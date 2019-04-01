線上的影音很豐富，包含歌手的音樂 MV 最新專曲，也有很多人將自己喜愛的音樂整合在 YouTube 上分享給大家，若是想要聽音樂的話，可以使用 ChrisPC YTD Downloader MP3 Converter 將線上的影音轉成 MP3 音樂檔案，專用的下載工具當然支援批次下載，能夠自動偵測你所複製的 YoTube 網址，就會自動加入到下載列表當中，使用上非常的方便簡單，若你喜愛整合自己的音樂合輯，可以用這款工具來下載 MP3 唷！

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