大家出門必備的東西有哪些?像我就很習慣默念手機、皮包與鑰匙,這就是出門必帶的物品,不過現在很多人帶著手機就要帶著傳輸線和行動電源,因為手機不能沒電啊~前陣子看到一些朋友入手了 ONPRO UC-TCKR Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線,我想說這或許也是必備之物,也可以與鑰匙綁在一起,不妨就當成配件之一,搞不好有需要時就可以派上用場,就簡單購入來與大家開箱一下囉!

其實這就是一個小小的東西,短線材軟 Q 的設計,在造型上還算是可以接受。

雖然我的鑰匙圈也沒多好看,只是好像加了一項有科技感的東西在裡頭,但是當然也是增加了一些體積,畢竟我都直接放口袋,口袋還是大包了一點點^^。

這造型的傳輸線有多種規格 USB to MicroUSB、USB to USB Typc-C 與 USB to Lightning,所以大家可以選擇自己的所適合的款式。

購買此產品比較要注意的就是耐用度,其實我一開始覺得 USB 那一端還頗緊的,比較不會有鬆脫的疑慮,但是使用幾天之後,發現好像也不是那麼緊了,總覺得他總有一天會直接鬆脫不見,畢竟我使用鑰匙圈也不是那麼小心,譬如說整陀在口袋拿出來可能會卡到,騎機車時在就掛在鑰匙孔那邊晃來晃去,已經出現很多次已經單邊鬆脫的狀況了。

我現在的主力手機是 ASUS ZenFone 6 和 HUAWEI Mate20 X,都是電量有 5000mAh 的手機,要沒電真的有難度,坦白說現在還沒有機會用到這條傳輸線,只是覺得備而不用還算可以,畢竟總是有急用的時刻,手機皮包與鑰匙既然都是我隨身要帶的物品,等於也是把傳輸線也隨時帶在身上,總結就是掛著也算是不錯,但是要有遺失的心理準備,若是擔心會遺失就不要買最好囉!大概就是這個概念吧~

購買管道:



購買管道: