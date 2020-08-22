如何自動將照片中的天空更換成不同的風景呢 ? 今天小編要介紹一款 Photoshop Camera 換天修圖 App，Photoshop Camera 是 Adobe 旗下免費的手機 App，在 Android 與 iOS 上都可免費下載，它的特色就是可將人像照片製作成像是畫作的風格、把晴天變成雷電交加的場景以及能在夜晚加上星空與煙火，還有各種充滿有趣風格的濾鏡模板，大家可以用各種複雜的組合技巧，甚至也不需要瞭解怎麼修圖，只要按下一個按鍵，就能自動把照片變得別具一格，不過小編玩過這麼多 AI 濾鏡修圖 App，就屬 Photoshop Camera 的濾鏡效果我覺得做的最好，真的不愧是繪圖軟體的大廠，大家就跟著小編往下看看吧。大家想要線上免費去背的話也可參考 : Adobe Spark 線上免費去背工具，提供常見圖片設計功能

小編這邊就用 iPhone 做示範，首先打開下載好的 Photoshop Camera ，打開之後會介紹照片濾鏡功能給你看，接著就可註冊或直接用 Google 、FB登入都可以。

Photoshop Camera 可在還沒拍照的狀況下，就可以套用左下的濾鏡效果，只能說真點有點猛，我們也能從右手邊來切換廣角、遠焦等鏡頭來拍攝。

拍攝完的照片可以在拍攝鍵的右邊點擊「相簿」開啟尋找照片，也能開啟手機中的照片套用濾鏡效果。如果覺得預設的濾鏡效果不夠多，想要更多的濾鏡，就將濾鏡打開，從左邊滑到最後面點開「Add More」。

點開後，可在 Lens Library 下載更多不同風格的濾鏡效果。

小編就把當年帥氣的我在墾丁拍的風景照來做示範拉 ! 我們一樣先打開左下角的濾鏡，看大家想套用哪個都行，左邊是原始的圖片，右邊是我套用閃電交加的效果，真的超精緻超逼真的就像當時小編勇敢的在危險的天氣中硬要拍的樣子 !

我覺得更換天空效果是小編覺得很驚豔的，像天空中出現彩虹完以及日全蝕真看不出有什麼奇怪之處，不愧是 Adobe 旗下 App 濾鏡的效果，每個濾鏡都非常的厲害，瞬間就可讓照片大不同，並且毫無違和感。

我們也可打開照片修改器，來進行照片的光影、深度、明暗、細緻度、陰影之類等等來做微調修改，讓照片經過微調更清楚更細緻。

上邊的「手動位移」功能，必須使用兩根來進行操作。

例如我想調整一下日全蝕的位置，都可以直接用兩根手指按住畫面拖曳，也可調整大小，是不是真的很不錯呀 ! 這就是「 Photoshop Camera 」和一般修圖濾鏡 App 不一樣的地方，因為它不只是改變亮度、顏色、對比及拖曳濾鏡特效，還能進行自動偵測及照片演算，產生更多的照片特效，把 Photoshop 上的專業功能在手機上用 AI 自動化實現，大家看完一定會得的很酷很新奇對吧 ! 趕緊下載 Photoshop Camera App 來玩看看吧！以下展示給大家看看各種效果囉～

第一張是原圖唷！







除了可以靜態的換天之外，也有影片的效果唷！