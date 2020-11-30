你有沒有離開電腦時不希望電腦自動帶機的時候呢？有時候因為一些特殊的需求，譬如說電影轉檔或是下載東西的時候，希望離開電腦時電腦依然是屬於活動的狀態，避免一些省電模式或者關閉螢幕的動作，或許有些程式就有這樣的需求，像是機房人員的監控畫面等等。有時候電腦自動更新後也會強迫要重開機，這些都可以避免一下囉！

http://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/DontSleep

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