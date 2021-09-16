Excel 成績排名

學期成績要結算了，如何透過 Excel 幫同學排名次？甚至不只是成績，我們有時候需要幫一整排的資料，依照數值大小排序，看看排名大約是落在哪些地方，這時候該怎麼做呢？小編今天就要跟大家分享，如何在 5 個步驟內完成 Excel 成績排名方法，如果你有公式恐懼症不要擔心，今天要用的是 RANK 函數，能夠在 1 分鐘內快速完成，或者你可以直接下載文末的 Excel 範本，直接貼上自己的數據，就可以直接套用公式，自動算出排名囉。要判斷成績是否及格的話，則可以用 TEXT 函數來實現。

excel 綜合排名

首先選擇排名儲存格，按下上方插入函數圖示。

excel rank 功能

然後手動輸入 RANK 找到 RANK 函數後下確定。

excel rank 不重複

Number 這個欄位，代表要排序的數字，Ref 則是要與哪些數字（範圍）作排序，因此 Number 我們輸入 B2，Ref 則輸入 B2:B6。第三個欄位是遞增或遞減排序，我們這邊是遞減所以省略就可以了，如果需要遞增排序就輸入非零數值。

Excel 成績排名

按下確定後，就可以看到排名出現囉！

Excel 成績排名

要往下拉快速填入之前，我們要在 B2:B6 加上 $ 符號來固定資料搜尋範圍，這樣就快速完成排名囉！有需要的朋友我將此次的 Excel 排名範本檔放在下面，沒時間的話，直接下載起來，貼上成績、資料就可以自動完成排名囉。

下載：
Excel 排名範本檔

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