Windows 不待機

晚上放著電腦下載影片，如何強迫它不進入休眠狀態？雖然可以透過設定中的調整節能模式來達到目的，不過當影片下載完之後，又要將設定調整回來，有沒有更簡單的方式呢？今天要跟大家分享的這個方法，是透過 Chrome 擴充程式「防止休眠或屏幕關閉」，達成臨時不讓電腦進入休眠，直接打開瀏覽器，點一下就能一鍵完成。你也可以參考：Don't Sleep 5.16 防止電腦待機或關機的小工具

電腦不休眠

這個方法不管你是 Windows 還是 Mac 系統通通能用，只要你有安裝 Chrome 瀏覽器，進入 Chrome 擴充程式商店後 (文章最後方有連結)，將「防止休眠或屏幕關閉」新增到 Chrome 中即可。

防止電腦進入休眠

「防止休眠或屏幕關閉」共有三種模式，分別是：Screen on、System Running 及 Default。

Screen on：保持螢幕恆亮，且系統不進入休眠
System Running：螢幕不亮，且系統不進入休眠
Default：系統預設

以小編自己下載容量較大的電影來說，用第二個模式就是滿是合的選項，另外下方也有倒數計時，可以設定為預計多久後讓系統進入休眠。常常把電腦放著跑的朋友們，可以試試看這款防止電腦進入休眠的 Chrome 擴充程式。

傳送門：防止休眠或屏幕關閉（Chrome 下載）

如何防止電腦進入休眠？Chrome 擴充程式快速設定 相關文章

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如何防止電腦進入休眠？Chrome 擴充程式快速設定 參考資料

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