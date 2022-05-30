你也是喜歡看 YouTube 的朋友嗎？最近小編發現一個有趣的 YouTube 延伸應用，那就是 Youtube Multiplier，他可以讓我們一次同時觀看多個 YouTube 影片，最多能用一個視窗同時觀看 8 個影片，也有網友透過此服務來二創，將多個影片合在一起，竟然就形成新的作品，如果你是可以一心多用的朋友也不要錯過這個有趣的線上工具。

進入 Youtube Multiplier 之後，就可以看到許多欄位，在 URL 欄位貼上你要播放的 YouTube 影片網址就可以啦。甚至還可以詳細到，每部影片要從第幾秒開始播放、音量要多大。

下方可以選擇影片的排列方式，下方輸入集合影片名稱、驗證碼後，點擊 Preview 就可以預覽播放。

接著就可以在預覽播放頁面，看到同時播放多個 YouTube 影片的效果啦，如果你想要的話，可以直接產生連結，未來直接把 Youtube Multiplier 的連結貼給朋友，點進來就可以直接看到混和後的 YouTube 影片播放啦。

Youtube Multiplier 也有許多公開的 YouTube 影片混和作品，大家可以前往看看大家的創意，不得不說這樣看 YouTube 也滿有意思的！連結放在下方，大家趕快去看看吧。

傳送門：Youtube Multiplier