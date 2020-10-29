HashPhoto - 各項功能都比 iOS 原生相簿更好用的相片管理 App

不知道是小編的問題還是自己對 iOS 原生相簿不太熟悉，總是覺得原生相簿照片分類真的不太好用，尋找舊照片時都要找老半天，直到小編我遇到這款 HashPhotos 終極照片管理器 App，才發現終於有一款能夠取代 iOS 原生相簿的好工具！在HashPhotos 中不需要讓你上下滑動螢幕來搜尋照片，可藉由比原生相簿更淺顯易懂的 App 內建，用照片媒體類型與月份幫你快速找出你要的照片，HashPhotos 還提供照片編輯功能，從最基礎的圖片裁剪、添加濾鏡到色彩處理與圖像效果，每種功能都非常強大，說了這麼多，到底 HashPhotos 有多好用呢？就讓我們往下看吧！

HashPhotos 基本操作

HashPhoto - 各項功能都比 iOS 原生相簿更好用的相片管理 App

首先讓我們先到 App Store 中，把 HashPhotos 安裝到手機內。

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安裝好之後，打開 HashPhotos App ，第一次執行 App 時記得要點選「允許所有的照片」才能正常使用，進到畫面中就會帶你認識 App 基本操作，非常簡單不複雜。

HashPhoto - 各項功能都比 iOS 原生相簿更好用的相片管理 App

HashPhotos 也能像 iOS 原生相簿一樣，可以按住照片後拖曳連續選取。

HashPhotos 圖片整理

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如何輕鬆整理圖片呢？在 HashPhotos 中，點擊左下角「...」圖示，會跑出三種圖示選項。

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點選「+」圖示可以讓你選擇從哪邊導入照片，若點選「掃把」圖示則可以幫你找出重複或相近的照片，讓你更方便做照片整理。

HashPhoto - 各項功能都比 iOS 原生相簿更好用的相片管理 App

接著你可將手指在螢幕上左右滑動，往右滑可以看到你手機中所有的相片以及影片，還能將截圖的照片分類出來真的很細心。往左滑則可以很清楚看到 App 已將你的照片用年份月份分類好了，比原生相簿還簡單明瞭。

HashPhotos 圖片編輯

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要進行圖片編輯的話，先選擇一張圖片，接著點選圖片右上角的「編輯器」進行編輯。

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點進來之後，你可以在圖片編輯功能中看到各種色彩處理功能，在最右邊的其它選項中可以看到原生相簿沒有的功能。

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就連濾鏡的部分，原生相簿才 10 種，而 HashPhotos 竟然有高達 70 種濾鏡，比原生相簿多出好幾倍，根本完完全全打趴 iOS 原生相簿啦！

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HashPhotos 也有跟原生相簿一樣，可以將圖片往上滑查看拍照地點位置，不過從上圖就可以看出來不一樣了，左圖是原生相簿右圖則是 HashPhotos ，是不是 HashPhotos 顯示的資訊比原生相簿來的完整許多！HashPhotos App 不管是哪個方面都比原生相簿得更突出，小編實在找不到理由不使用啊。如果你是跟小編一樣，覺得 iOS 原生相簿不好用的朋友，不妨下載這款 HashPhotos 試用看看吧，HashPhotos 一定不會讓你失望的！

HashPhotos：https://apps.apple.com/app/id685784609#?platform=iphone

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