Garmin fenix 7X 台灣上市

Garmin 於 2/16 推出全新運動腕錶，共有兩系列分別為：fēnix 7 系列及全新 epix 系列。fēnix 7 系列共三款手錶：fēnix 7S、fēnix 7 及 fēnix 7X，全系列搭載 1.2、1.3 及 1.4 吋高階反射式螢幕（MIP），表面為 Power Sanpphire 頂規藍寶石玻璃鏡面，能夠耐磨抗刮防反光，這次 fēnix 7 系列最大的進化為「太陽能轉換效率」，歸功於「高通透性太陽能專利面板」、導電材質優化、電池排列技術，太陽能轉換效率提升 200%，再搭配 Power Manager 讓續航力提升 300%。此外 epix 全方位 GPS 智慧腕錶更是 Garmin 首款搭載 AMOLED 螢幕的戶外系列腕錶。fēnix 7 系列售價新台幣 28,900 元起，epix 售價新台幣 31,900 元起，於 2/16 正式在台灣開賣。

Garmin fenix 7X


fēnix 7 系列太陽能轉換率 2 倍升級、電力續航 3 倍進化

Garmin fenix 7X

fēnix 7S、fēnix 7 與 fēnix 7X 戶外進階複合式運動 GPS 腕錶，分別搭載 1.2、1.3、1.4 吋高階反射式螢幕 (MIP)，全系列採用耐磨抗刮、防反光的 Power Sapphire 頂規藍寶石玻璃鏡面、高通透性太陽能專利面板，透過擴充太陽能板受光面積，並將太陽能電池的排列技術及導電材質優化，相較前一代，太陽能轉換效率提 升200%。

Garmin fenix 7X 續航力

搭配 Power Manager 電量管理系統，fēnix 7X Solar 整體電力續航表現成長近 300%，最大電量模式 (UltraTrac Mode) 下可達 24 天。內建超過40項運動模式如登山、鐵人三項、攀岩抱石、越野跑、HIIT 間歇運動等。

Garmin fenix 7X Real-Time Stamina

進階運動功能 Real-Time Stamina 體力量表協助用戶即時了解體能狀況，如在長距離賽事可適時調整配速與體力，更游刃有餘地享受賽事及冒險；Up Ahead 路線點距離讓用戶事先於 Garmin Connect App 創建路線及標示路線點，同步到手錶並開啟導航，即可快速預覽事先設定的檢查點、補水站、救護站等路線資訊。

Garmin fenix 7X 手電筒

fēnix 7X Solar 亦加入業界首創手電筒照明，支援四段亮度等級與紅光的頻閃模式，危急時刻立即開啟 SOS 求救燈號，夜跑時更可透過跑步模式中設定手電筒跑步步頻，手錶將隨著雙手擺動方向，自動切換醒目的警示白光與紅光，全面提升夜間運動時的安全性。

Garmin fenix 7X 手電筒

epix 搭載 AMOLED 觸控螢幕

Garmin epix

有鑑於高爾夫、滑雪、衝浪等成為多數熱愛戶外活動的城市人週末娛樂或短程旅遊選擇，Garmin 推出跨界型格標配「epix 全方位 GPS 智慧腕錶」，搭載 1.3 吋 AMOLED 高畫質彩色觸控螢幕，強悍的藍寶石玻璃鏡面及輕盈鈦金屬錶盤，俐落型格的錶體設計凸顯個性化輪廓。

Garmin epix 運動模式

承襲戶外系列探索 DNA，內建超過 40 項運動模式如滑雪、高爾夫等一應俱全，同時支援全球 42,000 幅高爾夫球球道及 2,200 滑雪場圖資；集結各項運動、健康、智慧等全方位功能，仍維持極具競爭力的強勁電力續航，GPS 運動模式下可持續記錄 30 小時，智慧手錶模式下 16 天不斷電，省電模式下最長可達 21 天，以進化升級的科技實力與充沛電力，支援用戶隨心所欲跨界探索，定義現代品味型格。

Multi-Band GNSS 多頻定位技術

本次兩款 Outdoor 戶外系列腕錶皆以美軍軍規 MIL-STD-810 標準打造，搭載 Multi-Band GNSS 多頻定位技術，在 Multi-GNSS 多衛星定位系統外(GPS、GLONASS及Galileo)，增加 Multi-Band 多頻設定，不論在嚴峻高山或大廈林立的城市街道，都能大幅增加定位速度及精準度；首次新增觸控與按鍵雙模式智慧操控，方便用戶於移動、縮放地圖操作時更加直覺，當進行激烈活動或特定模式下，可自訂是否關閉觸控模式，同時支援全球豐富圖資 ( 透過 Wi-Fi 下載全球地圖至手錶) 與路線導航，清楚指引方向並記錄軌跡。

Garmin fenix 7X 悠遊卡

回到都會日常，兩款新品更首度搭載悠遊卡支付於 Garmin Pay 中，並提供第三方音樂串流平台 Spotify、KKbox、MyMusic 音樂播放，更有來電、訊息等各種智慧通知，亦皆配備完整全天候健康監測，包含心率、壓力指數、血氧、卡路里消耗、身體能量指數、進階睡眠監測、身體年齡、即時健康快報，完整記錄各階段身體狀態並提供健康建議，滿足用戶全面需求。

上市資訊

fēnix 7 系列建議售價為 NT$28,990 元起，epix 建議售價為 NT$31,990 元，2 月 16 日起正式在台販售，應援用戶無所畏懼地挑戰自己、發掘生命無限可能！

Garmin fēnix 7X 戶外進階複合式運動 GPS 腕錶

 

fēnix 7X Solar (1.4吋螢幕/ 51 x 51 x 14.9mm/ 89 g)

石墨灰DLC鍍膜鈦金屬錶圈/ 黑色矽膠錶帶
礦石藍鈦錶圈/ 鵝卵石白矽膠錶帶

建議售價$31,990

Garmin fēnix 7 戶外進階複合式運動 GPS 腕錶

 

  

fēnix 7 Solar (1.3吋螢幕/ 47 x 47 x 14.5mm/ 73 g)

石墨灰DLC鍍膜鈦金屬錶圈/ 黑色矽膠錶帶

礦石藍鈦錶圈/ 鵝卵石白矽膠錶帶

建議售價$28,990

Garmin fēnix 7S 戶外進階複合式運動 GPS 腕錶

 

  

fēnix 7S Solar (1.2吋螢幕/ 42 x 42 x 14.1mm/ 58 g)

奶油金鈦金屬錶圈/ 淡沙色矽膠錶帶

建議售價$28,990

Garmin epix 全方位 GPS 智慧腕錶

 

  

1.3吋螢幕/ 47 x 47 x 14.5 mm/ 70g

黑鈦色DLC鍍膜鈦金屬錶圈/ 黑色矽膠錶帶
白鈦色鈦金屬錶圈/ 白色矽膠錶帶

建議售價$31,990

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