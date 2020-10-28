人人都懂得保護自己的身體健康，但 9 成人都忽略的，卻是除了健康外最珍貴的資產「時間」。意識到自己每天花太多時間在臉書上還不夠，要如何降低用 Facebook 的時間呢？或許移除帳號太過於激進，最近有台灣團隊開發一款軟體 Minibook，目的在於幫助大家抵抗 FB 演算法誘惑，移除 FB 側邊欄、移除廣告、無用資訊、表情符號等，並且限制只能滑 5 分鐘，五分鐘過後就會自動鎖定，並提醒我們開始工作，這樣就能夠不受 FB 綁架，保護自己的時間，Minibook 是協助我們斷捨離臉書的第一步。

Minibook 提供 Mac 及 Windows 版，這裡小編用 Windows 版作為示範，安裝之後開啟 Minibook 並登入 FB 帳號即可使用，無須任何設定。

登入後會發現原本會干擾我們閱讀的左側欄、右側欄、上方限時動態通通消失了，只剩下最原始的貼文，讓我們能夠專心好好閱讀。

甚至所有的「廣告」Minibook 也會通通過濾掉，貼文按讚也會不見，所有會影響我們情緒的按鈕讚、開心、加油等也通通移除了。而且滑動一次只會有一則貼文，不會接二連三的一直有貼文接續著。

若有連結的話，會另開小視窗，讓我們專注於視窗中的內容，而非開新分頁。

當滑臉書滿 5 分鐘後，Minibook 會強制我們暫停，並提醒我們去做「真正重要的事」，想要繼續滑也沒有辦法，Minibook 的設計就是如此簡單，將臉書變得不再這麼吸引人，將低大家沈迷時間並找回專助力，如果你也發現自己沈迷於臉書卻無從解決，下面的下載連結是你的第一步。

https://minimise.tech/tw/index.html

下載：

Minibook （Windows 下載）

Minibook （Mac 下載）