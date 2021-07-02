台灣疫情還在 3 級警戒之際，2021 歐洲國家盃足球賽已經如火如荼的開踢啦，而且已經進入 16 強，接著進入 4 強、冠軍賽...，原本歐國盃原訂在去年也就是 2020 舉行，不過去年疫情嚴重，延到今年舉行，不敢相信 UEFA EURO 2020 足球賽觀眾席滿滿的人，視自由為上的歐洲人們，果然非常英勇啊！這邊幫大家整理歐洲國家盃足球賽直播、線上看、賽程提供給各位，讓大家可以在家安全的觀戰這場精彩的球賽～
電視頻道：
歐洲盃直播整理
1. 有線電視：第 74 台（ELEVEN 體育二台）
2. MOD： 第 214 台（ELEVEN 體育二台）
直播、線上看：
1. ELEVEN SPORTS
ELEVEN Sports 是官方授權的歐洲國家盃足球賽直播 App，獲全台獨家轉播權，不過需要付費觀看，但是費用也不貴，你要訂閱的話，推薦到它們家官網訂閱，不要在 App 上面訂閱。因為官網訂閱只要 99 元/月，在 App 上則要 150 元/月。
下載：
ELEVEN Sports ( Google Play 下載 )
ELEVEN Sports ( App Store 下載 )
2. 火焰直播
透過火焰直播免費看電視 App 也能夠免費觀看歐洲盃足球賽，因中央電視台獲得歐國盃轉播權，可透過火焰直播觀看央視頻道裡面的「風雲足球」免費觀看球賽。
3. RAIPLAY
RAIPLAY 是義大利國家廣播公司，是官方授權的轉播頻道，不過用台灣的 IP 無法直接觀看，必須使用可靠、速度又快的 VPN 才可正常觀看，如果你還沒有 VPN 我推薦用這款 NordVPN
歐國盃賽程表
16 強
6 月 26 日星期六
1：威爾士 0-4 丹麥（阿姆斯特丹）
2：意大利 2-1 奧地利（倫敦）
6 月 27 日星期日
3：荷蘭0-2捷克（布達佩斯）
4：比利時1-0葡萄牙（塞維利亞）
6 月 28 日星期一
5：克羅地亞 3-5 西班牙（aet）（哥本哈根）
6：法國 3-3 瑞士（aet，瑞士 5-4 取勝，布加勒斯特）
6 月 29 日星期二
7：英格蘭 2-0 德國（倫敦）
8：瑞典 1-2 烏克蘭（英格蘭）（格拉斯哥）
6月30日和7月1日休息日
四分之一決賽
7 月 2 日星期五
QF1：瑞士對西班牙（18:00，聖彼得堡）
QF2：比利時對義大利（21:00，慕尼黑）
7 月 3 日星期六
QF3：捷克對丹麥（18:00，巴庫）
QF4：烏克蘭對英格蘭（21:00，羅馬）
7月4日至5日休息日
準決賽
7 月 6 日星期二
SF1：冠軍 QF2 vs 冠軍 QF1（21:00，倫敦）
7 月 7 日星期三
SF2：冠軍 QF4 vs 冠軍 QF3（21:00，倫敦）
7月8日、9日、10日休息日
冠軍賽
7 月 11 日星期日
獲勝者 SF1 vs 獲勝者 SF2（21:00，倫敦）