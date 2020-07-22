ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

很多搞笑的動態圖檔都是從影片來的，若你今天想要擷取影片成為 GIF 動態圖檔該怎麼做呢？ThunderSoft Video to GIF Converter 是一款簡單又方便的影片轉動態圖檔工具，只要加影片導入之後，可以很輕鬆的製作出 GIF 圖片，還可以加上文字與浮水印，雖然軟體介面是英文的，不過算是非常簡單上手的工具，限時免費請大家趕快收下啦！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/thundersoft-video-to-gif-converter-3-0/

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 從活動頁面點選 Download Now ThunderSoft Video to GIF Converter，安裝版在文末直接提供給大家，檔案內包含這次的活動序號唷！

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，請貼上活動取得的活動序號，點選 Register 來啟動。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 看到 Register sucessfully 代表註冊成功。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 進入軟體之後 Open 想要轉 GIF 的影片。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ ThunderSoft Video to GIF Converter 會自動分析影片的片段，這部分是無法自己手動調整的，不過可以自己設定開始與結束的點，不要的影格也能夠自己刪除，更多設定在 Setting 裡面。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 能設定圖片輸出的大小，動態 GIF 千萬不要輸出什麼 1080P 的大小，那樣圖檔大小會很可怕，要盡可能縮減長寬大小，此外還能調整 Frame rate、Replay 次數與 Speed。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 可以在圖檔中插入文字與浮水印，不過浮水印不支援圖片大小的更改，要自己調整過大小。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 支援影片的翻轉與旋轉。

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 圖檔可以 Reverse Order 反轉順序，或是正的再接上反的 Ping-Pong Seamless Loop！

ThunderSoft Video to GIF Converter 影片轉 GIF

△ 設定完成之後點選 Convert 就可以預覽動態圖檔，確認後 Save GIF File 存檔就大功告成，非常簡單唷！

http://www.thundershare.net/video-to-gif-converter/

安裝版：
ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（GOOGLE下載）
ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（1DRV下載）
ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（MEDIAFIRE下載）
ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（RAPIDGATOR下載）
ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0.zip（MEGA下載）
檔案大小：7.20 MB

限時免費 ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0 影片轉 GIF 動態影像圖檔 相關文章

訪客留言

限時免費 ThunderSoft Video to GIF Converter 3.0 影片轉 GIF 動態影像圖檔 參考資料

Imgur 推全新 Video to GIF 製作工具，線上將影片轉 GIF 動畫上傳免空 - 免費資源網路社群
將線上影片轉 GIFs 格式已經變得越來越簡單，先前我曾介紹過 GIFYouTube 在線上將 YouTube 影片轉檔為 GIF 動畫，完全不需要下載或安裝任何軟體，可製作最長 10 秒鐘。最近知名圖片空間 Imgur 也推出全新 GIF 製作工具，命名為「Video to ...
影片轉 GIF 軟體 - VideoSolo Video to GIF Converter - 自由軟體&amp;免費軟體補給站
影片轉 GIF 軟體 – VideoSolo Video to GIF Converter 2017-06-12 2018-06-08 V , 軟體補給站 VideoSolo Video to GIF Converter 是一款免費的影片轉 GIF 軟體，介面親和直覺、簡單易用，只要三個步驟即可快速完成高品質 GIF 動畫的製作，最多可同時轉換 8 個影片 ...
免費的線上影片轉檔影片轉成GIF Images, MP4, WebM
Webm 轉檔器幫助您輸出HTML5影片。 轉換mp4 成webm. 轉影片成GIF 動畫, convert video to GIF images 影片轉成GIF 動畫. 轉換影片成gif，&nbsp;...
SWF转GIF工具下载ThunderSoft SWF to GIF Converter(SWF转 ...
ThunderSoft SWF to GIF Converter(SWF转GIF转换器) V2.3.6 免费安装版,ThunderSoft SWF to GIF Converter是一款专业可靠的SWF文件到&nbsp;...
綠色工廠 ThunderSoft GIF Converter 3.5.0.zip File Download 下載（免空下載）
限時免費 ThunderSoft GIF Converter 3.1.0 轉影片、SWF 檔案、分割 GIF 與反轉功能 2020-06-15 05:44:11 哇哇 GIF 算是還沒退流行的動態圖檔格式，雖然他的檔案可能稍微大一點，不過動態圖檔還是有一定的方便之處，只是動態圖檔要如何轉檔？要如何分割 ...
格式工廠 FormatFactory 5.3.0.0 免安裝中文版 - 最受歡迎影片轉檔工具 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
關鍵字：轉檔, 格式工廠下載,轉檔工廠,format factory,video to 3gp,all to 3gp,影片轉3gp, mts to mpeg-2, flv轉mp4,gsm轉mp3,gif轉影片, FormatFactoryPortable, FormatFactory Portable 官方說明： 格式工廠是套萬能的多媒體格式轉換軟件． 提供以下功能： ...
VideoSolo Video to GIF Converter 將影片轉換 GIF 動畫圖片免費軟體下載 | 搜放資源網 - 搜放軟體資源分享下載站
VideoSolo Video to GIF Converter - 這是款能夠將影片轉換為 GIF 動畫圖片軟體，其介面簡潔簡單直覺好上手，僅需要幾個步驟就能完成高品質 GIF 圖片，至於最多可同時轉換影片數多達八個，並且支援包括常見影片格式如：AVI、MP4、MKV、WMV、MOV、MPEG 和 3GP 等多 ...
Gfycat 免裝軟體，將影片轉成 GIF 動畫（支援 YouTube 轉 GIF） – 重灌狂人
如果你有一小段影片內容，希望能直接轉成 GIF 動畫的方式在網頁上呈現的話，該怎麼做呢？ 類似影片檔轉 GIF 動畫的工具有很多，如先前介紹過的 Aoao Video to GIF Converter、Youtube2GIF Maker、Format Factory 格式工廠、Extra.Movi... ...
ThunderSoft GIF to Video Converter破解版下载-GIF格式转换 ...
软件特色. 1.将GIF转换成各种视频. 惊人的GIF到Flash转换器允许您将GIF文件和其他图像格式转换为&nbsp;...
VideoSolo Video to GIF Converter v1.0.6 - 免費的影片轉GIF 軟體
至於程式內建的編輯器，則可讓使用者進行影片的裁切、調整對比(contrast)、亮度(brightness)、色調(hue) 和飽和度(saturation) 等影片效果。此外，您&nbsp;...