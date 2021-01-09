HDR 是目前常見的拍照功能，至少在手機上都是具備的，為了要補足暗部的亮度不足，要平衡亮處的過度曝光，HDR 技術可以取得一個絕佳的平衡，因此 HDR 拍照是很受歡迎的，早期的 HDR 必須透過多張照片後製來完成，現在的工具越來越聰明，單張圖片就能替你完成 HDR 的圖片後製，HDR Projects 就是一款很受歡迎的工具，如今限時免費讓大家有機會免費取得，想要這方便後製工具的朋友也別錯過了！

△ 從活動頁面中輸入自己的電子信箱，下方兩個項目記得勾選。

△ 之後會要求你註冊帳號，若是註冊過帳號的輸入密碼登入，接著會將序號寄送到你的信箱之中，請大家去收信取得活動序號，信件中會有 User ID 與 Registeration Code。

△ 安裝軟體時會要求輸入剛剛所取得的 User ID 與 Registeration Code，安裝版可以在文末下載。

△ 正常的安裝程序，沒有軟體陷阱替大家實驗過了！

△ 文末也有提供免安裝版，開啟時輸入所取得的序號也是可以順利啟動的。

△ 使用方式非常簡單，開啟圖片之後，左下方有非常多種 HDR 的模式，大家可以自己套用感受不同的 HDR 效果，當然還有很多細節可以調整，這部分就交給大家自己摸索。

△ 隨便測試一張圖片，HDR 的效果也太好了吧！若自己對於調整 HDR 高動態反差不上手的話，或許透過軟體是最簡單的方式。

Windows 安裝版：

HDR Projects 5.zip（GOOGLE下載）

HDR Projects 5.zip（1DRV下載）

HDR Projects 5.zip（MEDIAFIRE下載）

HDR Projects 5.zip（RAPIDGATOR下載）

HDR Projects 5.zip（MEGA下載）

檔案大小：30.89 MB

Windows 免安裝版

HDR projects 5.7z（GOOGLE下載）

HDR projects 5.7z（1DRV下載）

HDR projects 5.7z（MEDIAFIRE下載）

HDR projects 5.7z（RAPIDGATOR下載）

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檔案大小：10.78 MB

Mac 版本：

HDR Projects 5 mac.zip（GOOGLE下載）

HDR Projects 5 mac.zip（1DRV下載）

HDR Projects 5 mac.zip（MEDIAFIRE下載）

HDR Projects 5 mac.zip（RAPIDGATOR下載）

HDR Projects 5 mac.zip（MEGA下載）

檔案大小：22.10 MB