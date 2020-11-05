Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

你知道你的 YouTube 在你睡著時，已偷偷更換成新版本了嗎？這次 Youtube App 共有 5 個新功能，包括有影片章節列表、用手指切換全螢幕模式以及就寢時間提醒等等，這些新功能如果你沒有仔細看的話，很難會發現到，所以小編要帶大家認識這 5 個 YouTube 新功能，不管是 iPhone、Android  的用戶，應該都已偷偷更新完成了，這些新功能操作大家也許還不熟悉，不過別擔心！只要大家看過小編的介紹，便能輕鬆上手，就讓我們趕緊往下看有哪 5 個新功能吧！更多 YouTube 小技巧可以參考這篇：YouTube 13 個終極實用技巧，你知道幾個？

影片章節功能

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

如果你是一名 YouTuber ，當你在製作一些時間較時長的 3C 影片或開箱影片時，可以善用 YouTube 新的「章節功能」，好讓觀眾自行點選想要觀看的影片段落。在每個影片左下方都會顯示段落的標題，只要點擊標題便可進入段落頁面，讓你自行選擇想看的段落。

播放器頁面變得更方便了

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

這次 YouTube 把功能選單、自動播放和 CC 字幕的快捷鍵，都統一放到影片撥放器的右上角，就算影片進入全螢幕模式，也能輕鬆點選功能，不需要進入選單慢慢找

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

若是以前要開啟 CC 字幕，都必須先退出全螢幕，到影片下方開啟功能選單才能選擇想看的翻譯字幕，不過現在你可以直接在播放器右上方直接開啟 CC 字幕，真的十分方便。

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

不過播放器中的 CC 字幕只支援開啟和關閉的功能，若影片有提供多種語言翻譯字幕，就必須點擊撥放器右上方的「...」選單功能，選擇你要觀看的字幕，這會令人感到一點小失望！

只要透過手指，就能輕鬆轉成全螢幕

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

之前看 YouTube 影片要切換成全螢幕，都要點擊那個小到不行的全螢幕按鈕，不過現在你只要利用你的手指，輕輕將影片上滑就能進入全螢幕模式，若要離開全螢幕，將影片下往下滑就好可以了。

查看影片開始時間或剩餘時間

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

如何查看 YouTube 影片時間過了多久，或影片時間還剩多久呢？你只要點擊左下角的影片時間，就能輕鬆在兩種時間中做切換。

直式影片旋轉功能提醒

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

現在有越來越多直式影片在YouTube、抖音上大受歡迎，因為直式畫面是最適合手機使用者的觀看習慣。

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

若你點開直式影片觀賞，手機卻是橫向的話，就會跳出旋轉提醒，這時你就可點擊「旋轉」就能直接切換為全螢幕播放，讓你在觀看影片時能有更好的觀感！

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

若不想點擊旋轉按鈕進入全螢幕模式，你也能透過移動手機的方式，讓影片進入全螢幕模式播放，就不用點擊旋轉按鈕便可進入全螢幕模式中，是不是更方便呀！

就寢時間提醒功能

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

之前 YouTube 就有一項「提醒休息」功能，不過這次 YouTube 推出的「就寢提醒功能」跟它不一樣。首先到你的個人帳戶內，打開「設定」，接著再設定頁面中將「提醒我就寢時間到了」的功能打開。

Youtube App 全新介面登場！５個新功能讓你一次看！

接著你便可以開始設定晚上 11 點到早上8 點是你的睡覺時間，只要你在這時間內還在逛 YouTube 的話，YouTube 就會自動提醒你該睡覺了，必你免你看到太入迷而導致睡眠不足，而影響到隔天的工作效率！以上就是這次 YouTube App 的 5 個新功能介紹，希望大家回去可以利用這些功能，讓你在觀看 Youtube 影片時更能得心應手！

YouTube App：Google Play
YouTube App：App Store

YouTube 新功能知多少？5 個新功能搶先使用 相關文章

訪客留言

YouTube 新功能知多少？5 個新功能搶先使用 參考資料

Google Chrome 網路瀏覽器
適用於 Windows 10/8.1/8/7 32 位元版。 適用於 Windows 10/8.1/8/7 64 位元版。 Google Chrome 已停止支援 Windows XP 和 Windows Vista，因此這部電腦不會再收到 Google ...
Xodo PDF閱讀器 &amp; 編輯器 MOD APK v4.6.2 專業的 PDF 工具 - CHTLife
電腦使用時間提醒《EyeLoveU》v3.6 免費的計時、定時提醒護眼軟體 檔案傳輸大師App《InShare》v1.2.0.3 MOD 手機搬家、資料 … 手機影片剪輯App《Motion Ninja》v1.0.6.1 MOD 專業 …
IOS14新功能，看完你學會了嗎？ - 每日頭條
可是，功能和特徵多了，但要了解 iOS 8 可就不是那麼容易了，本期小編給大家帶來一項被忽略的ios功能！ YouTube將自帶消息傳遞功能入網絡 2018-05-25
【FB超變態功能】只要輸入____就能知道對方按過哪些照片讚！查看別人Facebook按讚內容 | 奇奇筆記
3D 教你使用Facebook最新3D Photo功能搜尋 如何搜尋FB以前的貼文？轉貼 教你轉貼FB、YouTube影片網址到LINE 搜尋 在搜尋欄輸入xxx，就能找到別人的FB！ 標記 3步驟簡單在臉書Tag好友名字！ 隱藏 不讓別人知道你按讚FB粉絲團！ 快捷鍵
完全關閉WordPress多版本、自動儲存文章功能(WordPress 3.1 ...
2011年10月14日 — WordPress在早先的版本很貼心的加入自動儲存功能與多版本文章，若單只有自動儲存功能還可以接受，畢竟有時瀏覽器突然當機，自動儲存就派&nbsp;...
這些APP超好用!!你下載了嗎??網友熱情推薦超實用APP介紹!! - BeautyToday美麗線上‧台灣
教學影片一樣需要跳至Youtube，而且影片內容為英文無字幕，若英文能力不佳的人就無法學到影片中的精隨。 6. 免費私人健身教練-無須器械 徒手訓練不需要另外準備其他器材，並提供動畫影片教學的免付費APP。 優點
這樣看 YouTube 才專業！4 招 App 實用小技巧大公開 - 自由電子報 3C科技
隨著影音創作者竄起，民眾花在 YouTube 平台的時間也逐漸增加，除了開啟 App 訂閱喜歡的頻道，你真的有完整掌握 YouTube 所提供的功能嗎？以下整理 4 ...
【心得】升級或新置顯卡的注意事項 AB章節 - 2017.2R版 @電腦應用綜合討論 哈啦板 - 巴哈姆特
版本：2017.2R 修訂日期： 2017-03-07 修訂 2017.2R版 2017-02-12 電應A/B章節版 2017-02-08 補充，小屋字數超標，無法再新增。 2017-02-06 補充 2017-02-05 補充 2017-01-22 目錄完成 2017-01-21 補充，修改版號 2017.2 2017-01-20 補充與修訂 2017-01-19 補充與 ...
345.tw最便利的短址服務
本網站係美國8位數集團 8 Figure Group 所有 版權所有 © 8AM8 All Rights Reserved.
如何停止WordPress AutoSave 自動儲存功能？4 個方法幫你 ...
跳到 更多相關文章 — 如此就能讓WordPress 的自動儲存間隔從60 秒變成一整天，你也就不會產生這麼多自動儲存的文章版本了。 將下列的程式碼添加到 wp-&nbsp;...