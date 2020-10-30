小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

市面上有讓開會簡報更方便更有效率的投影器嗎？不妨試試小米有品推出的「小米拍拍無線投影器」吧！對於每天都要忙於開會簡報的人，一定是與電腦、投影機、電視、連接顯示器形影不離的，但往往在設置這些設備上浪費了不少時間，但小米拍拍無線投影器不只可以幫你解決這類問題，還能無需連網便能高清傳輸影像、支持多樣設備、隨插即用等方便功能，操作也很簡單，你只需將拍拍電腦端與拍拍顯示端分別插在要連接的電腦或投影機上，接著只需要輕輕一拍，便能輕鬆投影了，這麼方便的無線投影器目前只要台幣 1280 元喔！更多好用的小米有商品，可以參考這篇：小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，好神拖髒水分離強化版

拍一拍無需連網，即插即用！

小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

小米拍拍無線投影器共有拍拍顯示端、拍拍電腦端兩個裝置，拍拍顯示端投是採用 HDMI 接口，可連接像是電視、投影機、電腦螢幕這些顯示設備。而拍拍電腦端則採用 USB-A 接口，機身上配置「投影按鍵」能在完成連接後按下進行一鍵投影。小米拍拍無線投影器還內置 Wi-Fi 5G 頻段，在無網路情況下也能點對點高速傳輸，畫面更流暢，信息更安全。

拍一拍，小螢幕立即變大螢幕！

小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

兼容多種 HDMI 的顯示設備，如電視、投影器、顯示器，一拍即投讓你立即享受大螢幕體驗。

拍一拍，多種設備連接無壓力！

小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

拍拍無線投影器可以同時連接多台電腦，多種設備快速切屏，讓你在會議、演講、分享會等場合，任你掌控無需等待。另外，操作過程也很簡單，只要分別將拍拍電腦端與拍拍顯示端分別插在要連接的電腦或投影機上，並在電腦上開啟小米拍拍應用程式，顯示端就會將訊號自動切換到小米拍拍無線投影器的 HDMI ，實在有夠方便！

拍一拍，高清傳輸更清晰！

小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

小米拍拍無線投影器支援高清分辨率及 60Hz 畫面輸出，細節更多噪點更少，充分滿足你的娛樂、辦公需求。另外，小米拍拍無線投影器有支援 Windows 和 Mac OS 雙系統。

拍一拍，小巧輕便好攜帶！

小米拍拍無線投影器 - 無需連網便可高清傳輸投影，簡報開會最佳工具！

自帶 HDMI 接口，無需複雜連線，小巧輕便空間整潔！目前小米拍拍無線投影器售價為人民幣 299 元（約台幣 1280 元），目前已在小米有品商城開放預購，有興趣覺得實用的朋友，趕緊搶先預購，讓你之後在開會、簡報、演講等場合上更加得心應手！

小米拍拍無線投影器：https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=137280

小米拍拍無線投影器，無需連網便可高清傳輸影像，開會簡報的最佳工具！ 相關文章

訪客留言

小米拍拍無線投影器，無需連網便可高清傳輸影像，開會簡報的最佳工具！ 參考資料

Microsoft 對決Google，無線投影雙雄大作戰(104769) - 癮科技 ...
2016年4月12日 — 這次我們取得微軟推出的Wireless Display Adapter無線顯示轉接器，趁著手邊也有Chromecast的機會來比較看看，看是否會有比Chromecast更好的&nbsp;...
投影機 - PChome 24h購物
PChome線上購物 網路家庭國際資訊股份有限公司 版權所有 轉載必究 聯絡我們 隱私權聲明 服務條款::: 106 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 電話(不含例假日)：02-2326-1460
提升網路訊息＠圖博館｜PChome 個人新聞台
你不是批評網上的訊息除了垃圾還是垃圾，這回怎又想提升網上知識訊息了？（搜尋心得：匪站的知識量【政治等敏感議題除外】優於台、連百度也優於維基。） 你斷章取義，我是說要從網上捉到有原創性訊息的機會只能以億兆分之一計。所以想靠網路得到知識、獨立思考、和增長
小米投影機- 人氣推薦- 家電、影音周邊- 2020年10月| 露天拍賣
JC 米家激光投影電視(現貨)150 英寸小米投影機小米投影 運費券 ... 高清無線投屏器手機同屏器電視機傳輸hdmi蘋果4K小米家用同頻神器連接airplay投影儀電腦.
小米拍拍無線投影器 - 電腦王阿達
3 天前 — 今（27）日稍早，小米在中國市場於小米有品商城上架了這款「小米拍拍無線投影器」，不僅外觀簡約、機身輕便，超簡單的連接和操作過程以及&nbsp;...
【熱門暢銷書單】～新書介紹。好書推薦 :: 痞客邦
【熱門暢銷書單】～新書介紹。好書推薦 跳到主文 上市預購新書介紹，暢銷作家好書推薦，全球熱門暢銷書榜。 歡迎選購博客來BOOKS優質好書 搶購超低66折好書 每日破盤超值商品 (圖文資料: 博客來BOOKS網路書店提供.) 部落格全站分類：數位生活
Chromecast 的12種活用教學：台灣開箱後必備App - 電腦玩物
只要搭配各式各樣App 與網路影音服務， Chromecast 就可以活用為家中的電視 ... 回家的時候投影到電視播放，這就是我下班後自己幫自己導演的最佳節目了。 05. ... 也支援把課程影片透過Chromecast 投影到電視，讓電視也成為很棒的學習工具。 ... 桌機的有網網路跟Chromecast的無線網路(WiFi) 需要同一個網域下喔我的情況是&nbsp;...
推薦十大微型投影機人氣排行榜【2020年最新版】 | mybest
每次在開會或是做簡報時，總是要使用到厚重的投影機，出門在外想要看影片，也只能使用智慧型手機小小的螢幕來觀看，總是有點不過癮。為了造福有這些煩惱的使用者，體積輕巧，攜帶方便的微型投影機應運而生，只要打開電源就能跟手機或是電腦連線，並且將畫面投影出 ...
小舞的日常玩樂誌 :: 痞客邦 PIXNET
yardiX Type-C 4合一全能傳輸組合擁有30cm最佳長度、耐用編織線材及充電傳輸通用等特點 接著就來看看組合裡有什麼吧 yardiX Type-C 4合一全能傳輸組合，就包含了前述Type-C對3種不同介面的3條線材和一個轉接頭 3條線材的一端主要Type-C端子介面 ...
【商務】BenQ XGA 高亮會議室投影機MX604-全國電子Digital ...
【商務】BenQ XGA 高亮會議室投影機MX604,全國電子Digital City線上購物全國 ... 2 個HDMI 連接埠，滿足高畫質傳輸需求支援無線投影設備(QP20 / InstaShow ) ... 因應現在最新資訊圖表簡報方式，特地在亮度、色彩精準度取得最佳平衡，清楚展現簡報中的 ... 使用者可透過遙控器、或是投影機上方面板，可以修正梯形畫面。