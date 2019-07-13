開箱 ONPRO UC-TCKR Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線，好用推薦嗎？

2019-07-13 07:25:38 哇哇

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

大家出門必備的東西有哪些？像我就很習慣默念手機、皮包與鑰匙，這就是出門必帶的物品，不過現在很多人帶著手機就要帶著傳輸線和行動電源，因為手機不能沒電啊～前陣子看到一些朋友入手了 ONPRO UC-TCKR Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線，我想說這或許也是必備之物，也可以與鑰匙綁在一起，不妨就當成配件之一，搞不好有需要時就可以派上用場，就簡單購入來與大家開箱一下囉！

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

其實這就是一個小小的東西，短線材軟 Q 的設計，在造型上還算是可以接受。

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

雖然我的鑰匙圈也沒多好看，只是好像加了一項有科技感的東西在裡頭，但是當然也是增加了一些體積，畢竟我都直接放口袋，口袋還是大包了一點點^^。

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

這造型的傳輸線有多種規格 USB to MicroUSB、USB to USB Typc-C 與 USB to Lightning，所以大家可以選擇自己的所適合的款式。

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

購買此產品比較要注意的就是耐用度，其實我一開始覺得 USB 那一端還頗緊的，比較不會有鬆脫的疑慮，但是使用幾天之後，發現好像也不是那麼緊了，總覺得他總有一天會直接鬆脫不見，畢竟我使用鑰匙圈也不是那麼小心，譬如說整陀在口袋拿出來可能會卡到，騎機車時在就掛在鑰匙孔那邊晃來晃去，已經出現很多次已經單邊鬆脫的狀況了。

ONPRO UC-TCKR 時尚隨行 Type-C 鑰匙圈式充電傳輸線

我現在的主力手機是 ASUS ZenFone 6HUAWEI Mate20 X，都是電量有 5000mAh 的手機，要沒電真的有難度，坦白說現在還沒有機會用到這條傳輸線，只是覺得備而不用還算可以，畢竟總是有急用的時刻，手機皮包與鑰匙既然都是我隨身要帶的物品，等於也是把傳輸線也隨時帶在身上，總結就是掛著也算是不錯，但是要有遺失的心理準備，若是擔心會遺失就不要買最好囉！大概就是這個概念吧～

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