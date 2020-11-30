你有沒有離開電腦時不希望電腦自動帶機的時候呢？有時候因為一些特殊的需求，譬如說電影轉檔或是下載東西的時候，希望離開電腦時電腦依然是屬於活動的狀態，避免一些省電模式或者關閉螢幕的動作，或許有些程式就有這樣的需求，像是機房人員的監控畫面等等。有時候電腦自動更新後也會強迫要重開機，這些都可以避免一下囉！
Don't Sleep 就是一款可以防止待機與關機的工具，可以防止閒置、關機、登出、螢幕保護程式與關閉螢幕，而且可以設定取消的時間，更進階的運用還有Mini-HTTP的功能，會在電腦上產生一個網頁的控制瀏覽頁面，可以遠端操控這些防止的選項，如果能實際用到這些功能，我覺得這的確是不錯的小工具唷！
http://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/DontSleep
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