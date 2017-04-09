2017.04.09 軟體更新，請大家自行取用囉！
- AdwCleaner 6.045 解決首頁綁架、莫名工具列、惡意廣告等問題
- AutoHideDesktopIcons 2.85 自動隱藏桌面圖示與工具列，還我乾淨的桌面
- Automatic Screenshotter 1.05.1 螢幕定時拍照截圖，功能超完整應用
- Bandizip 6.01 免費的壓縮軟體新選擇，支援新的zipx壓縮格式
- ChrisPC Free VideoTube Downloader 9.4.07 網路影音YouTube批次下載工具
- Chrome Cleanup Tool 17.97 軟體移除工具解決 Chrome 異常、惡意程式等等問題
- Citrio 50.0.2661.275 基於 Chrome 所開發的極速瀏覽器，支援續傳與 BT 下載功能
- DesktopOK 4.64 桌面圖示永遠不怕亂
- Don't Sleep 4.02 防止電腦待機或關機的小工具
- Driver Booster 4.3.0 驅動程式有更新嗎？定期檢測的小幫手
- File & Image Uploader 7.5.5 免費空間批次上傳
- Firefox Portable 52.0.2 繁體中文免安裝版
- FontViewOK 4.46 方便的字型預覽工具，沒安裝的字型也能預覽唷！
- Glary Disk Cleaner 5.0.1.117 簡單實用的系統垃圾清理工具
- Glary Tracks Eraser 5.0.1.86 隱私清理專用工具，安全更加有保障
- Glary Utilities 5.72 功能強大的系統管理幫手
- Google Chrome Portable 57.0.2987.133 Google瀏覽器免安裝版
- JComicDownloader 5.21.170401 跨平台的漫畫下載工具，支援熱門漫畫網
- Junkware Removal Tool 8.12 首頁綁架、莫名工具列的解決方法
- MiniTool Partition Wizard Free 10.2.1 免費且功能強大的磁碟管理工具
- oCam 382.0 方便的螢幕擷圖與錄影工具（oCam 11.5 免安裝版）
- Pale Moon 27.2.1 不改變使用Firefox的習慣，改變的是速度！
- PeaZip 6.4.0 支援超過150種壓縮格式，像檔案總管般的壓縮軟體
- PointerStick 2.81 簡報時的得力助手，來一根方便的指揮棒吧！
- Privacy Eraser Free 4.23.0.2301 隱私清理不留痕跡
- Quick Search 5.28.1.87 快速搜尋檔案，更精確的搜尋
- QuickTextPaste 3.36 超方便的貼上工具，結合指令與符號功能
- Slimjet 13.0.9.0 風之影瀏覽器，基於 Blink 引擎開發的高速智能瀏覽器
- Software Update 5.43.0.37 軟體更新檢查工具
- Tablacus Explorer 17.4.5 支援頁籤與滑鼠手勢的強悍的檔案總管工具
- Windows 微軟免費惡意軟體移除工具 5.46 版（KB890830）
- Winstep Nexus 17.1 專業級 Dock 程式快捷工具列，捨我其誰？
- Wise Care 365 4.58 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！
- Wise Disk Cleaner 9.46 介面友善的系統清理工具，還有系統瘦身功能！
- Wise Folder Hider 4.14 隱藏檔案與資料夾，雙層級的密碼保護（專業版 4.14）
- Wise Game Booster 1.39 遊戲加速幫手，打造遊戲環境的最佳設定
- Wise Memory Optimizer 3.51 記憶體優化工具，清除閒置的使用資源
- Wise Program Uninstaller 2.01 軟體徹底移除不留痕跡
- Wise Registry Cleaner 9.42 電腦登錄檔清潔工
- 七星瀏覽器 7star browser 1.42.13 取代楓樹瀏覽器的好選擇
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！