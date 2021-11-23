我曾經有一陣子電腦都不關機的，不管是 BT 下載或是建立網路分享主機等等，很多電腦中的服務不希望被暫停，只是有時候電腦會休眠等等，如果希望電腦一直維持運作狀態，可以試試看 MouseJiggle 這款小小的工具，可以讓電腦維持運作狀態，簡單來說就是不會睡著啦～若是你的電腦也有這種小小的需求，可以趁限時免費收下這款工具，當然也有類似的免費工具可 Don't Sleep 以參考看看。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MOUSEJIGGLE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選 Activate MouseJiggle online now。

△ 之後輸入這次的活動序號，點選下一步。

△ 看到以上畫面之後就代表正確啟動囉！

△ MouseJiggle 啟動之後就會常駐在系統列，對～就這樣囉！這工具就那麼簡單。

https://www.mousejiggle.org

免安裝版：

MouseJiggle 1.0.0.7.7z（GOOGLE下載）

MouseJiggle 1.0.0.7.7z（1DRV下載）

MouseJiggle 1.0.0.7.7z（MEDIAFIRE下載）

MouseJiggle 1.0.0.7.7z（RAPIDGATOR下載）

MouseJiggle 1.0.0.7.7z（MEGA下載）

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