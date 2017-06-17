防毒要裝哪一套才好？今天我會推 McAfee LiveSafe，坦白說在今天之前我對於 McAfee LiveSafe 這個產品線還頗陌生，比較熟悉的就是 McAfee Internet Security 或是 McAfee AntiVirus Plus，感覺就是防毒軟體，而 McAfee LiveSafe 的名稱感覺上比較輕量級的感覺，實際上並不是如此，他反而是 McAfee 家用產品線當中最頂級的版本，不但可以裝在多台 PC，也可以在手機與平板上使用，所以被稱為跨平台的防毒工具，這次限時免費提供了整整一年授權，台幣建議售價為 2600 元，不用超級可惜，你說我是否要推呢？！
限時免費：https://promos.mcafee.com/offer.aspx?id=726696
- Windows® 裝置
封鎖病毒、惡意軟體、勒索軟體、間諜軟體、不需要的程式等等
Wi-Fi 保護、網站安全和個人電腦最佳化工具
防垃圾郵件和未成年保護
- Android™裝置
全方位的行動安全性
適用於平板電腦及智慧型手機的資料備份、防竊取、應用程式隱私權和 Wi-Fi 保護
- Mac® 和 iOS 裝置
Mac 適用的防惡意軟體、防火牆和 Web 安全工具
適用於 iOS 平板電腦及智慧型手機的防竊取與檔案保護
- True Key™身分管理員
使用臉部辨識及您的受信任裝置 (多重要素驗證)，快速輕鬆地登入網站、應用程式等等
5 個使用者帳戶
- 安全性管理主控台
請檢查所有受保護裝置上的安全性狀態
遠端定位、鎖定及清除您遺失或遭竊的平板電腦或智慧型手機
可用於 Windows、Android、Mac 及 iOS
- 免費支援
在訂閱期間可用的技術支援、Security Advisor 和客戶服務
△ 活動網頁就是一個產品購買網頁，可以看到 McAfee LiveSafe™ – ADT® Security Edition 的價格為 Free，之後在下方填入個人帳號資訊（有帳號的就是登入，沒帳號的就是順便註冊），雖然說付費金額是 0 元，不過還是得輸入信用卡資訊，若是還沒有信用卡的學生，那就趕快找爸爸媽媽幫忙吧！之後點選下方的 Agree & Continue。
△ 這裡有一點必須注意，要求使用信用卡是有原因的，是要方便一年後的自動續約，若是認定這款防毒軟體的用戶，直接續約付款或許也沒差。不過我相信還是有人不喜歡自動續約付款，那麼就等登入 McAfee 帳戶之後再從 Auto-Renewal 設定中取消。
△ 最後確認付款資訊，記得要確認是 Free 0 元唷！沒問題的話 Place My Order 確認訂購。
△ 完成訂購囉！可以從畫面中的 Download 進入 https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx 來下載軟體安裝。
△ 進入個人產品頁面之後，就可以找到 McAfee LiveSafe™ – ADT® Security Edition，之後點選下方藍色按鈕的 Download。
△ 之後會跳出檔案下載，並且列出軟體序號，若是直接使用跳出的下載檔案，根本不用額外輸入序號。
△ 安裝步驟快速的帶過，基本上就是下一步下一步的。
△ 安裝完成開始啟用囉！既然是防毒軟體，當然少不了即時防護與防毒掃描功能，新安裝防毒軟體我都會建議完整掃描一次。
△ 安全性功能還包含有可以檢查電腦中應用程式的更新，版本較舊的軟體本來就會有風險。
△ True Key 是個密管管理工具，讓你在電腦中所儲存的密碼更加安全。McAfee WebAdvisor 是檢查網站是否安全的功能，這本來就是免費的功能。Shredder 是檔案徹底刪除的工具，避免刪除檔案可以透過救援軟體來找回。
△ 隱私權功能包含有移除 Cookie 與追蹤程式，可以設定排程自動清理。我的網路能查看區域網路內的所有裝置資訊，威脅活動能查看全球的惡意程式、垃圾郵件、攻擊資訊圖表。
詳細功能就不介紹那麼多，大家有安裝防毒最重要，手機與平板也別忘記安裝：McAfee Mobile Security（Android 下載安裝）、McAfee Mobile Security（iOS 下載安裝）
https://www.mcafee.com/consumer/en-us/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
安裝版：
McAfee LiveSafe.exe（MediaFire下載）
McAfee LiveSafe.exe（Rapidgator下載）
McAfee LiveSafe.exe（ZippyShare下載）
McAfee LiveSafe.exe（YunFile下載）
檔案大小：8.89 MB
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