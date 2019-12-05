每次出國或旅行總是要打包很多充電器，這是購入了一個簡易方便的 Canon LP-E6 電池 USB 充電器，不僅造型還不錯，而且接上電腦還可以當成讀卡機來使用，還能當成記憶卡收納盒，當然在攜帶上也比較省一點空間，Canon LP-E6 電池支援的相機有 Canon 5D4、5DSR、5D2、5D3、6D、60D、7D、7D2、70D 與 80D，若你也是這些相機的主人，不妨也可以考慮這款電池充電器，簡單開箱與大家分享囉！

這款在造型上非常的簡單好看，外層還是矽膠材質，顏色有灰色（黑內裝）、藍色（黃內裝）與黃色（藍內裝），我這一款是黃色的。

充電孔在後方，有個防塵蓋保護著，要充電時再打開。

這是 Micro-B 的 USB 3.0，這類接頭是比較少見，不過也支援一般的 MicroUSB，外出攜帶時記得帶著這條線，以及有個 USB 的充電頭即可。

TELESIN LOGO 上方有個隱藏式的按鈕，按壓就可以打開上蓋。

打開之後可以安裝兩顆 Canon LP-E6 電池，這個只可惜在不是內建電池可以直接充電，不然更完美了！不過若是還具備行動電源功能的話，我想重量可能就不輕巧了^^。

其實 TELESIN 除了有 Canon LP-E6 電池充電器之外，其實他也有推出支援 GoPro 電池的型號，還能同時充三顆 GoPro 的電池，而且台灣就可以直接買，不過有人代理的當然會必較貴，自己上淘寶相對可以便宜一些。

上蓋有一個 SD 記憶卡的收納空間，等於帶上電池之外，也可以準備備用的記憶卡。

兩個電池槽的中間還有兩個 SD 記憶卡的插槽，除了具備收納作用之外，USB 連接上電腦之後還可以當成讀卡機來使用，這樣的設計真的相當貼心。

一次能充兩顆 Canon LP-E6 電池，這樣肯定比原廠充電器方便許多，兩顆電池充滿只要花費 4 個小時，而且只要依靠 USB 充電就可以，有一定的方便性。

充電時前方會亮起紅色燈號（上圖是我自己塗的，因為環境光太亮看不出來），當充飽電後會呈現是綠色的，開箱就這麼簡單^^，推薦也有需求的朋友們囉！

我在這裡買的～https://detail.tmall.com/item.htm?id=583515156141