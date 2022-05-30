Youtube Multiplier

你也是喜歡看 YouTube 的朋友嗎？最近小編發現一個有趣的 YouTube 延伸應用，那就是 Youtube Multiplier，他可以讓我們一次同時觀看多個 YouTube 影片，最多能用一個視窗同時觀看 8 個影片，也有網友透過此服務來二創，將多個影片合在一起，竟然就形成新的作品，如果你是可以一心多用的朋友也不要錯過這個有趣的線上工具。

youtube 同時播放

進入 Youtube Multiplier 之後，就可以看到許多欄位，在 URL 欄位貼上你要播放的 YouTube 影片網址就可以啦。甚至還可以詳細到，每部影片要從第幾秒開始播放、音量要多大。

YouTube 播放多影片

下方可以選擇影片的排列方式，下方輸入集合影片名稱、驗證碼後，點擊 Preview 就可以預覽播放。

Youtube Multiplier

接著就可以在預覽播放頁面，看到同時播放多個 YouTube 影片的效果啦，如果你想要的話，可以直接產生連結，未來直接把 Youtube Multiplier 的連結貼給朋友，點進來就可以直接看到混和後的 YouTube 影片播放啦。

Youtube Multiplier

Youtube Multiplier 也有許多公開的 YouTube 影片混和作品，大家可以前往看看大家的創意，不得不說這樣看 YouTube 也滿有意思的！連結放在下方，大家趕快去看看吧。

傳送門：Youtube Multiplier

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