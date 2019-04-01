線上的影音很豐富，包含歌手的音樂 MV 最新專曲，也有很多人將自己喜愛的音樂整合在 YouTube 上分享給大家，若是想要聽音樂的話，可以使用 ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 將線上的影音轉成 MP3 音樂檔案，專用的下載工具當然支援批次下載，能夠自動偵測你所複製的 YoTube 網址，就會自動加入到下載列表當中，使用上非常的方便簡單，若你喜愛整合自己的音樂合輯，可以用這款工具來下載 MP3 唷！
功能特色有：
- 支援所有 YouTube 的播放清單與頻道。
- 獨家功能可檢測 YouTube 上的 256 kbps 檔案格式（如果有支援）
- 支援輸出的頻率格式有 320 kbps、256 kbps、192 kbps、160 kbps、128 kbps 與 64 kbps。
- 可以使用 Proxy 功能來下載在區域內受限制的影音內容。
- 支援多線批次快速下載。
- 可以自訂喜愛的檔案下載名稱，可以透過參數自己組合。
- 偵測剪貼簿自動將連結加入下載清單。
- 多語言界面目前支援：英語、法語、德語、荷蘭語、羅馬尼亞語。
- 每個頻道或是每個播放清單能夠自動建立子資料夾儲存檔案。
- 最多支援同時 6 個檔案的轉檔，若是 CPU 夠力的話！
- 支援快速的拖曳移動，內建幾款佈景風格可以透用，支援最小化到系統列。
網址加入列表之後，下方可以調整音樂檔案的品質，以及所要下載的路徑，之後點選 Convert all videos to MP3 就可以開始轉檔囉！
https://www.freeyoutubedownloadermp3converter.com/
安裝版：
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.exe（CHRIS-PC下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.exe（MEDIAFIRE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.exe（ZIPPYSHARE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.exe（GOOGLE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.exe（1DRV下載）
檔案大小：15.72 MB
免安裝版（需要安裝 ffmpeg）：
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.7z（MEDIAFIRE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.7z（ZIPPYSHARE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.7z（GOOGLE下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.7z（1DRV下載）
ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 3.10.7z（本站下載）
檔案大小：3.64 MB
要轉檔的話需要安裝 ffmpeg addon：
setup_ffmpeg_addon.rar（Uploading下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（ZippyShare下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（box下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（MediaFire下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（本站下載）
檔案大小：5.83 MB