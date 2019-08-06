小米於 8/6~8/11 推出「小米父親節」活動，有多項限訂好康，非手機訂單滿 8000 元，直接送米家石英錶，另外也攜手小米 A3 新手機同步開賣，掃地機器人、空氣清淨機、小米 AI 音箱等多項明星熱賣商品，等著你來挖，贈品數量有限，送完為止大家要搶要快啊～
小米父親節優惠商品一覽表
|原價
|折扣價
|省多少
|小米 8 Pro 螢幕指紋版
|NT$13999
|NT$12999
|NT$1000
|小米 8 ( 再贈送價值 NT$245 保護殼 )
|NT$11999
|NT$10999
|NT$1000
|Redmi Note 7 ( 4GB+128GB )
|NT$6999
|NT$6499
|NT$500
|石頭掃地機器人
|NT$12995
|贈小米運動藍牙耳機 mini
|NT$795
|小米空氣淨化器 2S
|NT$4495
|NT$4295
|NT$200
|米家 IH 電子鍋
|NT$2495
|贈知吾煮保鮮盒 715ml
|NT$245
|米家電磁爐
|NT$1795
|NT$1595
|NT$200
|小米藍牙項圈耳機
|NT$1395
|NT$1195
|NT$200
|小米遊戲耳機
|NT$1695
|NT$1495
|NT$200
|90 分金屬旅行箱
|NT$4995
|贈迷你雙肩包
|NT$165
|小米 AI 音箱
|NT$1495
|NT$1295
|NT$200
|米家 LED 智慧檯燈
|NT$995
|NT$895
|NT$100
|米家電動刮鬍刀
|NT$995
|NT$895
|NT$100
|米家石英錶
|NT$1795
|NT$1495
|NT$300
|小米雙單元半入耳式耳機 Type C 版
|NT$495
|NT$445
|NT$50
|NT$995 / 支
|NT$895 / 支
|買兩支立減 NT$200
|NT$495 / 支
|NT$445 / 支
|買兩支立減NT$100
|知吾煮抗摔玻璃保鮮盒 715ml
|NT$245
|NT$195
|NT$50
|小米迷你雙肩包
|NT$165
|NT$115
|NT$50
限定好康，非手機訂單金額滿NT$8000，贈價值NT$1795的米家石英錶！
（活動僅限台灣小米商城）
活動時間
8 月 6 日 10:00-8 月 11 日 23:59
付款注意事項
活動期間，小米官網商品所有訂單需在成立後 6 小時內完成付款（包含手機的訂單需要在 4 小時內完成付款）， 逾時訂單自動取消，數量有限，售完為止。
溫馨提醒：商品加入購物車不代表已購買到該商品，請盡快下單。 僅於上述活動期間內成立之訂單可享有活動優惠。 小米官網全站訂單滿 NT$800（含）免運費， 以最後訂單成立的金額為準。
物流配送
活動期間由於訂單較多，所有訂單會在完成付款後 2-3 個工作日內出貨，若遇特殊天氣將延長出貨時間，請耐心等候。
（黑貓周日不配送，GOGOVAN周六日不配送）