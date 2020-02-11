YouTube 轉 GIF

如何將 YouTube 影片內容快速製作成 GIF 動態圖檔呢？今天要跟大家分享一款方便的 Chrome 擴充程式，You Clever 可以直接將 YouTube 影片一鍵錄製成 GIF，能夠在影片播放時迅速捕捉到你想要製作的畫面，額外功能是能夠迅速截圖影片中的畫面，不用擔心會截圖到 YouTube 時間軸的介面，總至要跟朋友分享 YouTube 影片經典畫面，用個這工具能夠更加輕鬆喔！你也可以參考：GifRun 免安裝免下載，YouTube 影片轉 GIF 工具

You Clever

△ 用 Chrome 瀏覽器開啟文章最後方的傳送門，將 You Clever 新增到你的 Chrome 瀏覽器中。

You Clever

△ 新增完畢之後，打開 YouTube 播放影片時，就可以看到右下角多了幾個圖示，最左邊的圖示就是一鍵製作 GIF，點擊下去開始製作～

youtube to gif

△ 點擊之後就會立馬開始錄製 YouTube 影片裡的畫面，錄製完畢後點擊下方的 Stop recording，若不點擊會在錄滿 100 Frame 時自動停止。

YouTube 製作 GIF

△ 從上方的預覽畫面中，可以看到錄好的 GIF 效果，要重錄點擊 Restart 重錄，若沒問題的話按下 Create GIF 來儲存。

GIF Youtube

△ 按下 Save GIF 就可以儲存到電腦中囉～

youtube to gif

△ 此外，如果你想要擷取影片中的畫面，卻不想擷取到 YouTube 時間軸的話，可以點擊下方的「相機圖示」就能夠立即截圖 ~ 算是一款滿實用的 YouTube 一鍵產生 GIF 工具，有需要的人可別錯過啦！

傳送門：You Clever ( Google 擴充程式下載 )

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