LG 在台推出 LG G8X ThinQ，搭配 Dual Screen 可讓手機一秒變身雙螢幕手機，LG G8X ThinQ 主打順暢的雙螢多工應用，搭載高通 S855 處理器、雙鏡頭（1200 萬標準鏡頭＋1300 萬廣角鏡頭）、3200 萬自拍鏡頭、螢幕下指紋辨識、6.4 吋 FHD+ OLED 螢幕，售價新台幣 24,900 元 ( 內含 Dual Screeen )，12/2 正式在台上市（中華電信獨家開賣）。

LG G8X ThinQ 外觀

這次的 LG G8X ThinQ 相當超值，24,900 元的價格就直接附贈 Dual Screen，LG G8X ThinQ 螢幕採用 6.4 吋 FHD+ OLED 水滴屏，螢幕比例為 19.5 : 9，採用螢幕下指紋辨識系統，也就是說這個價位，直接擁有兩片 6.4 吋的 FHD+ OLED 螢幕！此外還搭載了環境光感應器，能夠調校螢幕對比度，將圖像細節最大化。

Dual Screen 的另外一面稱為「Cover Display」，這一面搭載 2.1 吋的 OLED，不用開螢幕就可以看到時間、訊息通知、電量、日期等資訊。

雙螢幕應用

雙螢幕的應用非常廣泛，遊戲就是其中之一，下方可作為虛擬搖桿，上方為遊戲畫面，搭配相容的手遊，不管是射擊、賽車、動作都可以讓操作更佳舒適。

內建不同的遊戲手把，可以更換數種樣式。

在螢幕瀏覽應用上，可以邊滑臉書、網頁，邊看 YouTube 影片。

也支援橫式瀏覽，畫面會更接近平板、電腦的瀏覽模式。

內建的 Whale 應用程式，可以讓達到類似「另開新視窗」的功能，例如在瀏覽購物網站時，點擊的商品會另開在第二的螢幕上，原本的螢幕可以觀看更多商品。

大家常用的 LINE 也很方便，第二個螢幕可以變為鍵盤，不用聊天視窗與鍵盤擠在同一個螢幕上。

看英文網站或回國外 Email 時，可以另開 Google 翻譯查單字～

看股票也很方便，大盤跟指數行情可以一起看～

接下來就是雙螢幕在拍照上面的應用了，拍完照之後，可以在左邊直接瀏覽剛剛拍攝的畫面。

再來是可以 360 度翻轉，採用 360 度 Freestop 轉軸，有點類似數位、單眼相機的翻轉螢幕效果，像是在演唱會時，需要把手舉高才能拍到前面，一般這時候就看不到主角有沒有在畫面上，但是用 LG G8X ThinQ Dual Screen 就可以翻轉螢幕，看到主角是否在畫面中～

Dual Screen 細節

既然 Dual Screen 是配件，就可以拆開，至於實不實用，必須考慮到厚度與重量的問題，Dual Screen 拆開後重量為 134g，下方採用 Type-C 與

LG G8X ThinQ 連接。加上手機的 192g，合體後重量為 326g，這個重量定位不能與一般手機互相比較，若是想像為可以折疊的平板可能會覺得負擔較輕一些，給個例子比較有概念，iPad Pro ( 第二代） Wi-Fi 版重量為 469g～

手機安裝到 Dual Screen 後，充電改為「磁吸式」充電，至於磁吸式充電線，原廠也會隨盒附贈。

Dual Screen 機身的功能鍵當然與 LG G8X ThinQ 完美相容，除了音量鍵與電源鍵之外，LG G8X ThinQ 這次也為語音助理獨立出一個按鍵出來。

相機

G G8X ThinQ 採用雙主鏡頭設計，分別為：12MP 標準鏡頭 (F1.8 / 1.4μm / 78˚) 及 13MP 超廣角鏡頭 (F2.4 / 1.0μm / 136˚)。

拍照的部分要特殊的是，LG G8X ThinQ 能夠採用 AI 動態拍攝，以每秒 1/480 的快門速度辨識動作，並校正圖片以維持拍攝主體完整對焦，適合拍攝兒童或寵物玩樂的生動畫面。

此外，也能以 4K 畫質錄製縮時攝影、慢動作攝影。在錄影穩定度上「錄影防手震功能 Steady Cam」能提升手持穩定度，讓畫面更完美，效果更專業。最後在錄影功能上 LG G8X ThinQ 首次增加全新功能，能夠在錄製影片時可以「同步切換」前後鏡頭。

自拍鏡頭則為 3,200 萬畫素（1.6μm）

效能

搭載高通 S855 處理器、1.2W 雙聲道喇叭、Meridian Audio 調教 32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片、ASMR 錄音，電池容量為 4000mAh，儲存空間為 6GB+128GB，可用 miscroSD 擴充至 2TB。

LG G8X ThinQ Dual Screen 台灣售價與上市資訊

LG G8X ThinQ Dual Screen 只有一種顏色「極光黑」，12/2 在台灣正式開賣，由中華電信獨家販售，售價新台幣 24,900 元，購買登錄送全家商品卡 2000 元。

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