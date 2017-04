不少 iPhone 玩家都很羨慕 Android 用戶有 Fly GPS 虛擬搖桿 可以使用,iPhone 7 上市之後我想 iOS 玩 Pokemon GO 用戶應該有多那麼一點點,若是已經覺得出門抓精靈抓到累的話,或是遇到颳風下雨不能門,或是上班上課當中無法立刻衝出去,那麼虛擬搖桿還是不錯的選擇,他並不是外掛會自動升等,只是省去自己走路這個步驟,我想大多玩家都可以快速上手唷!先前介紹的還需要搭配兔兔助手,現在這版本不用囉!而且免越獄就可以安裝使用!安裝事前準備事項:

安裝操作步驟

△ 開啟 Cydia Impactor。△ 手機連線後上方欄位會出現手機裝置。△ 將下載的 .ipa 拖曳到 Impactor 的軟體視窗當中。△ 接著會要求輸入 iTunes 的登入帳號,也就是 Apple id 啦!(有疑慮者就自己想清楚)△ 接著再輸入 Apple id 的帳號密碼點選 OK 繼續。(有疑慮者就自己想清楚)△ 之後會有一個警告訊息,大概是說覆蓋你帳號的 Apple 開發者憑證,確定繼續即可。△ 之後會開始下載一個 signing.ipa 的檔案,這時候就慢慢等,視下載速度而定。△ 等待安裝完成囉!

若遇到無法安裝的情況請刪除手機內任何版本的 Pokemon GO。

△ 若你的手機原本就有安裝 Pokemon GO,那麼就會安裝另外一個,可以雙開唷!安裝完成一定會急著開起遊戲,但會發現有跳出錯誤訊息「尚未信任企業級開發者」,這時候請跳到手機的設定功能。△ 設定 > 一般 > 描述檔與裝置管理。△ 之後會在開發者 APP 看到一個 Apple 帳號的選項,點進去之後點選信任。△ 會跳出一個視窗,再點選一次信任即可,遊戲就可以正常進入囉!

虛擬搖桿遊戲操作說明

△ 登入遊戲帳號的步驟就不多說了!與原本手機安裝的 Pokemon GO 並不衝突,App Store 安裝的是正常版本,透過本篇教學安裝的是具備虛擬搖桿功能的版本,可以登入兩個不同帳號雙開始用唷!△ 一開始進入遊戲雖然有虛擬搖桿的工具,但是尚未啟動虛擬功能,這時候請點選 M 進入選單,再點選設定按鈕。△ 要使用虛擬搖桿功能,請務必啟用 Fake Location 的功能,這個版本的虛擬搖桿只支援虛擬搖桿的使用,沒有包含設定 GPS 位置的功能,這點真的稍嫌可惜,若是要飛到其他地方玩寶可夢的話,需要搭配其他的 Fake GPS 工具才可以。△ 可以記錄最後的 GPS 位置,不過若是遊戲徹底關閉的話,下次開啟還是會在所在位置。移動速度有走路、跑步、機車與汽車四種選項,不這地方不設定也沒差,因為之後的選單工具可以快速調整移動速度。△ 開啟 Fake Location 功能之後,就可以使用虛擬搖桿來移動位置囉!選單項目也更多了,大致上的功能如上圖,基本上不難操作啦!!!△ 地圖按鈕式搭配 Go Radar 即時地圖 來使用,所以可以知道哪裡有 Pokemon 可以抓,點選 Walk Here 就可以設定行走的目的地。△ 若有設定行走目的地,點選旗幟功能就會開始自動行走,玩遊戲玩到累只想走路孵蛋的時候,這功能也算是很方便,不過是直線行走的唷!△ 快速查詢 IV 值。( PGNEXUS 一次查詢 Pokemon Go IV 值,方便快速一次看清楚 △ 點選行走圖案之後,可以點選地圖位置來移動,不過請注意座標方位,依然得往北方向才會正確,使用虛擬搖桿時也是如此。Pokemon GO iOS 虛擬搖桿大致上安裝使用就是這樣,之前介紹的版本還需要搭配兔兔才能使用,現在這個方式就不用了,祝大家使用愉快囉^^視訊教學來源參考: https://youtu.be/CUdruVlKabQ