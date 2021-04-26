好消息！EPIC Games 本周好康限時免費活動又來囉！一款是恐怖遊戲大作《Alien: Isolation》而另一款則是充滿冒險動做的卡牌桌遊《Hand of Fate 2》，即日起至 4 月 29 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取原價要 NT$868 的《Alien: Isolation》以及要價 NT$429 的卡牌、動作、RPG 3 種動態桌遊《Hand of Fate 2》，喜歡恐怖刺激與好玩又燒腦遊戲的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《Alien: Isolation》遊戲介紹

《Alien: Isolation》是一款改編自電影《異形》的恐怖遊戲，遊戲中玩家將扮演電影 Ellen Ripley 的女兒 Amanda 前往 Sevastopol 太空站尋找母親，並解開母親 15 年前失蹤的真相，身為 Amanda，玩家將探索如迷宮般的 Sevastopol 太空站，挑戰令人心驚膽顫的生存任務，在毫無準備且缺乏配備的情況下要與無情的異形對戰，在這恐怖的太空中，你只能靠機智和膽量尋求一線生機。

《Hand of Fate 2》遊戲介紹

《Hand of Fate 2》是一款一次擁有卡牌、動作、RPG 3 種充滿遊玩性無限任務的動態桌遊，每一關的地圖都是由眾多卡牌構成，玩家可移動自己的棋子，每當踏上一張新卡牌便會將其翻開，揭露玩家的遭遇，當慢慢累積到足夠的實力後，玩家可以嘗試挑戰每關的最終目的，一旦成功便算破關，一旦遭遇戰鬥，遊戲便會進入動作模式，相當有趣！就讓我們一起解鎖新卡片、構築冒險、在殘酷的即時戰鬥中打敗敵手吧！

遊戲領取步驟教學

《Alien: Isolation》領取位置：點我前往

《Hand of Fate 2》領取位置：點我前往





首先先到活動網站中，點選「獲取」。

接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！