很多相機或是圖片 APP 都具備有印章功能，內涵豐富的貼圖或是文字圖章，大家是否想過該如何製作自己的文字圖章呢？Fontgenic 可以將手寫內容製作成文字圖章，若你寫的字好看或是很特別，那麼製作出來的圖章肯定是獨一無二的，拍攝出來的照片可以搭上自己的文字，感覺一定是更棒的！簡單來說 Fontgenic 可以將拍攝的對象自動去背成為圖章，如果老是找不到喜歡手寫文字及插圖，或是想要加入自己設計的手寫的文字到相片上，就來使用 Fontgenic 吧！

首先安裝好 Fontgenic 後，為了要讓軟體清楚判別手寫文字的邊緣，建議大家乾淨的紙上使用黑筆寫出你要的文字或插圖，拍起來判讀性更好，接著在燈光充足的地方進行拍攝。

拍攝完的圖片自動把背景去背掉了，而且一點縫隙都沒留，真的太厲害了，不過沒有付費的話，顏色只能使用黑跟白，其他顏色需要付費才能使用。

接著可以使用橡皮擦工具，把框框周圍多餘的背景完全去掉，讓畫面呈現更完整。

經過自動去背及橡皮擦之後，圖片文字變得更精緻更專業了。

接著調整圖片大小，完成後就可以把剛剛的圖片應用在拍照上面，是不是很有趣呢 !

付費功能如下 :



去除廣告需 250 日圓

文字顏色增加 120 日圓

去除 Fontgenic 浮水印 120 日圓

增加 30 個收藏格子 ( 最多90 個 )

所有付費功能都能使用 610 日圓

從相機中保存的圖像中提取圖章 370 日圓

以上皆為一次性付費，Android 和 iOS 都能使用，但要注意的是必須要日本 VPN 才能下載

以上影片是 Fontgenic 使用教學，大家可以邊觀看邊跟著做喔 !

最後大家可以一起來試用這款日本 Fontgenic 手繪拍照風格 App，加上自己手繪的字體讓照片變得更有趣，不過前提是須要日本的 VPN 才能用作使用，如果大家對這款 App 有興趣，趕緊把手機 VPN 更改到日本，快把 Fontgenic 下載到手機中吧 ! 如何用 iPhone 跨區下載 App 可以參考這篇：如何下載美國 App 到 iPhone 或 iPad？

下載：

App Store : Fontgenic - おしゃれで映える写真を簡単に作ろう！

Google Play : Fontgenic - おしゃれで映える写真を簡単に作ろう !

Android APK 下載：

Fontgenic v1.0.2.apk（GOOGLE下載）

Fontgenic v1.0.2.apk（1DRV下載）

Fontgenic v1.0.2.apk（MEDIAFIRE下載）

Fontgenic v1.0.2.apk（RAPIDGATOR下載）

Fontgenic v1.0.2.apk（MEGA下載）

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