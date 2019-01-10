Huawei Mate20 系列手機在拍照上的成績是有目共睹的，當初很遺憾大螢幕的 Mate20 X 並沒有在台灣上市，這樣被渴望需求的聲音終於獲得了回應，Mate20 X 在台灣上市，價格為 22,900 元，有預購禮、排隊禮與登錄禮的多重好禮。此外還推出了 MediaPad M5 Lite 與 MediaPad T5 兩台平板，智慧穿戴推出了 HUAWEI Watch GT 與 HUAWEI Band 3 Pro 。 7.2 吋超大螢幕
4000 萬徠卡超搭廣角 3 鏡頭
△ HUAWEI Mate20 X 雖然主打超大螢幕，但是攝影強項絕對沒有打折，採用三鏡頭設計，分別為： 4000 萬畫素超廣角鏡頭、2000 萬畫素超廣角鏡頭及 800 萬畫素長焦鏡頭，不管是廣角還是夜拍，隨手都可以拍出明信片級的美美照片，此外如果要拍攝細節，徠卡超微距鏡頭，讓我們可以用 2.5 cm 超微距拍攝來捕捉畫面，拍遠拍近都沒問題！
AI 攝影
△ 機背為三鏡頭、閃光燈、指紋辨識器，在 AI 拍攝應用上除了 AI 智慧構圖之外，與 Mate20 系列一樣，具備 AI 人像留色，只保留住畫面中人像的色彩，背景則用黑白處理，隨手都能拍出電影級效果，另外內建的大尺寸感測器+ AI 智慧防抖設計，可以讓手持夜拍更加細緻！
△ 採用 USB Type-C 連接埠，HUAWEI Mate20 X 不只螢幕大，電池容量也來到了 5000 mAh，最高達到 22.5W 的有線快衝，短時間內就可以滿足用電需求。
△ 側邊為電源鍵及音量控制鍵。
HUAWEI M-Pen
△ HUAWEI M-Pen 具有 4096 階感壓，可與 Mate20 X 搭配手寫功能，此外也可以在螢幕結圖時，裁切不同的形狀，此外也具有快速啟動筆記等功能。
強大效能
△ Mate20 X 內建麒麟 980 行動平台， 7 奈米製程的 Soc 晶片，集成 69 億顆電晶體，此外採用 Mali-G76 架構 GPU，性能提升高達 46%、能效提升高達 178%，再結合 GPU Turbo 2.0 技術，玩遊戲不會卡頓、不發熱、大螢幕，完全完手遊時戰力爆表的首選！
Mate20 X 預購資訊
預購禮：
時間 - 2019/1/10 16:00 至 1/18 23:59 前購買 Mate20 X ( Yahoo!奇摩購物中心、PChome 24 購物momo購物網、蝦皮購物 )
預購禮 - i5 藍牙音箱 + 不鏽鋼保溫杯 + 碎屏險 (僅體驗店購買適用) + 延長保固一年 (僅體驗店購買適用)
排隊禮：
時間 - 2019/1/19 11:00 AM
地點 - 台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代
排隊禮 - 憑號碼牌有機會獲得 256GB NM 卡 + 車載禮包
登陸禮：
時間 - 2019/1/10 16:00 至 2019/2/28 23:59 前購買 Mate20 X
登陸期間 - 2019/1/19 至 2019/3/6 23:59 前登陸
登陸頁面 - https://consumer.huawei.com/tw/campaign/2019CNY
登錄禮 - HUAWEI M-Pen + 訂製專屬皮套
△ 除了 Mate20 X 外，HUAWEI 也推出了 MediaPad M5 Lite，搭載 10.1 吋 IPS 螢幕、7500mAh 大電池、3Gb+32GB ROM (可擴充至 256GB)，支援 9V2A 快充， 2.9 小時就能全部充滿，預計於 1/15 在台灣上市，3GB+32GB Wi-Fi 版本，顏色為香檳金一種，售價台幣 8,990 元。
△ 另外 HUAWEI MediaPad T5 同樣搭載 10.1 吋 IPS 螢幕、立體聲雙聲道喇叭、3Gb+32GB ROM (可擴充至 256GB)，顏色有香檳金及曜石黑，預計於 1/15 在台灣上市，3GB+32GB Wi-Fi 版本，售價台幣 6,990 元。
△ HUAWEI Band 3 Pro 智慧運動手環具備 50 米防水功能，搭載 0.95 吋彩色觸控螢幕、GPS 訂位、TruSeen 3.0 心率監測、運動偵測、TruSleep 2.0 科學睡眠，支援訊息提醒，HUAWEI Band 3 Pro 預計於 1/19 日在台灣上市，售價 2,280 元，顏色有曜石黑、太空藍及流沙金三種。
△ HUAWEI WATCH GT 智慧手錶是一款超高續航的智慧手表，續航力可達 2 周以上，集 TruSleep 2.0 科學睡眠、運動監測、資訊助手、TruSeen 3.0 心率監測、GPS 定位、高度計、電子羅盤等功能於一身，搭載 1.39 吋 454 x 454 高解析彩色螢幕，採用標準 22mm 錶帶設計，HUAWEI WATCH GT 預計於 1/19 在台灣上市，黑色運動款售價 5,990 元，鋼色時尚款售價 6,990 元。
Mate20 X 新聞稿資訊
全球通訊領導品牌HUAWEI不斷致力於智慧終端體驗的開拓與創新， 2018 年全球出貨量突破2億台，出貨量再創歷史新高！自 2010 年起 HUAWEI 智慧型手機 8 年來出貨量增長 66 倍，根據 IDC 調查，2018 年 HUAWEI 分別在第二季、第三季，連續二季度全球出貨量 No.2，穩座全球第二大智慧手機品牌！2018 年 HUAWEI 品牌持續受到全球權威機構的高度認可，根據 BrandZ 全球最具價值品牌百強調查，HUAWEI 以第 48 名的成績再次入選，同時在 2018 年 Interbrand 最佳全球品牌 TOP 100 榜單排名第 68 位，富比士全球品牌價值榜更是從 2017 年的第 88 名上升至 2018 的第 79 名，品牌影響力不斷持續攀升。
華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示：「2018 年 HUAWEI 展現深耕台灣市場與在地化的企圖心，分別在行銷、服務跟產品都有更多突破性的創新及展現，希望傳遞 HUAWEI 在地化、有溫度，看見更美好的品牌精神！包括：行銷多元化：去年品牌透過攝影行銷：以『看見更美好』為主軸，推出一系列的活動：首屆拾光攝影大賽，吸引近 3,000 張華為手機攝影精彩作品參與投稿；華為映像館微電影三部曲，Youtube 累積觀看次數超過 76 萬人次及各種主題攝影講座等，讓許多喜愛攝影的消費者可以進一步跟品牌交流。另外，為了吸引時下注重外型與質感的年輕潮流族群目光，HUAWEI 特別邀請人氣飆升的實力女聲陳芳語(Kimberley)擔任品牌大使，結合音樂行銷獻唱品牌為 nova 3 系列量身打造的主題曲「心動拍拍」，以輕快的曲風，搭配專屬手勢舞，展現十足的青春活力。後續更拓展至「電競」、「花粉」、「校園」等不同領域，讓品牌可以透過不同的面相跟消費者互動。服務全面化：2018 年 HUAWEI 在台灣北、中、南已陸續開設9間品牌體驗店及首家品牌客戶服務中心，讓台灣消費者隨時都可以體驗華為產品的魅力，並享有完善的產品售後維修服務。產品力升級：時尚旗艦機款P20系列，出眾的美學設計及首創徠卡三鏡頭，上市以來全球銷售已突破1,600萬台！而就在昨日（1/09），攝影評鑑權威網站 DxOMark 公佈了 2018 年所有拍照手機的成績單，P20 Pro 以總分109，拍照 114分與錄影 98 分的驕人成績，在 2018 眾多競爭對手中脫穎而出，成為2018年度拍照冠軍！輕旗艦款 nova 系列，廣受年輕消費族群喜愛，全球累積用戶已突破6,500萬；旗艦機Mate20系列，巔峰性能更是驚艷全球，上市兩個月出貨量便突破500萬台，銷售屢創佳績！品牌的努力，也展現在銷售成果上，根據市調機構數據顯示，2018 年 11 月 HUAWEI 在台灣以 6.6% 市佔率，穩座台灣前五大智慧型手機品牌！感謝大家的支持，讓品牌在 2018 年能有如此亮眼的表現。2019 年初除了跟大家分享這份喜悅外，也同步於今日推出台灣消費者引頸企盼，擁有大螢幕、大電量設計的 HUAWEI Mate20 X，相信將會再一次驚豔全台消費者！我們絕對相信，在 2019 年，依舊只有華為能超越華為！」
HUAWEI Mate20 X 震撼上市！
HUAWEI Mate20系列自2018年10月中於英國倫敦發表後，持續獲得各界好評，上市兩個月出貨量即突破500萬台！更在全球科技媒體間驚艷好評不斷，拿下多項殊榮，全球知名媒體 Stuff 給予 Mate20 Pro 滿分測評，德國 Top1 科技媒體 CHIP 認為 Mate20 Pro 所向披靡，西班牙著名科技媒體 Movilzona 指出 Mate20 系列是全面的科技進化與突破，瑞士蘇黎世大學權威標準 AI Benchmark，更表示Mate20系列是最聰明的智慧手機（The “Smartest” smartphone），AI 演算力第一！
HUAWEI Mate20 系列堪稱華為在智慧手機領域集大成之作品，搭載華為史上最強大的 7 奈米製程麒麟 980 AI 晶片，在攝影方面配置全新徠卡矩陣式超廣角三鏡頭，一次滿足廣角、變焦、微距、夜拍及AI攝影等所有攝影需求，更搭載大電池提供強勁續航，融合所有消費者對智慧型手機的需求，打造出效能、攝影、續航及 AI 智慧各方面皆無懈可及的頂尖年度旗艦機！HUAWEI Mate20 系列在台銷售更是有著亮眼佳績，好評不斷。1月19日起將再推出大屏幕最強旗艦 HUAWEI Mate20 X，並於全省三家體驗店舉行首賣排隊活動，提供台灣消費者更多元的選擇。HUAWEI Mate20 X 主打 7.2 吋超大珍珠屏設計，搭載 5,000mAh 超大電量提供更強續航，無須擔心電力耗損，隨時隨地保持完美狀態，透過創新石墨烯材質均勻散熱，帶來更穩定及流暢的使用體驗。HUAWEI Mate20 X 自 1 月 19 日起在台上市，建議售價 NTD 22,900。消費者若預購後，再於 1 月 19 日至全省三家體驗店參與排隊活動，將有機會獲得超過萬元的好禮贈品。
HUAWEI Mate20 X 超大屏 真旗艦
超大屏 真旗艦
18.7：9 珍珠屏 震撼視野
- 全面屏設計：超大 7.2 吋珍珠屏設計，一手掌握，愛不釋手。
- 矩陣多焦影像系統：源自超跑經典日行燈設計
有一種續航能力叫華為 Mate
德國萊茵 TÜV 權威安全認證，15 層安全防護，急速快充更安心
- 大電池，大作為：高達 5,000 mAh（典型值）的高密度大電池，AI 智慧節電技術，層層防護，安全備至。
- 全場景超級快充，德國 TÜV 安全認證：最高 22.5W 有線快充及車載快充，短時間內補足所需要的電力，讓你自信滿滿每一天。
一騎絕塵 麒麟 980 再一次定義巔峰性能
7nm 製程晶片，雙核 NPU，超越你的想像
- 7nm 製程晶片：華為迄今最卓越智能的7nm製程SoC晶片，集成69億顆電晶體，實現性能與能效的全面升級。
- 強大 GPU：Mali-G76 架構 GPU，性能提升高達 46%，能效提升高達 178%。結合全新升級的GPU TURBO 2.0 技術，功耗更低，高幀穩定，暢玩遊戲，戰力爆表。
- 雙核 NPU：人工智慧晶片，AI 算力飆升，識圖速度提升高達 120%，更強大，更智慧的終端 AI體驗。
創新科技 未來已來
科技融入美好生活
- 華為 SuperCool 散熱技術：創新石墨烯＋液冷雙重散熱系統，帶來穩定高的流暢遊戲體驗。
- 雙頻 GPS 定位：支持 L1+L5 雙頻段高精度定位，雙路信號協同工作，甚至在城市峽谷區域，也能獲得高達 100% 的導航精度提升。
見所未見 徠卡超大廣角的力量
AI攝影大師，智慧點燃靈感，驚豔每一拍
- 4000 萬徠卡超大廣角三鏡頭：4000 萬像素廣角鏡頭、2000 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素長焦鏡頭組合而成的徠卡三鏡頭，視野更寬廣，夜拍更清晰，畫質更出眾。
- 超微距拍攝：徠卡超微距鏡頭，支援 2.5cm 超近微距拍攝，留住小鏡頭裡的大世界。
- AI 攝影大師：
- AI 人像留色，電影級 AI 智能色彩保留，黑白之中讓主角光環閃耀，釋放無限創造力。
- 夜神之眼，大尺寸感測器，AI 智慧防抖技術加持，純手持純夜色。
- 4D 預測追焦，在快速運動的場景下清晰拍攝，追的上，才精彩。
【HUAWEI Mate20 X上市好禮大方送】
- 預購禮：
- 排隊禮：
- 登錄禮：
*活動詳情，請密切留意台灣官方粉絲團。
除了 HUAWEI Mate20 X 外，另外還有兩款新平板與兩款新穿戴裝置，也將於一月下旬上市，提供台灣消費者更多元化的選擇。
HUAWEI MediaPad M5 Lite 聲色超然 神來一筆
HUAWEI MediaPad M5 Lite 搭載 10.1 吋 IPS 螢幕，具備 1080P （FHD 1920 x 1200）解析度，銳屏顯示增強技術讓色彩更豐富、細節更出眾。透過設定可過濾藍光，預防視覺疲勞保護視力，2.5D 弧面玻璃設計讓金屬機身外觀更加圓潤就手。音效方面強大的四身歷聲揚聲器，搭載定制智慧功放晶片，加上華為 Histen 3D 音效提供 360° 環繞音效，讓使用者享受澎湃聲場，並與哈曼卡頓聯合設計，以專業技術還原每個音訊細節。內部存儲 3GB RAM+ 32GB ROM，並支援 256GB 記憶卡擴充。7500mAh大電池，能提供 13 小時 1080P 影片播放的續航力，並具備 9V/2A 快速充電，僅需 2.9 小時就能全部充滿，讓你在任何時候都能使用。M5 Lite 同時支援M-Pen lite手寫筆（選購），2048 級精細壓感，無論是快速記筆記、還是畫下靈感迸發一刻的創意，M-Pen lite都能幫你快速完成。內建兒童樂園，家長可透過設定杜絕不良內容。
HUAWEI MediaPad M5 Lite 預計於 1 月 15 日在台上市，3G +32G Wi-Fi版 本，建議售價 NTD 8,990，上市顏色為香檳金。
HUAWEI MediaPad T5 出色大屏 有聲有色
T5 搭載 10.1 吋 IPS 螢幕，具備 1080P （FHD 1920 x 1200）解析度, 透過一鍵設定可過濾藍光，預防視覺疲勞保護視力，為您和您的家人創造健康的閱讀、觀看和學習環境。金屬機身外觀以噴砂工藝打造；音效方面搭載立體雙聲道喇叭，透過華為 Histen 3D 音效，帶來豐富純粹、清晰自然的聲音效果，滿足影音娛樂需求。內部存儲 3GB RAM+ 32GB ROM，內建兒童樂園，家長可透過設定杜絕不良內容，並支援 256GB 記憶卡擴充。
HUAWEI MediaPad T5 預計 1 月 15 日在台上市，3G＋32G Wi-Fi 版本，建議售價 NTD 6,990，上市顏色為香檳金、曜石黑。
HUAWEI WATCH GT 運動生活 動靜皆宜
HUAWEI WATCH GT 智慧手錶是一款兩周以上長續航超薄專業運動智慧手錶，集 TruSleep 2.0 科學睡眠、運動監測、資訊助手、TruSeen 3.0 心率監測、內建 GPS、高度計和電子羅盤…等豐富功能。11.8mm 輕薄時尚設計，防刮耐磨；內建科學運動指導，精準健康監測，適合日常休閒佩戴和專業運動。智慧手錶採用雙表冠設計，搭載 1.39 吋 454x454 高解析彩色螢幕，以及通過嚴格皮膚過敏測試的錶帶，帶給用戶安全舒適的佩戴感受。標準22mm錶帶設計，方便用戶更換喜愛的錶帶。
HUAWEI WATCH GT 預計 1 月 22 日在台上市，黑色（運動款）建議售價 NTD 5,990；鋼色（時尚款）建議售價 NTD 6,990。
HUAWEI Band 3 Pro 智慧訓練 跑越極限
HUAWEI Band 3 Pro 是一款具有 50 米防水功能、0.95 吋彩色觸控螢幕的智慧運動手環，集 TruSeen 3.0 心率監測、內建 GPS 定位、運動偵測、TruSleep 2.0 科學睡眠、訊息提醒為一體，是智慧手機的最佳伴侶，幫助用戶瞭解自身的運動健康狀況。
HUAWEI Band 3 Pro 預計 1 月 19 日在台上市，建議售價 NTD 2,280，上市顏色：曜石黑、太空藍、流沙金。
【百萬福袋迎新年】華為報喜 喜抽好禮
為回饋廣大消費者對華為的支持與鼓勵，華為特別舉辦【百萬福袋迎新年 華為報喜 喜抽好禮】活動，凡於2019/1/15～2019/2/28 期間購買華為手機、平板、筆電產品，並於登錄期間至活動網頁（https://consumer.huawei.com/tw/campaign/2019CNY）登錄資料，便有機會參加百萬好禮周周抽，將抽出多項熱門商品讓你帶回家！最高可抽中價值 NT$42,900 元之 HUAWEI MateBook X Pro！新年好禮買就送再加碼，凡購買 MediaPad M5 Lite 就送 M-pen lite 手寫筆，購買 HUAWEI MediaPad T5 10 就送原廠皮套！誠摯獻出多項好禮，廣邀全台消費者一同共襄盛舉，迎新年！
- 2019/1/15 ~ 2019/2/28 期間購買華為手機、平板、筆電產品，並於登錄期間（2019/1/15~2019/3/6 23:59）於本活動網頁登錄資料，經審查符合資格後即可參加華為【百萬福袋迎新年 華為報喜 喜抽好禮】百萬好禮周周抽活動，讓你新春好運喜氣洋洋。
- 活動抽獎贈品：
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獎項
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獎項價值
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數量
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MateBook X Pro*
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NTD 42,900
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每周1名
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Mate20 Pro
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NTD 29,900
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每周1名
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M5 10.8
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NTD 13,900
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每周3名
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Y9 2019
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NTD 7,990
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每周5名
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B5
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NTD 4,990
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每周5名
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Band 3e
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NTD 790
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每周30名
參加資格
* 於 2019/01/15 ~ 2019/02/28 期間，購買活動指定機型並於登綠期間內至活動網站登錄指定資料，上傳購買憑證，即符合抽獎資格。越早登錄可參加抽獎次數越多，同一筆登錄資料限抽獎一次。
* 開放登錄期間為 2019/01/15 ~ 2019/3/6 23:59 分前止，務必於登錄截止時間前完成登錄。
* 登錄資料，單筆 IMEI 1 碼 / SN 碼僅限登錄乙次。
* 每周獎項統一於活動結束後抽出，並於 2019/03/15 公布。
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周周抽
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抽獎認列登錄期間
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得獎公佈日期
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第一周
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2019/01/15-01/20
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2019/3/15
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第二周
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2019/01/21-01/27
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第三周
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2017/01/28-02/03
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第四周
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2017/02/04-02/10
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第五周
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2017/02/11-02/17
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第六周
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2017/02/18-02/28
* 活動產品型號包括：Mate20 X / Mate20 Pro / Mate20 / nova 3 / nova 3i / Y9 2019 / Y7 Prime 2018 / Y6 2018 / P20 Pro / P20 / Y7s / Mediapad M5 10.8 / Mediapad M5 8.4 / Mediapad M5 Lite 10.1/ MediaPad T5 10 / Matebook X Pro i7 / Matebook X Pro i5 /Matebook X /Matebook E.
* 獎品顏色、款式依照主辦單位提供實品為主，得獎者不得更換款式、顏色。
* 本活動僅限居住於台灣地區(台澎金馬地區)之居民參加，且僅限台澎金馬境內所有通路所購買的商品。獎品之寄送地址僅限台、澎、金、馬地區，但訊崴技術有限公司或委託辦理本活動之廠商（如執行單位、活動公司、公關公司或製作公司等）之員工、其配偶及家屬、及訊崴技術有限公司之代理商或經銷商不得參加本活動。
【同場加映】台北微風南山華為體驗店1月12日盛大開幕！
2019 年首家開幕的華為體驗店，即將於 1 月 12 日（六）於台北微風南山百貨盛大開幕，為回饋廣大消費者對華為的支持與鼓勵，特別舉辦開幕當日限定優惠：
精選商品1折購
憑號碼牌即可用 1 折價購買 Band 2 Pro 運動手環 ( 市價 2,280 元 )，限量 50 名。
消費滿額抽
當日不限商品單筆消費滿 $8,888 元，前 20 名憑發票獨享抽獎好禮! ( 限量 20 組 )
花粉限量打卡禮
活動當天呼朋引伴同至體驗店歡慶開幕，並完成打卡按讚，即可獲得限量繽紛棉花糖乙份，數量有限送完為止。
*注意事項:
1. 台北微風南山華為體驗店地址：台北市信義區松智路 17 號 2F
2. 活動於 1 月 12 日(六)上午 10:00 開放排隊，11:00 開始發放號碼牌。
3. 排隊區域為 1F 松智路入口。
4. 活動商品每人限購乙組 ( 需年滿 12 歲以上 )，數量有限售完為止。
5. 本活動不得與其他活動合併使用。
6. 詳細活動內容以現場公告為主，華為體驗店保有任何修改、取消、終止活動及更改活動日期的權利，無須另行解釋通知。
https://consumer.huawei.com/tw/phones/mate20-x/