HDR Projects 5 限時免費

HDR 是目前常見的拍照功能，至少在手機上都是具備的，為了要補足暗部的亮度不足，要平衡亮處的過度曝光，HDR 技術可以取得一個絕佳的平衡，因此 HDR 拍照是很受歡迎的，早期的 HDR 必須透過多張照片後製來完成，現在的工具越來越聰明，單張圖片就能替你完成 HDR 的圖片後製，HDR Projects 就是一款很受歡迎的工具，如今限時免費讓大家有機會免費取得，想要這方便後製工具的朋友也別錯過了！

限時免費：https://reg.franzis.de/reg/HPW-22180000/0/0/502/2.0/0/en/

HDR Projects 5 限時免費

△ 從活動頁面中輸入自己的電子信箱，下方兩個項目記得勾選。

HDR Projects 5 限時免費

△ 之後會要求你註冊帳號，若是註冊過帳號的輸入密碼登入，接著會將序號寄送到你的信箱之中，請大家去收信取得活動序號，信件中會有 User ID 與 Registeration Code。

HDR Projects 5 限時免費

△ 安裝軟體時會要求輸入剛剛所取得的 User ID 與 Registeration Code，安裝版可以在文末下載。

HDR Projects 5 限時免費

△ 正常的安裝程序，沒有軟體陷阱替大家實驗過了！

HDR Projects 5 限時免費

△ 文末也有提供免安裝版，開啟時輸入所取得的序號也是可以順利啟動的。

HDR Projects 4 限時免費

△ 使用方式非常簡單，開啟圖片之後，左下方有非常多種 HDR 的模式，大家可以自己套用感受不同的 HDR 效果，當然還有很多細節可以調整，這部分就交給大家自己摸索。

HDR Projects 4 限時免費

△ 隨便測試一張圖片，HDR 的效果也太好了吧！若自己對於調整 HDR 高動態反差不上手的話，或許透過軟體是最簡單的方式。

Windows 安裝版：
HDR Projects 5.zip（GOOGLE下載）
HDR Projects 5.zip（1DRV下載）
HDR Projects 5.zip（MEDIAFIRE下載）
HDR Projects 5.zip（RAPIDGATOR下載）
HDR Projects 5.zip（MEGA下載）
檔案大小：30.89 MB

Windows 免安裝版
HDR projects 5.7z（GOOGLE下載）
HDR projects 5.7z（1DRV下載）
HDR projects 5.7z（MEDIAFIRE下載）
HDR projects 5.7z（RAPIDGATOR下載）
HDR projects 5.7z（MEGA下載）
檔案大小：10.78 MB

Mac 版本：
HDR Projects 5 mac.zip（GOOGLE下載）
HDR Projects 5 mac.zip（1DRV下載）
HDR Projects 5 mac.zip（MEDIAFIRE下載）
HDR Projects 5 mac.zip（RAPIDGATOR下載）
HDR Projects 5 mac.zip（MEGA下載）
檔案大小：22.10 MB

限時免費 HDR Projects 5 後製修圖 HDR 工具首選，懶人工具一次搞定（Windows、Mac） 相關文章

訪客留言

限時免費 HDR Projects 5 後製修圖 HDR 工具首選，懶人工具一次搞定（Windows、Mac） 參考資料

ThisPersonDoesNotExist 虛擬 AI 人像產生器 | 綠色工廠｜WREADIT 銳誌
透過 AI 智慧打造出的人像產生器，實際上這個人不存在 ThisPersonDoesNotExist，人像產生器,假人像產生器,虛擬人像產生器,ThisPersonDoesNotExist,在你眼前所看到的人像不一定是真的，Phillip Wang 開發者打造了一個 ThisPersonDoesNotExist 網頁，這個網頁 ...
DaVinci Resolve 免費中文影片製作軟體，好萊塢電影特效也用
之前我在電腦玩物撰寫了「OpenShot 免費中文版影片剪輯軟體，何必用閹割版的威力導演」一文後，有熟悉影片剪輯的朋友，推薦我也可以跟讀者介紹另一款免費強大的影片製作軟體：「 DaVinci Resolve 」，目前最新的版本是「 DaVinci Resolve 12.5 」。 ... ...
Windows 與 Mac 電腦 免費影片剪輯軟體 | 威力導演
剪輯影片推薦 最佳 Windows &amp; Mac 影片剪輯軟體！ 使用專業工具輕鬆製作令人驚豔的影片，多款專業特效 &amp; 音樂提供你選擇。 立即免費試用！
10個免費影像處理軟體，編輯、瀏覽都行，免用 Photoshop | T客邦 - 我只推薦好東西
每個人都有大量的影像需要整理、編輯，我們需要良好的秀圖工具來管理這些影像，同時需要對一些不夠完美的影像進行編輯處理。 ... 付費版與免費版最大的差別在於影像編輯方面，提供了更完整的功能，包括有支援GPS資訊，HDR及全景圖片的製作、RAW ...
O。輸出碟片 @ 小吳老師的 Premiere Pro CS x 非線性剪輯 :: 痞客邦 ::
免費下載 Pr Pro 字幕版型 與 En 選單版型 (0)。下載 Adobe CC Cleaner工具 (2)。Pr 試用版不包括多種編解碼器 (1)。Adobe 原廠重要文件連結 (1)。Adobe 升級程式官方下載 (1)。 ...
J。學習課程 @ 小吳老師的 Premiere Pro CS x 非線性剪輯 :: 痞客邦 ::
Premiere Pro非線性剪接學習交流：軟體它只是個工具，只要使用順手就是好工具，重要的是你的想法及創意 ... 目前分類：J。學習課程 (4) 瀏覽方式： 標題列表 簡短摘要 Jun 01 Fri 2012 13:14 J04. 使用慢動作做特效，再加什麼效果會讓畫面感覺比較好看?有AE ...
限時免費Aurora HDR 史上最強HDR 後製編輯工具（Windows ...
2019年7月15日 — 史上最強HDR 工具Aurora HDR 2018 限時免費. 現在手機拍照都很強大，尤其內建HDR 功能讓照片更好看，代表HDR 的使用有一定的方便性，&nbsp;...
後製 軟體 DxO Optics Pro 8 限時 免費 下載 ！ 影像 編修 又一選擇 | DIGIPHOTO-用鏡頭享受生命
繼上次開放底片效果軟體FilmPack 3 的限時免費體驗後，DxO聯手Digital Photographer開放旗下 影像編修 軟體 DxO Optics Pro 8 免費下載，限時到明年1月31日截止，有需要的 ...
HDR拍攝和後製教學Part III – Photomatix教學 | WLCreative
此為HDR教學系列Part III，如想重溫Part I及Part II，請按下面連結︰ HDR拍攝和後製教學Part I – 介紹 HDR拍攝和後製教學Part II – 工具篇 準備好照片 後製流程各師各法，我的流程是拍攝完不同曝光的RAW files後，匯入Lightroom管理。
GanttProject 免費中文專案管理軟體下載，製作甘特圖快速教學
「 GanttProject 」 Winodws、 Mac、 Linux 軟體下載 轉貼本文時禁止修改，禁止商業使用，並且必須註明來自電腦玩物原創作者 esor huang（異塵行者），及附上原文連結：GanttProject 免費中文專案管理軟體下載，製作甘特圖快速教學