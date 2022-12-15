ASUS VivoWatch 5 AERO

可以量血壓的健康手環問世了！華碩於 12/14 發表 ASUS VivoWatch 5 AERO 健康手環，為全球首款「指尖量測脈波指數功能」的健康手環。它能夠即時取得脈波指數、心電圖、血氧等健康資訊，這是一款「台灣製造」及「技術 100% 自主研發」的手環，機身為 30g 輕盈機身、24 小時佩帶也沒有負擔，是目前市面上具備最完整生理量測功能的手環。

量血壓手環

華碩今發布全球首款指尖量測脈波指數健康手環「ASUS VivoWatch 5 AERO」。

ASUS VivoWatch 5 AERO 承襲華碩智慧健康錶，採用醫規等級的三極片單導程 ECG 電學感測器和雙通道 PPG 光學感測器，並具備可評估健康狀態的「脈波指數」、獲得衛福部醫療器材軟體認證的「心電圖 」，以及防疫必備神器「指尖血氧」與心率、舒壓指數、睡眠監測等「日常健康管理」在內的全方位功能。

量血氧手環

想瞭解自身身體狀況時，只要食指輕觸表面感測器，就能即時取得脈波指數、心電圖、血氧參考值等數據。

同時還內建慢跑、游泳、健走、瑜珈…等運動模式和多項便捷生活應用，如：用藥 / 久坐提醒、遙控自拍、手機通知、番茄鐘設定，搭配豐富的錶面支援，外觀、效能兼具。

心電圖手環

內建獨立GPS晶片，具有５星定位與移動軌跡追蹤功能，就算從事戶外運動忘記攜帶手機，也能提供相關數據，如：速度、距離、路徑、步頻與配速，精準控管成效。

ASUS 健康手環

此外，ASUS VivoWatch 5 AERO 全機 5ATM 生活防水，不受淋浴、游泳限制，日常洗米煮飯，還是浮潛皆完全沒問題。錶帶部分，則以醫療等級矽膠材質打造，柔軟抗敏，加上磁吸式充電設計，操作簡易直覺，使用者切換至省電模式，還可大幅延長續航力達７天。

ASUS VivoWatch 5 AERO 建議售價：NT$ 3,690，即日起於Yahoo!購物中心 / PChome線上購物 / momo購物網及全台華碩手機專賣店搶先體驗開賣！更多詳細規格請參考：ASUS VivoWatch 5 AERO

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再深入稍微研究了一下，所謂號稱有醫療級的 智慧手環好像是用德儀的TI1291(ADS 1291)或 TI1292(ADS 1292)晶片。 其他廠牌的晶片也有，像是芯科的SI1182，或 其他。 似乎在2018年就有這類的產品，像是小米2、3 ，至今也2021年了，小米都快要出到6代了。 也有