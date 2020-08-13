iPhone 使用者 10 個有 9 個都會開啟小白點，不過你只會用來返回上一頁嗎？這樣真的大材小用啊！因為 iPhone 小白點還有超過 20 種以上的組合功能，搭配短按、雙擊、長按，共有超過 60 種組合技，本篇文章為大家整理 iPhone 小白點最實用功能 Top 3，大家可別看小小的動作，設定完畢後可以為大家節省不少時間喔！你也可以參考：iPhone 背面輕敲三下的秘密，能截圖能靜音能呼喚 Siri 還能？



Top 1：iPhone 單手截圖就靠它

「截圖」絕對是大家日常最常使用的功能之一，iPhone 截圖用實體按鍵的話是「音量鍵」＋「電源鍵」，更進階一點透過小白點按兩層就可以截圖。不過現在有更方便的截圖方式了，直接「雙擊」小白點就能夠完成截圖，比起實體按鍵、原本預設的小白點截圖更方便，一起來看看如何設定吧。

首先進入「設定」>「一般」>「輔助觸控」。

找到「自定動作」中 >「點兩下」>「螢幕快照」，這樣就完成雙擊螢幕小白點截圖的設定囉，一起來看看效果吧。

這樣就能夠實現單手截圖，而且比原本預設的小白點截圖更加快速、方便啦！

Top 2：點一下回主畫面

這個功能適合 iPhone X 以下的機種，因為並沒有上滑就能回主畫面的功能，必須按一下 Home 鍵才能回到首頁，對於大拇指來說相當不友善啊，因此在「輔助觸控」的「自訂動作」裡面，將「點一下」設定為回主畫面也是非常方便的。

Top 3：鎖定旋轉螢幕

iPhone 螢幕旋轉功能目前相當不智慧，橫的/直的常常會亂跳，不過相信大家應該是上滑來叫出控制中心，並切換旋轉幕轉鎖定的按鈕。然而，透過小白點長按功能，來切換螢幕鎖定，也可以拯救大拇指上滑時非常不人體工學的移動姿勢，在「長時間按下」選項中，設定為「鎖定螢幕旋轉」就完成啦！

以上三種是小編覺得最實用的 3 種「小白點」快捷操作功能：「截圖」、「回主畫面」、「鎖定螢幕旋轉」，當然你也可以發掘出自己習慣的快捷操作，若這三種操作方式無法滿足的話，你也可以設定小白點「自訂最上層選單」，這樣就又多出 6 種功能可以自訂囉，大家若覺得操作習慣也跟小編一樣有相似之處的話，趕快開啟 iPhone 設定吧～