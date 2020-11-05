你知道你的 YouTube 在你睡著時，已偷偷更換成新版本了嗎？這次 Youtube App 共有 5 個新功能，包括有影片章節列表、用手指切換全螢幕模式以及就寢時間提醒等等，這些新功能如果你沒有仔細看的話，很難會發現到，所以小編要帶大家認識這 5 個 YouTube 新功能，不管是 iPhone、Android 的用戶，應該都已偷偷更新完成了，這些新功能操作大家也許還不熟悉，不過別擔心！只要大家看過小編的介紹，便能輕鬆上手，就讓我們趕緊往下看有哪 5 個新功能吧！更多 YouTube 小技巧可以參考這篇：YouTube 13 個終極實用技巧，你知道幾個？

影片章節功能

如果你是一名 YouTuber ，當你在製作一些時間較時長的 3C 影片或開箱影片時，可以善用 YouTube 新的「章節功能」，好讓觀眾自行點選想要觀看的影片段落。在每個影片左下方都會顯示段落的標題，只要點擊標題便可進入段落頁面，讓你自行選擇想看的段落。

播放器頁面變得更方便了

這次 YouTube 把功能選單、自動播放和 CC 字幕的快捷鍵，都統一放到影片撥放器的右上角，就算影片進入全螢幕模式，也能輕鬆點選功能，不需要進入選單慢慢找

若是以前要開啟 CC 字幕，都必須先退出全螢幕，到影片下方開啟功能選單才能選擇想看的翻譯字幕，不過現在你可以直接在播放器右上方直接開啟 CC 字幕，真的十分方便。

不過播放器中的 CC 字幕只支援開啟和關閉的功能，若影片有提供多種語言翻譯字幕，就必須點擊撥放器右上方的「...」選單功能，選擇你要觀看的字幕，這會令人感到一點小失望！

只要透過手指，就能輕鬆轉成全螢幕

之前看 YouTube 影片要切換成全螢幕，都要點擊那個小到不行的全螢幕按鈕，不過現在你只要利用你的手指，輕輕將影片上滑就能進入全螢幕模式，若要離開全螢幕，將影片下往下滑就好可以了。

查看影片開始時間或剩餘時間

如何查看 YouTube 影片時間過了多久，或影片時間還剩多久呢？你只要點擊左下角的影片時間，就能輕鬆在兩種時間中做切換。

直式影片旋轉功能提醒

現在有越來越多直式影片在YouTube、抖音上大受歡迎，因為直式畫面是最適合手機使用者的觀看習慣。

若你點開直式影片觀賞，手機卻是橫向的話，就會跳出旋轉提醒，這時你就可點擊「旋轉」就能直接切換為全螢幕播放，讓你在觀看影片時能有更好的觀感！

若不想點擊旋轉按鈕進入全螢幕模式，你也能透過移動手機的方式，讓影片進入全螢幕模式播放，就不用點擊旋轉按鈕便可進入全螢幕模式中，是不是更方便呀！

就寢時間提醒功能

之前 YouTube 就有一項「提醒休息」功能，不過這次 YouTube 推出的「就寢提醒功能」跟它不一樣。首先到你的個人帳戶內，打開「設定」，接著再設定頁面中將「提醒我就寢時間到了」的功能打開。

接著你便可以開始設定晚上 11 點到早上8 點是你的睡覺時間，只要你在這時間內還在逛 YouTube 的話，YouTube 就會自動提醒你該睡覺了，必你免你看到太入迷而導致睡眠不足，而影響到隔天的工作效率！以上就是這次 YouTube App 的 5 個新功能介紹，希望大家回去可以利用這些功能，讓你在觀看 Youtube 影片時更能得心應手！

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