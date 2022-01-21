從你剛加入 Facebook 那一刻到現在，你有多久沒有整理過自己的朋友名單了呢？好消息！現在 Facebook 終於推出了「朋友管理」功能，以往若要整理 FB 朋友名單的話，都要一個一個慢慢刪除，有時還會刪到自己的好朋友，但現在只要透過這個方便的「朋友管理」功能，就能篩選出「最少互動」、「沒有共同朋友」、「你取消追蹤的朋友」，透過篩選就能讓你快速清除那些沒在互動的朋友囉！擔心你的 FB 個資外洩嗎？趕緊參考這篇：教你移除 FB 綁定帳號，避免個資外洩！

FB 「朋友管理」功能使用介紹

首先想使用 FB 推出的「朋友管理」功能，必須在 iPhone 上進行才可以，網頁版或是 Android 手機的使用者可能還要在等一段時間。若你是使用 iPhone 的朋友，請先確認你的 Facebook App 已更新至最新版本，接著打開 FB ，點擊右下角的「☰」功能表，再點擊「你的個人檔案」。

接著在你的「朋友」區塊下方，點擊「查看所有朋友」，接著你就能看到你的朋友名單右上角多了一個「管理」功能。

點進去後，我們就能在「類別」下方看到「最少互動」、「沒有共同朋友」、「你取消追蹤的朋友」三個篩選工具，任意點選一個就能看到 FB 透過篩選條件幫你快速找出的朋友，共有「解除朋友關係」、「選擇多位」讓你做選擇。

點選「解除朋友關係」即可將該位朋友從名單上移除，若點擊「選擇多位」則可以選擇多位朋友一次刪除，是不是很方便呢！對於長時間沒有整理 FB 朋友名單的朋友，趕緊透過「朋友管理」功能來個大掃除吧！

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