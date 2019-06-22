閃充電蚊拍開箱！打蚊子就是最怕電蚊拍沒電～閃充很重要

2019-06-22 09:17:49 哇哇

閃充電蚊拍

蚊子真的很討厭，尤其對我是那種蚊子喜愛的體質，所以電蚊拍絕對要有的！傳統電蚊拍大多都是裝電池居多，久了就會沒電，常常樣打蚊子的時候發現沒電了，就會覺得很ＯＯＸＸ，當初這款閃充電蚊拍募資時主打「充電 30 秒打 50 隻蚊子」，這樣的確有吸引我的注意，所以當然就買下去啦！當然這應該也是我買過最貴的電蚊拍，而且實際上集資到發貨還等待了頗長一段時間，因為製造過程好像持續修改了許多東西，總之最後有到貨就好，也來簡易快速的開箱一下吧！

閃充電蚊拍

三年保固與五年保修，坦白說這樣的服務不錯啦！不過誰會把發票留那麼久，購買證明若是在網路上買的，應該還可以找到吧！！！

閃充電蚊拍

打開時外觀上還多了一層塑膠套，和一般市售電蚊拍差不多，不過若能更環保一點會更好是吧？

閃充電蚊拍

電蚊拍的面積越大越好，閃充電蚊拍是具備有這樣的優勢的，這應該也是我用過面積最大的電蚊拍。

閃充電蚊拍

男生手掌的巴掌大！就算打蚊子技術沒有很好，武器值也會加分一些些吧！

閃充電蚊拍

電網電壓高到 3800 伏特，家裡若是還有小朋友，也是得注意不要讓他們去玩唷！電力有 1800 mAh，雖然官方是說充電 4 個小時一年不用再充電，不過貼紙上也有說建議每半年要充一次電，似乎是有點矛盾，不過電池這種東西還是要避免太長時間沒有電，偶爾充電一下是必要的！

閃充電蚊拍

高密度的網面設計，搭配上高電壓規格，能幫你解決蚊子、小黑蚊、蒼蠅、果蠅、小強與大強。

閃充電蚊拍

玫瑰金的底端呈現出不同的電蚊拍質感，還有皮革的掛繩，不得不說是有點用心，但是說穿了實用最重要，質感是附加的！

閃充電蚊拍

USB Type-C 的充電，這個算是有跟上時代，坦白說是增加成本的設計，我只能說對我來說很方便。

閃充電蚊拍

也有送上一條 USB 的線來充電

閃充電蚊拍

和我家裡原本的電蚊拍比一比，電網面積的確比較大，結構感覺更加紮實許多。

閃充電蚊拍

兩段的開關，打蚊子的時候就是持續按著電源，這應該不用我教吧！

閃充電蚊拍

在 ON2 的時候可以開啟 LED 燈光照明，夜間打蚊子很好用的！

閃充電蚊拍

和小朋友一起睡覺有蚊子的時候，不太可能把室內燈打開來打蚊子，有燈光輔助是很方便的，這樣爸媽才能在夜間打蚊子！！！最後是使用心得～坦白說家裡不是很多蚊子那種，所以目前用到機會也沒有很多，不過有支方便的電蚊拍在手，就不怕突如其來的蚊子囉！

購買連結：https://www.inadays.com/products/%E9%A0%90%E8%B3%BC-%E5%96%AE%E6%94%AF-inadays-%E9%96%83%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%9A%8A%E6%8B%8D-h-350-10803%E6%9C%88%E7%99%BC%E8%B2%A8-%E7%84%A1%E6%B3%95%E5%AF%84%E9%80%817-11%E5%8B%BF%E9%81%B87-11%E5%8F%96%E8%B2%A8%E4%BB%98%E6%AC%BE

閃充電蚊拍開箱！打蚊子就是最怕電蚊拍沒電～閃充很重要 相關文章

訪客留言

閃充電蚊拍開箱！打蚊子就是最怕電蚊拍沒電～閃充很重要 參考資料

[開箱蚊] 閃充電蚊拍3秒閃充，滅蚊快手！ - 生活家電- 居家討論區- Mobile01
特別款— 極致白電蚊拍特色:1.30,000次電擊，充飽一次的基本功｜只要充電4小時，一年 ... 2.3秒閃充，沒電時只要充電三秒，立馬再打50隻蚊子！
這麼美的電蚊拍 - Facebook
想用超級早鳥優惠價搶到這一支【三秒閃充神拍】 嗎？ ... Inaday&#39;s 生活達人捕蚊達人 is feeling happy at 環保之家. ... 充電三秒可以就可以電蚊子也真的是破紀錄了
地表最強電蚊拍？！ inaday&#39;s 閃充電蚊拍入手！開箱分享– 3C 達人廖阿輝
阿輝之前在集資平台參加集資的「inaday&#39;s 閃充電蚊拍」終於收到啦…. 不過是說12 月的現在似乎好像也快沒蚊子了… ... 不過東西實在挺不錯的就還是開箱一下，集資入手價格為NT$398（日後上市價格應該是598） ... 三層結構高密度的電網，可達3800V 的高電壓，官方表示不論是蚊子果蠅甚至是小強都可以擊斃（阿輝&nbsp;...
Inaday&#39;s 生活達人捕蚊達人 - Facebook
http://bit.ly/2HeynO8 ⚡ 週末的大家早，昨晚有沒有被蚊子煩的嫑嫑的呢!? 感謝大家這陣子對「inaday&#39;s 閃充電蚊拍」的持續關注。 我們即將於下週一(5 ... 正所謂，3秒閃充，捕蚊快手。... ... 自古以來，捕蚊要快，搶購電蚊拍更要快！ 雖然老闆 ... 就是這麼準時，隊長說一是一，絕不食言！ 最後小編再跟大家複習一下閃充電蚊拍的重要特色：.
inaday&#39;s 地表最強閃充電蚊拍｜嘖嘖正式上線... - Inaday&#39;s 生活達人捕蚊 ...
inaday&#39;s 地表最強閃充電蚊拍｜嘖嘖正式上線滅蚊不能少，兩隻恰恰好。一次買兩隻只要$956元。現省$240元。捕蚊隊長有令，嘖嘖募資期間限定，買到賺到! ... 昨晚被蚊子惹到嫑嫑的嗎？沒關係，讓專業的來！ ... 一拍在手，讓你3秒閃充，搖身一變滅蚊快手! ... 我們相信電蚊拍不只是目前的樣貌，應該更耐用、更貼近使用者，而且一定…
inadays 捕蚊達人 快充 電蚊拍 （非 熏風 PHILIPS 東元 聲寶 大家源） 正品 原廠公司發貨 最低價 | 蝦皮購物
#專利快充電蚊拍 #電池3年保固 #強力高壓3800V #通過安全最高規格 UN38.3 #充電三小時 殺蚊一整年 購買 inadays 捕蚊達人 快充 電蚊拍 （非 熏風 PHILIPS 東元 聲寶 大家源 ...
inadays 三秒閃充電蚊拍 0530 - YouTube
打小人？ 不如來支閃充電蚊拍吧！ 捕蚊達人 三秒閃充電蚊拍 火爆募集中！ https://www.zeczec.com/projects/flashRacket?r=b03eeb0e27
癮科技on Yahoo — 一圖看懂Inaday&#39;s 3秒閃充式電蚊拍滅蚊同時也能 ...
研發專用鋰電池充電3秒能打50次充飽可使用一整年 ... 有效擊打，因此這次我們打的口號是『3秒閃充還沒插緊已結束，充電3秒立馬再打50隻蚊子！
Inaday&#39;s 生活達人捕蚊達人- Posts | Facebook
Inaday&#39;s 生活達人捕蚊達人- 新北市蘆洲區長興路411號, Taipei, Taiwan 247 ... 熱銷預購款H-350電蚊拍(MIT台灣製) .... May 30 at 1:06 AM · ... May 27 at 2:50 AM · .... 研究證實：你可以用這招讓蚊子不敢再回來| TechOrange ... 3秒閃充電蚊拍. 閃充三秒鐘打蚊二小時，充電四小時，殺蚊一整年！ ..... 來跟大家分享實測開箱文囉~.
Inaday&#39;s捕蚊達人光觸媒捕蚊燈四種環境の測試效果 - LINE Today
當時與品牌創辦人Hercules大聊研究蚊子的心得，感嘆原來抓蚊子沒想像中簡單， ... 小編開箱實測啦！ ... 人體果然是最佳誘蚊劑」這句話，要抓蚊子真的要把握人不在家時才有效果啊！ .... 同場加映：Inaday&#39;s捕蚊達人10秒閃充式電蚊拍 ... 繼續打60次，半夜想打蚊子不怕沒電，也打出：「充電10秒鐘，再戰1小時」口號。