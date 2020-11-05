罫線 - 日本可愛分隔線素材網，免註冊並支援 JPG 及 PNG 格式

有在寫文章或是做美編的朋友，想找個好看的邊界線來裝飾你的畫面嗎？這款來日自本的「罫線・飾り罫ライン素材」分隔線素材網，有非常多好看的線條樣式，而且每種分隔線樣式都可免下載免註冊，在罫線網站中所有分隔線都有三種尺寸給你選擇，並支援 JPG 及 PNG 格式，對於寫文章與美編的朋友，千萬可不能錯過這個可愛的日本分隔線素材網！更多免費日本素材可參考：irasutoya 日本高品質 PNG 插畫素材圖庫，免費下載可商業使用

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進到罫線素材網站中後，可在畫面中看到有 5 種不同類型主題，網站中還有推薦的分隔線樣式讓你選擇。

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往下滑會看到網站中最新出來的分隔線素材，最重要的是罫線網站每月都會更新不同的新素材，供我們免費下載做使用。

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接著你就可以點擊一個你喜歡的分隔線圖案，每種圖案都有幾種同款樣式。

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接著點開圖檔，在圖檔畫面中可以選擇三種尺寸大小，如果想打包全部尺寸，下方有 JPG 與 PNG 分隔線圖檔包，直接下載到桌面即可，打開就能看到三種尺寸分隔圖了。

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之後你就可以將下載好的分隔線圖檔，應用在網頁美編或是文章頁面上，讓整體畫面不再單調。有興趣的朋友，趕緊來試用看看這個來自日本的罫線可愛邊界線素材網喔！

罫線・飾り罫ライン素材：http://free-line-design.com/

以下是罫線・飾り罫ライン素材網站中５種分隔線類型連結：

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△ 裝飾線：點我前往

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△ 插圖線：點我前往

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△ 書法線：點我前往

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△ 網站推薦：點我前往

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△ 經典分隔線：點我前往

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