Video Combiner 影片合併工具

影片該如何合併？昨天才介紹了很實用的 HD Video Converter Factory Pro，今天來一款簡單版的實用軟體 Video Combiner Pro，軟體名稱就如同軟體功能，主要就是可以把不同的影片合併在一起，就算是不同解析度的影片，會幫你調整到一致，並且維持原本的影片畫質，支援的格式包含常見的 MP4、MOV、FLV、3GP、AVI、WMV、MPG 與 VOB，有需要的朋友可以收藏起來，限時免費中！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/video-combiner-pro-1-2/

Video Combiner 影片合併工具

△ 從活動頁面點選 Download Now Video Combiner Pro 1.2，之後就可以下載到這次活動用的壓縮檔案。

Video Combiner 影片合併工具

△ 壓縮檔案內包含有 Video Combiner Pro 的安裝檔案與啟用序號，免安裝版可以直接到文末下載。

Video Combiner 影片合併工具

△ 開啟軟體後的畫面如上圖，操作上也非常非常簡單，將想要合併的影片拖曳到軟體畫面之中。

Video Combiner 影片合併工具

△ 之後點選軟體內的升級 Pro 專業版，之後貼上活動所取得的序號，之後應該就可以看到註冊成功的視窗囉！

Video Combiner 影片合併工具

△ 接下來只要點選立即合併視頻，就可以很輕鬆地將影片合併，是不是超級簡單的呢！

https://www.mp3toolkit.com/videocombiner.html

免安裝版：
Video Combiner 1.2.7z（GOOGLE下載）
Video Combiner 1.2.7z（1DRV下載）
Video Combiner 1.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Video Combiner 1.2.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：15.34 MB

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