【Mac】WebPonize JPG 圖片轉檔 Webp，一樣的畫質容量節省 50%！

2019-06-03 04:37:50 9M87

WebPonize

JPG 圖片壓縮之後還是太大嗎？現在可能有比壓縮更好的方式，webp 是 Google 推出的圖片格式，目前大部分瀏覽器都已經支援，一樣畫質圖片大小至少比 JPG 小一半以上，今天來跟大家分享這款 「WebPonize」APP，可以將 JPG 圖片轉換為 webp 格式，這樣一來就可以省下不少空間啦！這款 APP 目前在 Mac 免費下載使用，如果你也是 Mac 的使用者，趕快下載下來試試看吧！你也可以參考：Picdiet 線上免費壓縮圖片工具，極速壓縮 80% 圖片大小不失真，支援離線使用！

WebPonize

△ 不只網站要省空間，Mac 的儲存空間相當珍貴，或許用更有效率的 webp 格式來儲存照片，也可以節省一些空間。

Mac 轉檔工具

△ 下載檔案之後（文末有載點），將 WebPonize.app.zip 壓縮檔解壓縮之後，把 WebPonize 拖到「應用程式」中就完成安裝啦！

WebPonize

△ 因為不是從 App Store 下載的 APP，所以開啟時系統會再次詢問是否開啟，我們按下「打開」就能開始使用 WebPonize 壓縮圖片。

Mac圖片轉檔工具

△ WebPonize 的介面很簡潔，也沒有什麼複雜的功能，轉檔方法是只要將 JPG 圖片，拖曳到上面的框框裡面，程式就會自動轉檔啦，什麼都不用按、什麼都不用設定就可以囉，真的很簡單～

JPG轉WEBP

△ 轉檔完成之後，檔名後方可以看到轉檔過後的檔案大小，還有省下多少空間，以上圖為例，比起 JPG 檔就節省了 76% 的空間，實在是太強大啦，不得不說 webp 真的是一個很有效率的圖片格式。

WebPonize

△ 轉檔後的檔案會儲存在哪裡呢？我找了一下原來是跟原圖片存放在同一個資料夾。大家可以看一下檔案大小的，原始 JPG 有 3.2MB，轉檔為 webp 格式後只剩下 758KB，一張圖片就節省了將近 2.5MB 的空間，真是太驚人啦！

Mac圖片轉檔App

△ 那麼來看一下轉檔前與轉檔後的差異吧！左邊為 webp 格式檔案大小為 758KB，右邊為 JPG 格式檔案大小只有 3.2MB，肉眼其實看不出什麼差異，但是檔案大小差了 4 倍多！如果網站上的圖片全面改用 webp 的話，相信讀取速度與檔案大小都可以有效改善。

Mac圖片轉檔工具

△ 此外你也可以在 WebPonize 中設定轉檔品質、轉檔速度等，直接在裡面就可以調整圖片品質，實際使用時，如果你覺得轉檔完的圖片大小還是太大，就可以在 Quality 的地方做調整啦，免費又可以幫你省空間的工具，Mac 的使用者趕快下載吧！

https://webponize.org/

下載：
WebPonize 2.3.0.zip（GITHUB下載）
WebPonize 2.3.0.zip（GOOGLE下載）
WebPonize 2.3.0.zip（1DRV下載）
WebPonize 2.3.0.zip（BANKUPLOAD下載）
WebPonize 2.3.0.zip（本站下載）
檔案大小：5.13 MB

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