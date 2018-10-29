RedCookie 繁體中文 Mac 翻譯工具，語音比 Google 溫柔我可以！

2018-10-29 02:06:28 9M87
RedCookie

說到翻譯大家第一個想到的應該就是 Google 翻譯了吧！？但是只能開啟網頁翻譯，使用頻率高的話，還是需要一個軟體會比較方便，Windows 分享過不錯的限時免費 Everylang PRO 多國語言翻譯工具，今天輪到 Mac 啦！「RedCookie」是一款 Mac 的翻譯工具，常駐在上方工具列，按下快速鍵就能隨時翻譯，比起網頁切換還要方便多啦！


RedCookie
△ 安裝完之後就會出現在上方啦，按下快速鍵 「command」+「.」就能快速叫出翻譯介面啦！不要看到都是英文覺得怕怕的，RedCookie 可是一款翻譯工具啊，怎麼會沒中文呢，先來看看如何將它設定成中文吧！

RedCookie

△ 點右上方齒輪圖示下的三條線選單設定，將選單滑到最下方，會看到一個 English ，這就是語言設定的地方啦，因為預設是英文，點按一下就可以改成中文囉！

RedCookie

△ 設定處除了設定軟體語言之外，還可以調整語音朗讀的聲音、速度、性別，還有一些翻譯上的其它微調，都是在設定處完成。

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△ 隨機拿一段維基百科 BBC 的介紹翻成英文，覺得翻譯的挺不錯的，完全不會輸 Google 啊！最上方同樣可以調整翻譯的目標語言，目前支援：韓文、英文、日文、簡體中文、繁體中文、西班牙文、法文、德文、俄文、葡萄牙文、義大利語、越南文、泰文及印尼文。

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△ 左下方支援語音朗讀，但只支援部分語言，像中文就沒有支援，不過英文朗讀的還蠻好聽的，機器感不會太重，而且是女音，不錯不錯～

RedCookie

△ 語音朗讀旁，有個類似文件的圖示，點一下可以一鍵複製，將剛剛的翻譯結果全選複製起來，這樣就省掉反白再按下複製的步驟，算是貼心的小設計囉！整體來說，Mac 免費的翻譯工具，RedCookie 有繁體中文、快速鍵、一件翻譯、語音朗讀等優點，對於翻譯需求高的人，這是一款相當不錯的小工具！

https://github.com/scalalang2/RedCookie/

檔案下載：
RedCookie.zip（官方下載）
RedCookie.zip（Rapidgator下載）
RedCookie.zip（ZippyShare下載）
RedCookie.zip（YunFile下載）
RedCookie.zip（本站下載）
RedCookie.zip（MediaFire下載）
檔案大小：4.88 MB

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