很多搞笑的動態圖檔都是從影片來的，若你今天想要擷取影片成為 GIF 動態圖檔該怎麼做呢？ThunderSoft Video to GIF Converter 是一款簡單又方便的影片轉動態圖檔工具，只要加影片導入之後，可以很輕鬆的製作出 GIF 圖片，還可以加上文字與浮水印，雖然軟體介面是英文的，不過算是非常簡單上手的工具，限時免費請大家趕快收下啦！

△ 從活動頁面點選 Download Now ThunderSoft Video to GIF Converter，安裝版在文末直接提供給大家，檔案內包含這次的活動序號唷！

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，請貼上活動取得的活動序號，點選 Register 來啟動。

△ 看到 Register sucessfully 代表註冊成功。

△ 進入軟體之後 Open 想要轉 GIF 的影片。

△ ThunderSoft Video to GIF Converter 會自動分析影片的片段，這部分是無法自己手動調整的，不過可以自己設定開始與結束的點，不要的影格也能夠自己刪除，更多設定在 Setting 裡面。

△ 能設定圖片輸出的大小，動態 GIF 千萬不要輸出什麼 1080P 的大小，那樣圖檔大小會很可怕，要盡可能縮減長寬大小，此外還能調整 Frame rate、Replay 次數與 Speed。

△ 可以在圖檔中插入文字與浮水印，不過浮水印不支援圖片大小的更改，要自己調整過大小。

△ 支援影片的翻轉與旋轉。

△ 圖檔可以 Reverse Order 反轉順序，或是正的再接上反的 Ping-Pong Seamless Loop！

△ 設定完成之後點選 Convert 就可以預覽動態圖檔，確認後 Save GIF File 存檔就大功告成，非常簡單唷！

http://www.thundershare.net/video-to-gif-converter/

安裝版：

ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（GOOGLE下載）

ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（1DRV下載）

ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（MEDIAFIRE下載）

ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（RAPIDGATOR下載）

ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（MEGA下載）

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