YouTube 影片下載不難，YouTube 封面圖如何下載才是困難？如果想要收藏 YouTube 影片封面，只能快轉影片截圖嗎？今天小編要跟大家分享一個方式，不需要截圖、也不用辛辛苦苦找時間點、免下載 APP，就能取得 YouTube 原尺寸封面圖，快速取得 YouTube 封面再也非難事啦！你也可以參考：一輩子都記得 YouTube 下載只要改成 9iTube，就愛 Tube 就對了！電腦手機皆可

徒法煉鋼法

△ 首先打開你想要下載的影片，看到網址處，將網址 v= 後面的代碼複製起來，以上圖為例，網址最末端為 v=j3NHBJItUVs，我們將「j3NHBJItUVs」複製起來。然後參照下方的網址，將代碼貼上就可以啦！

下載封面圖 （高品質 1280×720）： http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /maxresdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/ /maxresdefault.jpg 下載封面圖 （ 標準 640 × 480）： http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /sddefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/ /sddefault.jpg 下載縮圖（高品質 480×360）： https://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /hqdefault.jpg

https://img.youtube.com/vi/ /hqdefault.jpg 下載播放器背景縮圖（480×360）： http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /0.jpg

http://img.youtube.com/vi/ /0.jpg 下載影片開始畫面縮圖（120×90）： http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /1.jpg

http://img.youtube.com/vi/ /1.jpg 下載影片中間片段縮圖（120×90）： http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /2.jpg

http://img.youtube.com/vi/ /2.jpg 下載影片結束縮圖（120×90）：http://img.youtube.com/vi/ 貼上取代 /3.jpg

△ 一般來說，希望下載的封面畫質是越高越好，直接複製第一段網址代碼就可以啦，以上圖為例，瀏覽器新開一個頁面，並在網址上貼上 http://img.youtube.com/vi/貼上取代/maxresdefault.jpg，在紅字的位置貼上 V= 後面的代碼取代掉就可以囉。

△ 這時就會直接跳出 YouTube 封面圖片啦，再點擊右鍵就可以另存圖片下載囉！完全不需要任何軟體、APP，只要把上面的網址複製起來就能輕鬆下載，如果怕忘記趕快把這篇文章存在書籤裡，以備不時之需吧！

9iTube 取得縮圖

之前介紹過透過 9iTube 取得 YouTube 影片下載的方式，我們使用下載影片的方式來進入下載頁面。

範例網址：https://www.9itube.com/watch?v=xYQ7lAZDAIw

△ 可以在下載的後方看到「縮圖」的連結，點進去就可以查看各種大小不同的縮圖。

△ 這裡就包含有前一段所介紹的各種縮圖大小，可以直接右鍵下載圖片，或是從下方窗格複製圖片網址唷！