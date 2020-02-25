華為於台灣時間 2/24 晚間 9 點在巴塞隆納舉行「華為終端產品與戰略線上發佈會」，會中發表多款 5G 新產品，若你沒有觀看的話別擔心，小編幫大家準備好懶人包，一口氣快速看完發佈會 5 大重點，包含：HUAWEI Mate Xs 5G 折疊手機 、HUAWEI MatePad Pro 5G 全球最高屏占比 5G 平板、HUAWEI MateBook X Pro 2020、全球首款Wi-Fi 6+無線路由器 AX3 及 HMS Core 4.0。

HUAWEI Mate Xs 5G 折疊手機

HUAWEI Mate Xs 在 5G 性能上進一步升級，搭載華為首款旗艦 Kirin 990 5G SoC 晶片，實現手機移動 AI 和 5G 通信等多種端側性能的升級。HUAWEI Mate Xs 也將保持拍照和續航能力的持續領先。與此同時，更多創新交互體驗在 HUAWEI Mate Xs 上得以實現。從智慧分屏到懸浮窗的多工交互功能，讓HUAWEI Mate Xs的應用體驗變得更智慧和高效。通過軟硬體的協同優化，搭載 EMUI 10.0.1 系統的 HUAWEI Mate Xs 還將攜手全球開發者，持續擴展折疊屏應用生態，帶給全球消費者多屏協同和多設備暢聯等全場景智慧交互體驗。Mate Xs 搭載了華為應用市場 HUAWEI AppGallery，面向消費者提供安全、創新和優質的軟體應用服務。

HUAWEI MatePad Pro 5G 全球最高屏占比 5G 平板

HUAWEI MatePad Pro 5G 是全球最高屏占比的平板，採用 10.8 英寸、達到 DCI-P3 電影級色域的高清屏，搭配超窄邊框，其屏占比高達 90%。在它輕薄的機身中，搭載了 Kirin 990 5G SoC 晶片，帶來出眾的 5G 聯接體驗，實現性能與能效全面提升。HUAWEI MatePad Pro 5G 搭載 EMUI 10，應用華為分享技術（Huawei Share），帶來多屏協同體驗，可以讓手機和平板進行跨設備連接, 跨設備進行圖片、檔和文本的傳輸，也能讓手機借用平板的鍵盤、螢幕、揚聲器等外設，在平板上自由操作手機，進行多屏交互，智慧分屏可充分利用大屏空間，提高用戶的辦公效率。

HUAWEI MateBook X Pro 2020

升級版 HUAWEI MateBook X Pro 是華為發佈的一款體驗出眾的創造力工具。它採用全面屏設計，屏占比高達 91%，搭載第 10 代 Intel® Core™處理器，新增全新翡冷翠配色。全新 HUAWEI MateBook D 系列承襲“HUAWEI MateBook”的精湛工藝、創新科技和美學基因，成為年輕群體的智慧伴侶。

全球首款Wi-Fi 6+無線路由器 AX3

全新發佈的 HUAWEI WiFi AX3 系列搭載 Gigahome 650 晶片，支援 Wi-Fi 6+，雙頻併發速度高達 3000Mbps，與支持 Wi-Fi 6+的華為手機配合，可以提供超越普通 Wi-Fi 6 的連線速度和信號品質。HUAWEI 5G CPE Pro 2 同樣支援下一代的 Wi-Fi 6+ 的能力，它體積與上一代相比減少 30%，支持高達 11 個 5G 頻段和華為獨家的超級上行技術，提升上行能力並大幅降低延時。

HMS Core 4.0

當前，華為消費者業務已經全面上線了 HMS Core 4.0，將能力開放給開發者和合作夥伴，三方的應用可以直接調用華為手機 HiAI，分散式或影像等華為強大的端側技術能力，賦能其開發的應用獨具創新使用體驗，給消費者更優質的體驗。比如，歐洲最知名的影像列印公司之一CEWE，通過使用華為的 Huawei Share，簡化了設備之間的發現配對過程，只需要“碰一碰”就可以實現華為設備與印表機的快速無線連接，為用戶帶來便捷自然的智慧列印體驗。

HUAWEI AppGallery 自 2011 年對全球發佈後，目前已經成為全球前三的應用市場。除了提供高品質的應用，華為應用市場還為消費者帶來創新的快應用功能，提供面向 5G 時代的下一代智慧應用體驗。快應用是一種基於行業標準開發的全新形態免安裝應用，它無需安裝，即點即開，使用過程交互流暢，介面美觀，佔用手機記憶體空間極小。目前，HUAWEI AppGallery 已上架超過 1700 個快應用。