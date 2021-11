我曾經有一陣子電腦都不關機的,不管是 BT 下載或是建立網路分享主機等等,很多電腦中的服務不希望被暫停,只是有時候電腦會休眠等等,如果希望電腦一直維持運作狀態,可以試試看 MouseJiggle 這款小小的工具,可以讓電腦維持運作狀態,簡單來說就是不會睡著啦~若是你的電腦也有這種小小的需求,可以趁限時免費收下這款工具,當然也有類似的免費工具可 Don't Sleep 以參考看看。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MOUSEJIGGLE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選 Activate MouseJiggle online now。

△ 之後輸入這次的活動序號,點選下一步。

△ 看到以上畫面之後就代表正確啟動囉!

△ MouseJiggle 啟動之後就會常駐在系統列,對~就這樣囉!這工具就那麼簡單。

https://www.mousejiggle.org

免安裝版:

MouseJiggle 1.0.0.7.7z(GOOGLE下載)

MouseJiggle 1.0.0.7.7z(1DRV下載)

MouseJiggle 1.0.0.7.7z(MEDIAFIRE下載)

MouseJiggle 1.0.0.7.7z(RAPIDGATOR下載)

MouseJiggle 1.0.0.7.7z(MEGA下載)

檔案大小:689 KB