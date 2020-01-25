Chromium 是由 Google 主導開發的網頁瀏覽器，以 BSD 授權條款等多重自由版權發行並開放原始碼，Google Chrome 算是大家普遍使用的瀏覽器，基於 Chromium 大家可以自由開發各種不同的版本，這次與大家介紹的 SRWare Iron 就是一款基於 Chromium 修改的瀏覽器，更強調了用戶的隱私安全，甚至移除了 Google 的使用者記錄功能，不會回傳任何資訊到 Google，讓使用者資訊與習慣更加隱密。

在使用上其實與 Chrome 差不多，不過速度上我覺得沒有那麼快，要體驗極速的可以使用最近所介紹的 MxNitro SRWare Iron 雖然移除了 Google 對使用者收集的資訊，不過也內建了軟體本身的雲端功能，等同於還是會有資訊傳出，基於他們隱私安全的出發點我覺得稍有衝突，只能相信他們真的說到做到囉！

與 Chrome 的差異比較：http://www.srware.net/en/software_srware_iron_chrome_vs_iron.php

http://www.srware.net/

32bit 免安裝版：

IronPortable 79.0.4100.7z（GOOGLE下載）

IronPortable 79.0.4100.7z（1DRV下載）

IronPortable 79.0.4100.7z（MEDIAFIRE下載）

IronPortable 79.0.4100.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：54.63 MB

64bit 免安裝版：

IronPortable64 79.0.4100.7z（GOOGLE下載）

IronPortable64 79.0.4100.7z（1DRV下載）

IronPortable64 79.0.4100.7z（MEDIAFIRE下載）

IronPortable64 79.0.4100.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：58.80 MB