iPhone 截圖教學

說到 iPhone 截圖，你一定會想到電源鍵+音量鍵 or 電源鍵+Home 鍵吧？今天要來跟大家分享隱藏版截圖方式，而且更加方便、快速，一隻手指就能完成截圖，而且不需要實體按鍵，只要雙擊螢幕，就能夠讓 iPhone 快速完成螢幕截圖，iPhone 的使用者，趕快跟著小編設定起來，以後截圖就能更方便又快速囉！

iPhone 小白點截圖

我們要透過俗稱「小白點」的按鈕，來完成快速截圖，所以如果你沒有開啟小白點的話，可以先開啟設定，在上方搜尋「截圖」＞「輔助觸控」，進入輔助觸控將小白點開啟。

iPhone 截圖教學

開啟之後在下方的自訂動作中「點兩下」，找到「螢幕快照」就完成設定囉！完成設定後，你可以馬上試試點兩下小白點，是否能快速完成截圖。比起原本的實體按鍵更為方便，只不過習慣上可以能要適應一下，趕快開啟手機，跟著設定起來吧。

iPhone 如何整頁截圖？

iPhone 長截圖你會用嗎？免其它 APP 內建功能就能辦到

以往需要透過第三方 APP 才能辦到，像是有時候要截圖較長的網頁，沒有長截圖的話，只能分很多張截圖，最近 iPhone 的更新中，將長截圖功能加入內建截圖功能中囉，跟著小編一起來看看如何使用吧。你也可以參考：Mockuphone 手機螢幕截圖加上邊框才是專業，支援 iPhone、Android 等手機平板與筆電

iPhone 隱藏版截圖，螢幕點兩下快速完成 相關文章

訪客留言

iPhone 隱藏版截圖，螢幕點兩下快速完成 參考資料

2019 最新iPhone 截圖小技巧總整理| TechNews 科技新報
入手新iPhone 的朋友一定要學會的iOS 各種螢幕截圖技巧，別再傻傻一張 ... 想要截圖的時候，只要點兩下小白點，就會完成囉，截圖畫面中小白點也&nbsp;...
活用 iPhone 小白點！實用小技巧教學（iOS 12 最新版） - 電獺少女：女孩的科技日常-App、科技酷品、生活與美食
以「回到主畫面」來說，原先預設需要兩個動作才能完成（點擊小白點打開選單，再按下「主畫面」）；透過自定動作的設定，就能做到「點一下」小白點即回到主畫面～ 透過「自定動作」就能快速啟動某些功能，並提供達 20 種以上的功能可以選擇 ...
蘋果手機如何打開小白點及快速截圖等小常識- 每日頭條
現在iPhone手機的螢幕越出越大，有時候我們用手機的時候可能很難實現單手 ... 步驟2：打開【輔助觸控】，於是你的螢幕就會有一個小白點出現了。 ... 功能後，點擊【完成】，接下來就可以通過點擊小白點的【螢幕快照】實現快捷截圖了。
iPhone截圖隱藏技巧：螢幕點兩下實現照片快取快存- 瘋先生
2 天前 - iPhone截圖隱藏技巧：螢幕點兩下實現照片快取快存 ... 實際上，這項功能是利用iOS 內建的補助觸控功能（簡稱小白點），就可以實現快速截圖，能夠&nbsp;...
iPhone截圖一招搞定「小白點」點兩下讓你瞬間快存| ETtoday3C ...
iPhone小白點全攻略！快速開關、功能設置、透明度調整、擺放 ...
如何快速開啟/關閉小白點正常開關小白點的方式，是到「設定」&gt;「一般」&gt;「 ... 但上面那步驟很繁雜，想要更快速的開關小白點，最簡便的方式就是直接跟Siri ... 前幾天和朋友聚餐的時候剛好在使用iPhone小白點進行螢幕截圖，結果立刻被 ... 小白點可以很方便的幫我們快捷完成一些任務，比如返回主屏，截圖，鎖屏等。
iPhone螢幕敲兩下截圖 靠這招快又順手｜蘋果新聞網｜蘋果日報
羨慕安卓機在螢幕畫圈或是敲兩下，就可以輕鬆截取螢幕畫面嗎？反觀iPhone預設截圖的快捷鍵，需要同時按下Home鍵(或音量鍵)及側邊鈕，但只要同時按下的時間差不對，不是回到主畫面就是不小心關掉螢幕，必須重新解鎖再來過，經常截圖截到翻白眼。 ...
22 招必學的 iPhone 活用技巧 | T客邦 - Techbang
從2007年開賣第一臺iPhone至今，iPhone已經推出7款，每次新機的推出，都引起不小的預購熱潮，以受市場歡迎程度來看，要稱熱門機也當之無愧。然而，花費1~2萬元買款iPhone，若只是用來單純的接聽電話、上網瀏覽、傳送網路訊息等等，倒是有些浪費，且以電腦操作思維 ...
蘋果手機怎麼截圖 iPhone XRXS截屏長截圖教程 - 每日頭條
iPhone XR截屏圖文教程 iPhone XR怎麼截圖？ 本文主要分享2種方法，另外還會簡單介紹下如何長截屏。 方法一：快捷鍵截屏 對於iPhone 8及以下版本，一般是通過同時按 Home鍵+電源鍵進行快捷鍵截屏，而iPhone XR採用了全面屏設計，沒有了Home鍵，需要採用新的快捷鍵 ...
iPhone 截圖還有這一招：螢幕點兩下、圖片快取快存！ | 自由 ...
iPhone 的手機截圖方式，其實也可以像Android 手機輕點螢幕兩下，只要 ... 型（上圖右），只需按著右邊的「電源鍵」與下方的「Home 鍵」，就能快速截圖。 ... iPhone 用戶必須重新記住新的截圖方法，非常麻煩，其實還有一招「隱藏版」！