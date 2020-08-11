不規則印章產生器

簡報、海報等需要加入「印章」素材時，有沒有快速 DIY 的方法？最近小編發現一個線上印章產生器「墨芳印章」，裡面提供多種印章模板，像是郵戳印章、藝術印章、皇冠印章、手勢印章、聖誕節印章等，內建 14 種字型可挑選，只要選好樣板，直接更改裡頭的文字，就能在 2 分鐘內快速完成製作印章素材，並能夠下載透明背景的 PNG 圖片，若是自己用 Photoshop 從無到有，從 0 開始學到成品出爐至少也要 1 小時，若你有製作印章的需求，這款「墨芳印章」是相當不錯的工具。你也可以參考：Free Online Chinese Seal Generator 線上印章產生器，免費 DIY 八種印章樣式

不規則印章產生器

進入「墨芳印章」首頁之後，就可以看到有超多模板可以選擇，左右滑動能夠看更多，若你需要更特殊的印章，可以點擊下方的分類：郵戳印章、藝術印章、皇冠印章、手勢印章、聖誕節印章等 5 種，來滿足你的需求。

圓形印章產生器

找到自己喜歡的印章風格之後，可以直接點擊文字，到旁邊的編輯區塊輸入，並且可以更改顏色、大小、位置。

橢圓印章產生器

墨芳印章

內建的字體包含：篆體、宋體、黑體、楷體、站酷快樂體、站酷慶科黃油體、站酷文藝體、站酷小薇 LOGO 體、站酷酷黑體、站酷高端黑體、竹石體、手寫體、名朝體、說文解字等 14 種可挑選，不過有些字打繁體字會出不來，目前測試繁體字支援比較完整的是名朝體與說文解字。

線上印章製作工具

都調整完畢之後，點擊下載圖片，原本想說會需要登入個微信才能下載，沒想到非常乾脆的直接按下「下載圖片」按鈕就直接下載到電腦囉！

墨芳印章

最後提供下載完成的成品給大家做參考，應該算是還不錯吧？放在海報上面某一段毛筆字體的句子最後方，加上印章就非常對味啦！大家有需要的話，可以將墨芳印章這個線上印章產生器記下來～

墨芳印章：https://yz.mofans.net/

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第 1個要介紹的線上印章產生器是 “ 墨芳印章 “。 我們進入到它的主頁之後，上方就會有 60種的印章格式可以選擇，光是在印章外框的選擇上就贏了。 更不用說，我們點擊一下其中一個印章格式之後，還可以跳到編輯印章的畫面。
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