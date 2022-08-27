YouTube Revanced

最近看 YouTube 是不是被 Amazon 廣告洗版了呢？經典廣告台詞：「你知道這是什麼嗎？我在亞馬遜買只要 XX 元」...讓大家都戲稱它是 YouTube Premium 推銷達人，不過最近小編發現 YouTube Revanced 這款神器，讓你不付費也能成為 YouTube Premium 的會員，看影片沒廣告、YouTube 背景播放通通解鎖，還不知道 YouTube Revanced 趕快載下來吧！之前也有一款 YouTube 去廣告工具 YouTube Vanced，不過後來安裝變複雜後就比較少人使用了。

YouTube 背景播放

目前 YouTube Revanced 沒辦法在 Google Play 上面下載到，也沒有官方來源，因此我們只能透過 APK 安裝（使用 iPhone 的朋友可以跳過這一篇，目前無法安裝在 iOS 上），我們選擇較能信賴的 APKCombo 國外 APK 平台下載，下載之後開啟，就可以看到左上角有 YouTube Premium 標誌。

YouTube 去廣告

嘗試播放影片，確定可以播放沒有問題，而且真的沒有廣告！眼尖的各位一定有發現影片下方有下載按鈕，不過目前此功能無法使用。

YouTube Revanced

滑掉 APP 之後，會變成子母畫面。

YouTube 背景播放 APP

點擊子母畫面中的耳機圖示，就能夠實現 YouTube 背景播放啦，這個功能許多人會用來聽歌。

YouTube Revanced

背景播放之後，不論是鎖定螢幕還是打開其它 APP，YouTube 都會持續播放不會中斷。另外有一點要特別提醒大家的是，這種第三方非官方的 APP，盡量不要登入自己的 YouTube 帳密，可能會有外洩的風險，載點小編放在下方，有需要的朋友趕外儲存下來啦！

下載：
YouTube Revanced（APK 下載）

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