小米父親節活動，8/6~8/11 米家石英錶直接送了！

2019-08-06 05:34:52 9M87

小米父親節活動

小米於 8/6~8/11 推出「小米父親節」活動，有多項限訂好康，非手機訂單滿 8000 元，直接送米家石英錶，另外也攜手小米 A3 新手機同步開賣，掃地機器人、空氣清淨機、小米 AI 音箱等多項明星熱賣商品，等著你來挖，贈品數量有限，送完為止大家要搶要快啊～

小米父親節優惠商品一覽表

  原價 折扣價 省多少
小米 8 Pro 螢幕指紋版 NT$13999 NT$12999 NT$1000
小米 8 ( 再贈送價值 NT$245 保護殼 ) NT$11999 NT$10999 NT$1000
Redmi Note 7 ( 4GB+128GB ) NT$6999 NT$6499 NT$500
石頭掃地機器人 NT$12995 贈小米運動藍牙耳機 mini NT$795
小米空氣淨化器 2S NT$4495 NT$4295 NT$200
米家 IH 電子鍋 NT$2495 贈知吾煮保鮮盒 715ml NT$245
米家電磁爐 NT$1795 NT$1595 NT$200
小米藍牙項圈耳機 NT$1395 NT$1195 NT$200
小米遊戲耳機 NT$1695 NT$1495 NT$200
90 分金屬旅行箱 NT$4995 贈迷你雙肩包 NT$165
小米 AI 音箱 NT$1495 NT$1295 NT$200
米家 LED 智慧檯燈 NT$995 NT$895 NT$100
米家電動刮鬍刀 NT$995 NT$895 NT$100
米家石英錶 NT$1795 NT$1495 NT$300
小米雙單元半入耳式耳機 Type C 版 NT$495 NT$445 NT$50

米家經典方框太陽眼鏡 Pro

米家飛行員太陽眼鏡 Pro

 NT$995 / 支 NT$895 / 支 買兩支立減 NT$200

米家防藍光眼鏡

米家經典方框太陽眼鏡

米家飛行員太陽眼鏡

 NT$495 / 支 NT$445 / 支 買兩支立減NT$100
知吾煮抗摔玻璃保鮮盒 715ml NT$245 NT$195 NT$50
小米迷你雙肩包 NT$165 NT$115 NT$50

限定好康，非手機訂單金額滿NT$8000，贈價值NT$1795的米家石英錶！
（活動僅限台灣小米商城）

活動時間

8 月 6 日 10:00-8 月 11 日 23:59

付款注意事項

活動期間，小米官網商品所有訂單需在成立後 6 小時內完成付款（包含手機的訂單需要在 4 小時內完成付款）， 逾時訂單自動取消，數量有限，售完為止。

溫馨提醒：商品加入購物車不代表已購買到該商品，請盡快下單。 僅於上述活動期間內成立之訂單可享有活動優惠。 小米官網全站訂單滿 NT$800（含）免運費， 以最後訂單成立的金額為準。

物流配送

活動期間由於訂單較多，所有訂單會在完成付款後 2-3 個工作日內出貨，若遇特殊天氣將延長出貨時間，請耐心等候。
（黑貓周日不配送，GOGOVAN周六日不配送）

https://www.mi.com/tw/

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