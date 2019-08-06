小米於 8/6~8/11 推出「小米父親節」活動，有多項限訂好康，非手機訂單滿 8000 元，直接送米家石英錶，另外也攜手小米 A3 新手機同步開賣，掃地機器人、空氣清淨機、小米 AI 音箱等多項明星熱賣商品，等著你來挖，贈品數量有限，送完為止大家要搶要快啊～

小米父親節優惠商品一覽表

限定好康，非手機訂單金額滿NT$8000，贈價值NT$1795的米家石英錶！

（活動僅限台灣小米商城）

活動時間

8 月 6 日 10:00-8 月 11 日 23:59

付款注意事項

活動期間，小米官網商品所有訂單需在成立後 6 小時內完成付款（包含手機的訂單需要在 4 小時內完成付款）， 逾時訂單自動取消，數量有限，售完為止。

溫馨提醒：商品加入購物車不代表已購買到該商品，請盡快下單。 僅於上述活動期間內成立之訂單可享有活動優惠。 小米官網全站訂單滿 NT$800（含）免運費， 以最後訂單成立的金額為準。

物流配送

活動期間由於訂單較多，所有訂單會在完成付款後 2-3 個工作日內出貨，若遇特殊天氣將延長出貨時間，請耐心等候。

（黑貓周日不配送，GOGOVAN周六日不配送）

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