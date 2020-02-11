說到 iPhone 截圖，你一定會想到電源鍵+音量鍵 or 電源鍵+Home 鍵吧？今天要來跟大家分享隱藏版截圖方式，而且更加方便、快速，一隻手指就能完成截圖，而且不需要實體按鍵，只要雙擊螢幕，就能夠讓 iPhone 快速完成螢幕截圖，iPhone 的使用者，趕快跟著小編設定起來，以後截圖就能更方便又快速囉！

我們要透過俗稱「小白點」的按鈕，來完成快速截圖，所以如果你沒有開啟小白點的話，可以先開啟設定，在上方搜尋「截圖」＞「輔助觸控」，進入輔助觸控將小白點開啟。

開啟之後在下方的自訂動作中「點兩下」，找到「螢幕快照」就完成設定囉！完成設定後，你可以馬上試試點兩下小白點，是否能快速完成截圖。比起原本的實體按鍵更為方便，只不過習慣上可以能要適應一下，趕快開啟手機，跟著設定起來吧。

iPhone 如何整頁截圖？

以往需要透過第三方 APP 才能辦到，像是有時候要截圖較長的網頁，沒有長截圖的話，只能分很多張截圖，最近 iPhone 的更新中，將長截圖功能加入內建截圖功能中囉，跟著小編一起來看看如何使用吧。你也可以參考：Mockuphone 手機螢幕截圖加上邊框才是專業，支援 iPhone、Android 等手機平板與筆電