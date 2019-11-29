出去玩的時候天氣不好拍照天空都陰陰的嗎？今天要跟大家分享一款換天空的 App「Enlight Quickshot」，讓出門旅遊的照片全部換算藍天白雲沒有問題 ~ 但小編要先跟大家說，這不是一款免費的 APP，它需要付費才可以使用，系統上支援 iOS 及 Android 系統 ，不過它的換天空功能真的非常強大，常常出現陰天的北台灣，我個人覺得蠻適合裝在手機中的，跟著小編來看看實際使用效果如何。

△ 小米手機的相機就有內建換天空的功能，iPhone 、Android 其它使用者可以透過這款 APP 來達到換天空的效果，雖然是付費的，但可以免費下載試用，使用完覺得效果不錯，真的要輸出 (下載) 的時候才需要付費。

△ 下載之後打開 App，看到下方有一個天空的選項 點擊之後就可以開始換天空囉。

△ 下方有一堆天空的樣式，包含：晴天、藍天白雲、夕陽、晚霞、星空，甚至是極光通通都有，下面小編示範幾個抽換天空後的照片給大家參考：

△ 是不是真的非常逼真呢？不只天空換掉了，整張相片的色調都會依照天空而有所不同，如果你喜歡它的天空樣式，想要下載照片直接點擊右下角的勾勾就會進入付費的畫面，付費的話每個月是 120 塊台幣，如果是一次購買 1 年的話，可以節省將近 6 成，每個月只要 51 塊。當然也有一次買斷，價格是 1990 元，下面提供載點給大家玩玩看，當然也不一定要購買，如果滿意的話再付費就好啦！

下載：

Enlight Quickshot（App Store 下載）

Enlight Quickshot（Google Play 下載）

