psd 瀏覽器

想瀏覽 .PSD 檔案，電腦卻沒有 Photoshop 嗎？今天小編要跟大家分享一款軟體 PSD Viewer，就算電腦沒有正版 Photoshop 也可以查看 .PSD 檔案，甚至可以輸出 .PSD 檔案為 PNG、JPG、BMP、GIF、TIFF 等常見的圖檔格式，如果各位有瀏覽 .PSD 檔案需求，又不想要購買正版 Photoshop 軟體、或者擔心電腦跑不動的話用，PSD Viewer 這個替代工具也是不錯的選擇，大家別猶豫啦，有需要就趕快下載起來吧。你也可以參考：Gravit Designer 線上編輯 .ai 檔案，可以代替 Adobe Illustrator 的免費工具

PSD Viewer

在電腦沒有安裝 Photoshop 的前提下，下載下來的 .PSD 的檔案都會像上圖一樣，是沒有辦法開啟以及瀏覽的。

psd 瀏覽器

其實只要下載 PSD Viewer 這款免費軟體，並且完成安裝之後，就可以順利瀏覽，文章最後方有幫大家準備好載點囉，有需要的話直接點過去就可以下載，按下 Next 即可繼續安裝。

psd預覽

安裝完成之後，直接點開你的 .PSD 的檔案，就可以直接瀏覽囉，還能夠旋轉圖片方向、縮放檢視。唯一的缺點就是，若 .PSD 檔案過大，會需要等待一下，讓它有時間開啟，不過若是比較小的檔案，就可以不用等待立即開啟。

psd預覽win10

除了瀏覽之外，你可以在 PSD Viewer 裡面修改長寬尺寸大小，修改完成之後，點擊左上方的儲存按鈕，就能夠將 .PSD 檔案輸出為 PNG、JPG、BMP 等常見的圖片格式，這樣要瀏覽的時候，就可以直接用內建的瀏覽器來瀏覽啦。

psd檔開啟

各位如果有瀏覽 .PSD 檔案的需求，不妨下載這款 PSD Viewer 來試試看囉，若只是要瀏覽的話，比起用 Photoshop 開啟速度更快、電腦更沒有負擔，下面是載點，直接點擊下載即可使用！

https://psdviewer.org/

免安裝版：
PSD Viewer.7z（GOOGLE下載）
PSD Viewer.7z（1DRV下載）
PSD Viewer.7z（MEDIAFIRE下載）
PSD Viewer.7z（RAPIDGATOR下載）
PSD Viewer.7z（MEGA下載）
檔案大小：9.05 MB

PSD Viewer 開啟 PSD 與 AI 檔案格式，沒有 Photoshop 也沒有關係 相關文章

訪客留言

PSD Viewer 開啟 PSD 與 AI 檔案格式，沒有 Photoshop 也沒有關係 參考資料

FREE PSD File Viewer - PSD Viewer 3.2
Free PSD Viewer – free software that lets you view Adobe Photoshop (.psd) files, resize and convert them to other image formats (.bmp, .jpg, .gif, .png, .tiff) Clean and Free PSD Viewer is a freeware and does not contain any form of malware, ...
副檔名為.AI 的擋案免裝 Illustrator 軟體就能開啟的方法 - 李介介的介入影像
副檔名為.AI 的檔案，是由Adobe所推出的一套繪圖軟體 Illustrator 的專屬副檔名，主要用於平面編排、插畫繪製等功能，甚至是印刷完稿的一個標準，最大的特點是利用貝茲曲線方法，透過鋼筆、錨點、方向線，繪製出完美的曲線，新的版本可以開啟舊的版本，但是新版的 ...
「神器」PDF 轉圖像工具- 每日頭條
它直接將PDF文件轉換為幾十種圖像格式，如TIFF，JPEG，PNG，BMP，PCX ... 你可以設置圖像質量，圖像顏色，圖像解析度等，輸出的圖片質量非常高。 ... 主要功能支持許多圖像格式,包括TIF,TIFF,JPG,GIF,PNG,BMP,圖形文件,WMF ... 5.為了突出對比，我把解析度設置為300，圖片像素保持不變。點擊確定進行轉換。
在Photoshop 中儲存PDF 檔案 - Adobe Support
了解如何在Adobe Photoshop 中儲存與轉存PDF 檔案，並深入 ... 您可以在檔案上播放「另存新檔為PS PDF 格式」動作，將檔案快速儲存為Photoshop PDF 格式 ... 您可以直接從Creative Suite 4 和5 元件(包括Illustrator、InDesign 和Photoshop) ... 以下幾種PDF/X 格式：PDF/X‑1a、PDF/X‑3 和(2007 年開始) PDF/X‑4。
有了它PSAI縮略圖你的設計速度提高十倍- 每日頭條
喜歡設計的小夥伴肯定都知道這兩個軟件，Adobe Photoshop的文件格式是psd格式 ... 安裝之前的文件夾顯示 ... 預覽」（Preview）作為OS X 系統內置的圖片、PDF 查看和編輯軟件，功能異常 ... 不用解密Key，即可將ESD文件轉換為ISO文件！ ... 那麼怎麼才能不帶開Photoshop快速的查看PSD格式文件的縮略圖哪。1、看現在&nbsp;...
Free PSD Viewer Online
PSD Viewer Online is free PSD file viewer. Just upload your PSD file and you can view, zoom, drag and save in other image format as jpg, png, bmp, gif or tiff. PSD file viewer online is a free online viewer that can open and preview files with ...
PSD Viewer - PSD Reader for Photoshop - Apps on Google Play
PSD file represent image file types that are created with the most commonly used professional image editing program, Adobe Photoshop. PSD image files may&nbsp;...
【線上開psd檔】資訊整理&amp; 如何開啟psd 檔相關消息| 綠色工廠
線上開psd檔,Adobe PSD檔看圖軟體「PSD Viewer」免費下載及. ... 網頁版Photoshop：能開PSD 的線上修圖工具，不用下載軟體. ... 改變為的還是圖片格式，比如jpg更改為png、bmp等，此類檔案照片檢視器可以開啟但是ps打不開。 ... 器」，不必安裝任何軟體，就能無痛開啟包含了Photoshop的PSD檔、Illustrator的AI&amp;nbsp;.
PDF轉換成Word在線轉換器 - 完全免費，無需會員 - CleverPDF
簡單易用的在線PDF轉換Word工具，完全免費。只需要上傳PDF，幾秒後即可下載保留原PDF格式的可編輯的Word文檔。無限制，沒有會員註冊，不需要提供郵箱地址。
Photopea 最像 Photoshop 中文免費線上修圖軟體，可編輯PSD
簡單來說，有中文版的「 Photopea 」是一個親切易用的線上修圖工具，不須註冊登入，讓臨時修圖也很方便。並且，「 Photopea 」的運作速度非常的快，效能很好，是個不錯的線上影像處理選擇。 最後，如果你想了解更多修圖工具，還可以參考：「五款最輕鬆圖片去背軟體 ...