錄製教學影片、直播影片，畫面中有些敏感資訊需要馬賽克的呢？雖然說教學影片可以後置剪輯處理，但是如果是直播影片你的重要個資可能就被截圖下來了，最近小編發現 ZeroBlur 這款非常實用的工具，能夠解決前面提到的困擾，ZeroBlur 能夠針對特定區域、整個網頁的資訊進行馬賽克，而且會隨時鎖定該馬賽克區域，就算滑動網頁個人資料也不會外洩，此擴充程式支援 Chrome、Firefox 及 Edge 瀏覽器，有需要的朋友趕快收下吧。

ZeroBlur 是瀏覽器擴充程式，目前能夠在 Chrome、Firefox 及 Edge 擴充程式商店擴充程式商店免費下載。

ZeroBlur 的使用方式非常簡單，新增到 Chrome 瀏覽器之後，點擊右上方的水滴圖示（ZeroBlur）將 Enable 開啟，按下 Edit Blur 就可以選擇要馬賽克的區域啦。

右側會出現一排控制項，第一個選項是會自動偵測 html 區塊來遮蔽，第二個選項則是自訂區域可以自由調整要馬賽克區域，垃圾桶則是取消馬賽克。最後的＋與 - 則是馬賽克強度。決定好馬賽克區域之後，上下移動網頁頁面也不會被「漏餡」，ZeroBlur 會持續保持該區域是模糊的狀態唷，連結放在下面，有需要的朋友趕快新增到瀏覽器中吧。

下載：

ZeroBlur ( Chrome 擴充程式 )

ZeroBlur ( Firefox 擴充程式 )

ZeroBlur ( Edge 擴充程式 )