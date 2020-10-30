市面上有讓開會簡報更方便更有效率的投影器嗎？不妨試試小米有品推出的「小米拍拍無線投影器」吧！對於每天都要忙於開會簡報的人，一定是與電腦、投影機、電視、連接顯示器形影不離的，但往往在設置這些設備上浪費了不少時間，但小米拍拍無線投影器不只可以幫你解決這類問題，還能無需連網便能高清傳輸影像、支持多樣設備、隨插即用等方便功能，操作也很簡單，你只需將拍拍電腦端與拍拍顯示端分別插在要連接的電腦或投影機上，接著只需要輕輕一拍，便能輕鬆投影了，這麼方便的無線投影器目前只要台幣 1280 元喔！更多好用的小米有商品，可以參考這篇：小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，好神拖髒水分離強化版

拍一拍無需連網，即插即用！

小米拍拍無線投影器共有拍拍顯示端、拍拍電腦端兩個裝置，拍拍顯示端投是採用 HDMI 接口，可連接像是電視、投影機、電腦螢幕這些顯示設備。而拍拍電腦端則採用 USB-A 接口，機身上配置「投影按鍵」能在完成連接後按下進行一鍵投影。小米拍拍無線投影器還內置 Wi-Fi 5G 頻段，在無網路情況下也能點對點高速傳輸，畫面更流暢，信息更安全。

拍一拍，小螢幕立即變大螢幕！

兼容多種 HDMI 的顯示設備，如電視、投影器、顯示器，一拍即投讓你立即享受大螢幕體驗。

拍一拍，多種設備連接無壓力！

拍拍無線投影器可以同時連接多台電腦，多種設備快速切屏，讓你在會議、演講、分享會等場合，任你掌控無需等待。另外，操作過程也很簡單，只要分別將拍拍電腦端與拍拍顯示端分別插在要連接的電腦或投影機上，並在電腦上開啟小米拍拍應用程式，顯示端就會將訊號自動切換到小米拍拍無線投影器的 HDMI ，實在有夠方便！

拍一拍，高清傳輸更清晰！

小米拍拍無線投影器支援高清分辨率及 60Hz 畫面輸出，細節更多噪點更少，充分滿足你的娛樂、辦公需求。另外，小米拍拍無線投影器有支援 Windows 和 Mac OS 雙系統。

拍一拍，小巧輕便好攜帶！

自帶 HDMI 接口，無需複雜連線，小巧輕便空間整潔！目前小米拍拍無線投影器售價為人民幣 299 元（約台幣 1280 元），目前已在小米有品商城開放預購，有興趣覺得實用的朋友，趕緊搶先預購，讓你之後在開會、簡報、演講等場合上更加得心應手！

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