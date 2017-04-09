不少 iPhone 玩家都很羨慕 Android 用戶有 Fly GPS 虛擬搖桿可以使用，iPhone 7 上市之後我想 iOS 玩 Pokemon GO 用戶應該有多那麼一點點，若是已經覺得出門抓精靈抓到累的話，或是遇到颳風下雨不能門，或是上班上課當中無法立刻衝出去，那麼虛擬搖桿還是不錯的選擇，他並不是外掛會自動升等，只是省去自己走路這個步驟，我想大多玩家都可以快速上手唷！先前介紹的還需要搭配兔兔助手，現在這版本不用囉！而且免越獄就可以安裝使用！
安裝事前準備事項：
- 得從電腦操作，iTunes 必須要安裝
- 下載 Pokemon GO.ipa，若有版本更新，請尋找最新版本的 ipa
Pokemon Go 1.31.0.ipa（MediaFire下載）
Pokemon Go 1.31.0.ipa（Rapidgator下載）
Pokemon Go 1.31.0.ipa（ZippyShare下載）
Pokemon Go 1.31.0.ipa（MEGA下載）
Pokemon Go 1.31.0.ipa（Hami+下載）
檔案大小：109 MB
- 下載 Impactor
Windows 版本：
Impactor 0.9.41.rar（MediaFire下載）
Impactor 0.9.41.rar（Rapidgator下載）
Impactor 0.9.41.rar（ZippyShare下載）
Impactor 0.9.41.rar（本站下載）
Mac 版本：
Impactor 0.9.41.dmg（MediaFire下載）
Impactor 0.9.41.dmg（Rapidgator下載）
Impactor 0.9.41.dmg（ZippyShare下載）
Impactor 0.9.41.dmg（本站下載）
Linux 32bit：
Impactor 32bit 0.9.41.tgz（MediaFire下載）
Impactor 32bit 0.9.41.tgz（Rapidgator下載）
Impactor 32bit 0.9.41.tgz（ZippyShare下載）
Impactor 32bit 0.9.41.tgz（本站下載）
Linux 64bit：
Impactor 64bit 0.9.41.tgz（MediaFire下載）
Impactor 64bit 0.9.41.tgz（Rapidgator下載）
Impactor 64bit 0.9.41.tgz（ZippyShare下載）
Impactor 64bit 0.9.41.tgz（本站下載）
安裝操作步驟
△ 手機連線後上方欄位會出現手機裝置。
△ 將下載的 .ipa 拖曳到 Impactor 的軟體視窗當中。
△ 接著會要求輸入 iTunes 的登入帳號，也就是 Apple id 啦！（有疑慮者就自己想清楚）
△ 接著再輸入 Apple id 的帳號密碼點選 OK 繼續。（有疑慮者就自己想清楚）
△ 之後會有一個警告訊息，大概是說覆蓋你帳號的 Apple 開發者憑證，確定繼續即可。
△ 之後會開始下載一個 signing.ipa 的檔案，這時候就慢慢等，視下載速度而定。
△ 等待安裝完成囉！若遇到無法安裝的情況請刪除手機內任何版本的 Pokemon GO。
△ 若你的手機原本就有安裝 Pokemon GO，那麼就會安裝另外一個，可以雙開唷！安裝完成一定會急著開起遊戲，但會發現有跳出錯誤訊息「尚未信任企業級開發者」，這時候請跳到手機的設定功能。
△ 設定 > 一般 > 描述檔與裝置管理。
△ 之後會在開發者 APP 看到一個 Apple 帳號的選項，點進去之後點選信任。
△ 會跳出一個視窗，再點選一次信任即可，遊戲就可以正常進入囉！
虛擬搖桿遊戲操作說明
△ 登入遊戲帳號的步驟就不多說了！與原本手機安裝的 Pokemon GO 並不衝突，App Store 安裝的是正常版本，透過本篇教學安裝的是具備虛擬搖桿功能的版本，可以登入兩個不同帳號雙開始用唷！
△ 一開始進入遊戲雖然有虛擬搖桿的工具，但是尚未啟動虛擬功能，這時候請點選 M 進入選單，再點選設定按鈕。
△ 要使用虛擬搖桿功能，請務必啟用 Fake Location 的功能，這個版本的虛擬搖桿只支援虛擬搖桿的使用，沒有包含設定 GPS 位置的功能，這點真的稍嫌可惜，若是要飛到其他地方玩寶可夢的話，需要搭配其他的 Fake GPS 工具才可以。
△ 可以記錄最後的 GPS 位置，不過若是遊戲徹底關閉的話，下次開啟還是會在所在位置。移動速度有走路、跑步、機車與汽車四種選項，不這地方不設定也沒差，因為之後的選單工具可以快速調整移動速度。
△ 開啟 Fake Location 功能之後，就可以使用虛擬搖桿來移動位置囉！選單項目也更多了，大致上的功能如上圖，基本上不難操作啦！！！
△ 地圖按鈕式搭配 Go Radar 即時地圖來使用，所以可以知道哪裡有 Pokemon 可以抓，點選 Walk Here 就可以設定行走的目的地。
△ 若有設定行走目的地，點選旗幟功能就會開始自動行走，玩遊戲玩到累只想走路孵蛋的時候，這功能也算是很方便，不過是直線行走的唷！
△ 快速查詢 IV 值。（PGNEXUS 一次查詢 Pokemon Go IV 值，方便快速一次看清楚）
△ 點選行走圖案之後，可以點選地圖位置來移動，不過請注意座標方位，依然得往北方向才會正確，使用虛擬搖桿時也是如此。
Pokemon GO iOS 虛擬搖桿大致上安裝使用就是這樣，之前介紹的版本還需要搭配兔兔才能使用，現在這個方式就不用了，祝大家使用愉快囉^^
視訊教學來源參考：https://youtu.be/CUdruVlKabQ
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