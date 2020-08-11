想瀏覽 .PSD 檔案，電腦卻沒有 Photoshop 嗎？今天小編要跟大家分享一款軟體 PSD Viewer，就算電腦沒有正版 Photoshop 也可以查看 .PSD 檔案，甚至可以輸出 .PSD 檔案為 PNG、JPG、BMP、GIF、TIFF 等常見的圖檔格式，如果各位有瀏覽 .PSD 檔案需求，又不想要購買正版 Photoshop 軟體、或者擔心電腦跑不動的話用，PSD Viewer 這個替代工具也是不錯的選擇，大家別猶豫啦，有需要就趕快下載起來吧。你也可以參考：Gravit Designer 線上編輯 .ai 檔案，可以代替 Adobe Illustrator 的免費工具

在電腦沒有安裝 Photoshop 的前提下，下載下來的 .PSD 的檔案都會像上圖一樣，是沒有辦法開啟以及瀏覽的。

其實只要下載 PSD Viewer 這款免費軟體，並且完成安裝之後，就可以順利瀏覽，文章最後方有幫大家準備好載點囉，有需要的話直接點過去就可以下載，按下 Next 即可繼續安裝。

安裝完成之後，直接點開你的 .PSD 的檔案，就可以直接瀏覽囉，還能夠旋轉圖片方向、縮放檢視。唯一的缺點就是，若 .PSD 檔案過大，會需要等待一下，讓它有時間開啟，不過若是比較小的檔案，就可以不用等待立即開啟。

除了瀏覽之外，你可以在 PSD Viewer 裡面修改長寬尺寸大小，修改完成之後，點擊左上方的儲存按鈕，就能夠將 .PSD 檔案輸出為 PNG、JPG、BMP 等常見的圖片格式，這樣要瀏覽的時候，就可以直接用內建的瀏覽器來瀏覽啦。

各位如果有瀏覽 .PSD 檔案的需求，不妨下載這款 PSD Viewer 來試試看囉，若只是要瀏覽的話，比起用 Photoshop 開啟速度更快、電腦更沒有負擔，下面是載點，直接點擊下載即可使用！

https://psdviewer.org/

免安裝版：

PSD Viewer.7z（GOOGLE下載）

PSD Viewer.7z（1DRV下載）

PSD Viewer.7z（MEDIAFIRE下載）

PSD Viewer.7z（RAPIDGATOR下載）

PSD Viewer.7z（MEGA下載）

檔案大小：9.05 MB