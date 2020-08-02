iPhone 背面輕敲三下的秘密，能截圖能靜音能呼喚 Siri 還能？

相信大部分的人不知道 iPhone 能夠在背面輕敲兩三下的秘密吧？現在 iOS 14 系統中新增了「背面輕點」的功能，就以截圖來說，「背面輕點」的功能可讓 iPhone 使用者透過背面敲點三下就夠截圖，不再需要透過按壓音量鍵 + 電源鍵、實體快捷鍵或小白點來截圖了 ! 對於這樣方便的「背面輕點」的功能其實還能靜音、能呼喚 Siri 等等，本篇將以「截圖」的例子教大家如何使用此功能。

iPhone 背面輕敲三下的秘密，能截圖能靜音能呼喚 Siri 還能？

首先到「設定」> 打開「輔助使用」。

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點開「觸控」。

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接著滑到最下方點開「背面輕點」。

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「背面輕點」設定能選擇點兩下或點三下輕點 iPhone 背面來實現截圖功能，我選擇「點三下」，那為什麼不選點兩下呢？因為「點兩下」手機只要隨便晃動及觸碰，就容易導致連續截圖的事情發生，所以 iPhone 「背面輕點」功能還是建議設定點三下。

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勾選「截圖」就可透過手指輕敲 iPhone 背面三下立即截圖了！除了「截圖」功能之外，像是靜音、鎖定螢幕、呼叫 Siri 等等之類的功能都能用「背面輕點」來啟用，不過每次只能勾取一個功能來做使用，不能全部功能一併使用。目前「背面輕點」只適合近年有 Face ID 的機種，那如果手機裝著保護殼會不會點擊不了 ？ 一般保護殼依舊是可以只不過需要手指用點力就行了，這個「背面輕點」功能是不是很方便呢 ? 相信這個功能一定會深受大家喜愛的 !

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這項功能對於近年新款 iPhone 都可使用唷！（僅限 Face ID 機種）

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