一次存多個檔案 SOS Click for Microsoft Word

文書工具不管是打報告或是作業都不能少，最怕的就是遇到檔案遺失或是損壞的問題，所以自動存檔是絕對必要的，再來可以透過 SOS Click for Microsoft Word 一次儲存多個檔案，最多設定八個不同的地方，一次同步儲存都沒有問題，若是再放幾個雲端儲存，檔案要遺失真的要突然世界末日了吧！這樣的好工具不收下絕對是你的損失唷！

限時免費：https://giveaway.tickcoupon.com/sos-click-for-microsoft-word-full-free/

△ 從活動來源可以下載到安裝檔案，或是直接到文末下載安裝。

一次存多個檔案 SOS Click for Microsoft Word

△ 這是一款 Word 的外掛工具，所以必須先要自己安裝 Word，之後再來安裝這款工具。

一次存多個檔案 SOS Click for Microsoft Word

△ 開啟 Word 之後可以在上方選單看到 SOS Click，開啟後只有兩個按鈕，一個是設定，一個就是一鍵存多檔。

一次存多個檔案 SOS Click for Microsoft Word

△ 設定部分主要就是設定要同步儲存的資料夾，最多可以設定八個資料夾，也可以設定自動存檔、歷史紀錄、郵件存檔等等，設定非常的簡單，主要是幫你多存幾份檔案囉！

https://www.sos-click.com/

檔案下載：
SOSClickforMicrosoftWord.msi（GOOGLE下載）
SOSClickforMicrosoftWord.msi（1DRV下載）
SOSClickforMicrosoftWord.msi（MEDIAFIRE下載）
SOSClickforMicrosoftWord.msi（RAPIDGATOR下載）
SOSClickforMicrosoftWord.msi（MEGA下載）
檔案大小：3.58 MB

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