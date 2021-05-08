Scriptism 免費 YouTube 封面下載工具！只需貼上網址便可輕鬆下載！

每當你在 YouTube 網站上看到好看的 YouTube 封面時，是不是有種想下載收藏的衝動呢？那麼小編推薦這款 Scriptism 免費 YouTube 封面下載工具給大家！在 Scriptism 網站中，有一個叫 YouTube Thumbnail Downloader 的 YouTube 封面下載工具，只要將你想要的 YouTube 封面影片連結，貼到網站中便可讓你輕鬆下載 YouTube 封面縮圖到電腦中，就讓我們往下看簡單的操作介紹吧！想下載 YouTube 影片的話，可參考這篇：VDownloader 影片下載神器！

YouTube 封面縮圖下載教學

Scriptism 免費 YouTube 封面下載工具！只需貼上網址便可輕鬆下載！

想要下載 YouTube 影片封面的話，請先點我進到 YouTube Thumbnail Downloader 的 YouTube 封面下載頁面

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接著我們便可前往 YouTube，將你看中的 YouTube 封面影片網指複製起來。

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接著回到 YouTube Thumbnail Downloader 頁面中，將網址貼到上方的欄位中，並點選「Get 」按鈕，下方就會出現該 YouTube 影片封面縮圖的標準、中尺寸、高畫質、小尺寸 4 種圖片下載選項。

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點擊其中其中一項後，就會開啟該圖片的下載視窗，直接在圖片上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」，便可將封面圖儲存到電腦中收藏囉！想下載 YouTube 影片的封面圖片的朋友，趕緊透過上方介紹的 YouTube 封面下載工具進行下載吧！

Scriptism－YouTube 封面下載工具：https://www.scriptism.com/tools/youtube-thumbnail-downloader

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