有操作簡單又能免費下載 MP3 的音樂分享空間嗎？那麼不妨試試這個 Whyp 免費線上音樂共享平台吧！Whyp 是一個專為音樂製作、歌手所設計的免費線上音樂分享平台，只要將音檔直接拖曳到網站中，音檔就會自動轉換為 320kbps Mp3 檔案，且會立即產生分享連結，你也能在網站中播放音樂，讓你聆聽時可獲得最佳效果，此外 Whyp 還可自訂音檔標題、說明以及是否要開放下載，就讓我們往下看如何操作吧！想下載免費音樂嗎？可參考這篇：Jamendo Music 線上音樂平台！

Whyp 使用說明

進到 Whyp 網站後，便可以直接將你的音樂作品或 MP3 音檔拖曳到網站中。

拖曳進來後，網站便會顯示你的音檔名稱，若你覺得名稱不好的話，可以直接在藍字的部分作修改，等你的名稱設定好後，便可按下 Enter 音檔就會上傳了。

上傳好了之後，你便可點擊上方的播放鍵來感受一下 320kbps 的 MP3 音質，而下方會有發表時間、播放次數、到期時間以及因檔連結。

想要延長音檔到期時間的話，我們就必須註冊 Whyp。

註冊完畢後，便可點選「Edit」。

在 Edit 頁面中，你可以設定標題與說明，若你想要你的作品或音檔讓人下載的話，可將下方的「Allow Downloads」功能打開即可。

接著對方點開你的音檔連結後，便會看到「Download」按鍵可點擊便可將此 MP3 音檔下載到電腦中做使用囉！對於想將自己的音樂作品分享給音樂製作公司或朋友的，可以透過這個 Whyp 免費線上音樂共享平台來使用，既方便又快速，有需要的朋友趕緊收下吧！

Whyp：https://whyp.it/



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