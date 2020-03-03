初次使用 iPhone 的朋友，一定會有許多不習慣之處，其實只要熟悉之後，就會發現其實非常順手。因此今天小編要來跟大家分享 iPhone 老手級的操作，但卻是新手常常會忽略掉的技巧，像是掃描 QRCode、網頁瀏覽、使喚 Siri、移除 APP 等，一次給大家太多怕會記不住，因此這次小編整理出 5 個非常實用的 iPhone 操作，希望可以先把這五個記起來，之後再慢慢增加囉。進階技巧你可以參考：iOS 設定小技巧，這七招必學



上一頁手勢

不管是你目前的畫面在設定頁面、相簿還是網頁，要前往上一頁非常簡單，只需要把手指從螢幕邊緣由左而右滑向中央，就能夠輕鬆回到上一頁，不需要點任何螢幕上的箭頭，這個可以說是小編覺得最常用到的小技巧，對於大拇哥不夠長得我來說，要往上一頁變得輕鬆許多。上次看到有朋友在那邊點來點去，想要點出上一頁的按鈕，才發現原來有人不會這一招。

QRCode 怎麼掃？

現在有許多場合都會看到 QRCode 的應用，像是連 Wi-Fi、課程報名、大賣場優惠等...，有許多人會下載專門掃描 QRCode 的 APP，比較進階一點的，會開啟 LINE 的加入好友來掃描，但其實 iPhone 相機裡面就有內建這個功能囉，什麼 APP 都不用裝，相機打開對準 QRCode，上方就會自動跳出網址可以直接點擊瀏覽，讀取速度會比起開第三方 App 來的還要快速喔，

移除 APP 不用等它抖抖抖

安裝 App 大家都會，但回想起第一次使用 iPhone 的我，遇到移除 APP 還真的是怎麼摸都摸不出頭緒 ~ 不過 iPhone 移除 App 的方法，還真的只要看過一次就會了，答案是直接壓住 App，直到 App 圖示左上方出現 X 按鈕，點擊 X 就可以移除 App 囉。

善用 Siri 可以幫你做很多事情

有時候只是要設定個鬧鐘、簡單的計算，還要找出 App 位置實在太浪費時間了，這時只要說聲 Hey~Siri，就可以請 Siri 幫你做到許多事情，像小編我最常使喚 Siri 幫我設定 5 分鐘的鬧鐘、早上 7 點叫我起床等，只要動口就能完成的事情，就不需要動手 ~ 至於 Siri 實際上還可以做到哪些事情呢？根據蘋果官網，Siri 還能夠打電話、傳 LINE 訊息、設定提醒事項、預覽行事曆、帳單均分計算、播放音樂、智慧居家控制、幣值換算等...，我自己最常用的就是設定鬧鐘，完全不用手動設定太方便了！

網頁快速往下瀏覽

在瀏覽網頁、FB、相簿的時候，當頁面過長，瀏覽到最下方的時候，要如何回到最上方呢？只要點擊手機頂端，iPhone 就會自動捲動到最上方囉！另外在捲動頁面時，也可以直接滑動右邊的灰色拉桿，來快速移動頁面～

以上 5 個小技巧你最常用的是哪一個呢？先從最常用的實際操作一遍吧，若是擔心忘記的話，歡迎將本篇文章存到我的最愛，隨時可以打開複習唷。