一般相機拍照最容易遇到亮處曝光過度、暗處曝光不足的狀況，尤其當背光的時候更是明顯，為了要取得更加品質的照片，HDR 的技術就很重要，不但讓你保留亮處的細節，暗處有不會都是一片黑，HDR Projects 4 Professional 這款工具就是絕佳的 HDR 特效後製工具，就算拍照時的照片不佳，也可以透過後製的方式幫你彌補回來，或是使用多照照片疊合的方式，讓你創造出一張效果很好的照片，之前 HDR Projects 4 就有限時免費過，現在 HDR Projects 4 Professional 專業版本也有，趕快跟上囉！

△ 從活動頁面先輸入自己信箱，下方兩個項目請勾選，之後 SEND 送出。

△ 若是已經有帳號的話，輸入密碼登入，若是沒有的話註冊一下即可。

△ 之後會告訴你 ID 與序號寄送到你的信箱囉！因此趕快去收信吧！

△ 開啟信件就可以看到 ID 與序號囉！等等註冊軟體會用到。

△ 安裝軟體前會要求你輸入剛剛所取得的 ID 與序號，填入後 OK 就可以繼續安裝。

△ 免安裝版開啟時也會要求你輸入序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載唷～

△ 使用方式非常簡單，開啟圖片之後，左下方有非常多種 HDR 的模式，大家可以自己套用感受不同的 HDR 效果，當然還有很多細節可以調整，這部分就交給大家自己摸索。

https://www.projects-software.com/hdr/hdr-projects-4

Windows 免安裝版：

HDR projects 4.41 professional.7z（GOOGLE下載）

HDR projects 4.41 professional.7z（1DRV下載）

HDR projects 4.41 professional.7z（NOFILE下載）

HDR projects 4.41 professional.7z（HAMICLOUD下載）

檔案大小：52.52 MB

Windows 安裝版：

HDR projects 4 professional Windows.exe（GOOGLE下載）

HDR projects 4 professional Windows.exe（1DRV下載）

HDR projects 4 professional Windows.exe（NOFILE下載）

檔案大小：74.3 MB

Mac 版本：

HDR projects 4.41 professional Mac.zip（GOOGLE下載）

HDR projects 4.41 professional Mac.zip（1DRV下載）

HDR projects 4.41 professional Mac.zip（NOFILE下載）

HDR projects 4.41 professional Mac.zip（HAMICLOUD下載）

檔案大小：100.93 MB

教學說明文件：

HDR Projects 4 Professional rul 教學使用文件.pdf（GOOGLE下載）

HDR Projects 4 Professional rul 教學使用文件.pdf（1DRV下載）

HDR Projects 4 Professional rul 教學使用文件.pdf（NOFILE下載）

HDR Projects 4 Professional rul 教學使用文件.pdf（本站下載）

檔案大小：40.66 MB