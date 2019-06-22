蚊子真的很討厭，尤其對我是那種蚊子喜愛的體質，所以電蚊拍絕對要有的！傳統電蚊拍大多都是裝電池居多，久了就會沒電，常常樣打蚊子的時候發現沒電了，就會覺得很ＯＯＸＸ，當初這款閃充電蚊拍募資時主打「充電 30 秒打 50 隻蚊子」，這樣的確有吸引我的注意，所以當然就買下去啦！當然這應該也是我買過最貴的電蚊拍，而且實際上集資到發貨還等待了頗長一段時間，因為製造過程好像持續修改了許多東西，總之最後有到貨就好，也來簡易快速的開箱一下吧！

三年保固與五年保修，坦白說這樣的服務不錯啦！不過誰會把發票留那麼久，購買證明若是在網路上買的，應該還可以找到吧！！！

打開時外觀上還多了一層塑膠套，和一般市售電蚊拍差不多，不過若能更環保一點會更好是吧？

電蚊拍的面積越大越好，閃充電蚊拍是具備有這樣的優勢的，這應該也是我用過面積最大的電蚊拍。

男生手掌的巴掌大！就算打蚊子技術沒有很好，武器值也會加分一些些吧！

電網電壓高到 3800 伏特，家裡若是還有小朋友，也是得注意不要讓他們去玩唷！電力有 1800 mAh，雖然官方是說充電 4 個小時一年不用再充電，不過貼紙上也有說建議每半年要充一次電，似乎是有點矛盾，不過電池這種東西還是要避免太長時間沒有電，偶爾充電一下是必要的！

高密度的網面設計，搭配上高電壓規格，能幫你解決蚊子、小黑蚊、蒼蠅、果蠅、小強與大強。

玫瑰金的底端呈現出不同的電蚊拍質感，還有皮革的掛繩，不得不說是有點用心，但是說穿了實用最重要，質感是附加的！

USB Type-C 的充電，這個算是有跟上時代，坦白說是增加成本的設計，我只能說對我來說很方便。

也有送上一條 USB 的線來充電

和我家裡原本的電蚊拍比一比，電網面積的確比較大，結構感覺更加紮實許多。

兩段的開關，打蚊子的時候就是持續按著電源，這應該不用我教吧！

在 ON2 的時候可以開啟 LED 燈光照明，夜間打蚊子很好用的！

和小朋友一起睡覺有蚊子的時候，不太可能把室內燈打開來打蚊子，有燈光輔助是很方便的，這樣爸媽才能在夜間打蚊子！！！最後是使用心得～坦白說家裡不是很多蚊子那種，所以目前用到機會也沒有很多，不過有支方便的電蚊拍在手，就不怕突如其來的蚊子囉！

購買連結：https://www.inadays.com/products/%E9%A0%90%E8%B3%BC-%E5%96%AE%E6%94%AF-inadays-%E9%96%83%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%9A%8A%E6%8B%8D-h-350-10803%E6%9C%88%E7%99%BC%E8%B2%A8-%E7%84%A1%E6%B3%95%E5%AF%84%E9%80%817-11%E5%8B%BF%E9%81%B87-11%E5%8F%96%E8%B2%A8%E4%BB%98%E6%AC%BE