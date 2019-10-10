電腦自動關機的需求不知道大家有多少？雖然說我自己也很少有自動關機需求，不過我也是會在電腦裡面準備自動關機軟體，當遠端桌面關機時也方便許多，不然遠端桌面過正常程序關機只會登出，我通常都是用自動關機軟體來關機。自動關機軟體的選擇也很多，基本上功能都大同小異，Wise Auto Shutdown 算是新的選擇，而且就界面來看的確不錯，使用方式也很直覺。

此軟體提供了關機、重啟電腦、登出、休眠、關閉電源的功能，搭配上排程的功能使用，可以指定每天的同一時間、指定時間、倒數計時的三種方式，若是怕自己忘記關機的話，就能使用這軟體來當成小幫手！

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Wise Auto Shutdown 1.7.5.7z（GOOGLE下載）

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